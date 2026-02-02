info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Drugi dzień z KSeF - nie działa logowanie profilem zaufanym
rss newsletter facebook twitter

Drugi dzień z KSeF - nie działa logowanie profilem zaufanym

Drugi dzień z KSeF - nie działa logowanie profilem zaufanym  
PAP/Paweł Supernak Konferencja prasowa na temat KSeF w Ministerstwie Finansów.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem logowaniem do systemu KSeF 2.0, mogą występować czasowe utrudnienia w logowaniu do Profilu Zaufanego - podał w poniedziałek resort cyfryzacji na platformie X. Problemy z korzystaniem profilu zaufanego w związku z przeciążeniem KSeF dotyczą też użytkowników profilu korzystających z tej formy uwierzytelniania w innych celach niż fakturowanie.

"Osoby korzystające z usług administracji publicznej w celach niezwiązanych z KSeF mogą, jeśli to możliwe, skorzystać z alternatywnych metod identyfikacji" - dodano we wpisie.

KSeF został uruchomiony o północy z soboty na niedzielę. Jako pierwsi obowiązkiem wystawiania faktur w systemie zostali objęci przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży wraz z podatkiem przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł. Od 1 lutego 2026 r. wszystkie podmioty odbierają faktury za pośrednictwem systemu KSeF.

Resort finansów przypomniał, że w 2026 r. nie ma kar za błędne stosowanie KSeF.

Firm, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł - według szacunków Ministerstwa Finansów - jest ok. 4,2 tys. W drugim etapie wprowadzania KSeF, który rozpocznie się 1 kwietnia br., system obejmie pozostałe firmy - z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają być nim objęte od 1 stycznia 2027 r.

Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. Tym samym od 1 kwietnia system obejmie dużą część osób pracujących na tzw. samozatrudnieniu, które wystawiają faktury na rzecz innych firm.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 02.02.2026 14:50

TAGI| BUDŻET, GOSPODARKA, INFORMATYKA, KSEF, MC, NAUKA, PAP

PRZECZYTAJ TAKŻE
Zboża: ile produkujemy, ile importujemy? | Rekordy zapotrzebowania na moc i generacji w systemie elektroenergetycznym | W sprawie pornografii dziecięcej zawiodło stosowanie prawa | Mróz tak silny, że Bałtyk pokrył się lodem - od średniowiecza zdarzyło się to już nieraz | "PB": Rządowy software house chce rzucić rękawicę Microsoftowi
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Roma locuta...

ks. Włodzimierz Lewandowski

Roma locuta...

Aktywność wielu urzędów nauczycielskich (Kościoła) jest problemem od dłuższego już czasu. Można byłoby prowadzić oddzielny, zajmujący się ich demaskowaniem serwis.

Ludzkie życie pieskie

Andrzej Macura

Ludzkie życie pieskie

Potraktować kogoś jak psa. Hm. Dziś zaczyna znaczyć, że po królewsku.

Tak, jest

Katarzyna Solecka

Tak, jest

Nie jesteśmy gotowi. Boże słowo takimi właśnie nas zastaje: w półkroku.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

KEP: 15 lutego w polskich diecezjach zbiórka na pomoc Ukrainie

KEP: 15 lutego w polskich diecezjach zbiórka na pomoc Ukrainie

W związku z dramatyczną sytuacją w tym kraju.

Leon XIV zaprasza do modlitwy za dzieci nieuleczalnie chore

Leon XIV zaprasza do modlitwy za dzieci nieuleczalnie chore

Papieska intencja modlitewna na luty.

Ambasador USA w Polsce: Nie będziemy już utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu Czarzastym

Ambasador USA w Polsce: Nie będziemy już utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu Czarzastym

Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym - oświadczył w czwartek ambasador USA w Polsce Tom Rose. Powodem decyzji są - dodał - "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa".

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."

Satanistyczne znaki i pogróżki na kościele w Poznaniu

Satanistyczne znaki i pogróżki na kościele w Poznaniu

- Od nienawiści chroń nas, Boże! - napisał na Facebooku proboszcz ks. dr Dariusz Madejczyk.

Abp Polak: chcemy stanąć przy wszystkich skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym

Abp Polak: chcemy stanąć przy wszystkich skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym

Zbliża się Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi.

Usiłowano podpalić monumentalną gotycką bazylikę

Usiłowano podpalić monumentalną gotycką bazylikę

Pożar ugaszono dzięki szybkiej reakcji parafianina, który wszedł do wypełnionej dymem świątyni.

Zimno!

MEN: z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 532 szkołach

W części z nich dyrektorzy organizują nauczanie zdalne.

Zniszczenia w elektrociepłowni Darnicka po rosyjskim ataku rakietowym

Ukraina: terminale Starlink Rosjan w Ukrainie są już zablokowane

Ukraińscy żołnierze mogą nadal korzystać tylko z terminali wpisanych na tzw. białą listę.

I tak bez końca...

Pakistan: do 216 wzrosła liczba zabitych separatystów w Beludżystanie

To odpowiedź armii na niedawne ataki.

Przed telewizorami

Kara śmierci za oglądanie... seriali

Albo słuchanie muzyki. To w Korei Północnej.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 06.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
2°C Piątek
noc
2°C Piątek
rano
5°C Piątek
dzień
6°C Piątek
wieczór
wiecej »
 