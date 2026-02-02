info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Aleksandra Mirosław ogłosiła, że po sezonie 2026 zakończy karierę
rss newsletter facebook twitter

Aleksandra Mirosław ogłosiła, że po sezonie 2026 zakończy karierę

Aleksandra Mirosław ogłosiła, że po sezonie 2026 zakończy karierę  
unsplash

Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska z Paryża, trzykrotna mistrzyni świata i rekordzistka globu we wspinaczce sportowej na czas, ogłosiła w poniedziałek, że po sezonie 2026 zakończy karierę sportową.

Mirosław o swojej decyzji poinformowała w internecie w dniu swoich 32. urodzin.

- Od dłuższego czasu wiedziałam, jak chciałabym się pożegnać ze światem sportu w tej roli. Na szczycie. Na swoich warunkach. W swój sposób. I teraz, jak skończyłam 32 lata, ten dzień nadszedł. Chciałabym wam powiedzieć, że sezon 2026 będzie moim ostatnim sezonem startowym - napisała mistrzyni olimpijska i świata na Instagramie.

Pochodząca z Lublina zawodniczka poinformowała, że ostatnimi imprezami w jej zawodowej karierze będzie tegoroczny Puchar Świata oraz mistrzostwa Europy. Z polskimi kibicami będzie mogła się pożegnać w dniach 3-5 lipca podczas zawodów PŚ w Krakowie.

- Tylko kilka ostatnich startów i ten rozdział dobiegnie końca. Sport zawsze pozostanie ważną częścią mnie, chociaż moja rola będzie się stopniowo zmieniać. To ogłoszenie jest głównie dla was - dla fanów, którzy byli ze mną przez te wszystkie lata. Chciałabym was zaprosić, byście dołączyli do mnie w tych ostatnich miesiącach i szczególnie w Krakowie, gdzie wystąpię w Pucharze Świata po raz ostatni - napisała Mirosław.

W mediach społecznościowych do ogłoszenia mistrzyni olimpijskiej krótko odniósł się jej trener, a prywatnie mąż, Mateusz Mirosław. Udostępnił post żony z dopiskiem "one. last. ride." (ostatnia przejażdżka - PAP).

32-letnia zawodniczka nie doprecyzowała, czym zajmie się po zakończeniu sportowej kariery.

Mirosław w Paryżu w 2024 roku wywalczyła jedyny dla Polski złoty medal olimpijski. W swoim dorobku ma również trzy tytuły mistrzyni świata (2018, 2019 i 2025) oraz dwa mistrzyni Europy (2019 i 2022). Jest także aktualną rekordzistką globu - czas 6,03 osiągnęła w finale ubiegłorocznych mistrzostw świata w Seulu.

Na początku zeszłego roku została wybrana najlepszym sportowcem Polski 2024 roku w 90. plebiscycie "Przeglądu Sportowego".

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 02.02.2026 16:36

TAGI| ALPINIZM, PAP, SPORT

PRZECZYTAJ TAKŻE
Ambasador USA w Polsce: Nie będziemy już utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu Czarzastym | Ukraina: terminale Starlink Rosjan w Ukrainie są już zablokowane | Pakistan: do 216 wzrosła liczba zabitych separatystów w Beludżystanie | Kara śmierci za oglądanie... seriali | MEN: z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 532 szkołach
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Roma locuta...

ks. Włodzimierz Lewandowski

Roma locuta...

Aktywność wielu urzędów nauczycielskich (Kościoła) jest problemem od dłuższego już czasu. Można byłoby prowadzić oddzielny, zajmujący się ich demaskowaniem serwis.

Ludzkie życie pieskie

Andrzej Macura

Ludzkie życie pieskie

Potraktować kogoś jak psa. Hm. Dziś zaczyna znaczyć, że po królewsku.

Tak, jest

Katarzyna Solecka

Tak, jest

Nie jesteśmy gotowi. Boże słowo takimi właśnie nas zastaje: w półkroku.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

KEP: 15 lutego w polskich diecezjach zbiórka na pomoc Ukrainie

KEP: 15 lutego w polskich diecezjach zbiórka na pomoc Ukrainie

W związku z dramatyczną sytuacją w tym kraju.

Leon XIV zaprasza do modlitwy za dzieci nieuleczalnie chore

Leon XIV zaprasza do modlitwy za dzieci nieuleczalnie chore

Papieska intencja modlitewna na luty.

Ambasador USA w Polsce: Nie będziemy już utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu Czarzastym

Ambasador USA w Polsce: Nie będziemy już utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu Czarzastym

Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym - oświadczył w czwartek ambasador USA w Polsce Tom Rose. Powodem decyzji są - dodał - "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa".

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."

Satanistyczne znaki i pogróżki na kościele w Poznaniu

Satanistyczne znaki i pogróżki na kościele w Poznaniu

- Od nienawiści chroń nas, Boże! - napisał na Facebooku proboszcz ks. dr Dariusz Madejczyk.

Abp Polak: chcemy stanąć przy wszystkich skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym

Abp Polak: chcemy stanąć przy wszystkich skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym

Zbliża się Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi.

Usiłowano podpalić monumentalną gotycką bazylikę

Usiłowano podpalić monumentalną gotycką bazylikę

Pożar ugaszono dzięki szybkiej reakcji parafianina, który wszedł do wypełnionej dymem świątyni.

Zimno!

MEN: z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 532 szkołach

W części z nich dyrektorzy organizują nauczanie zdalne.

Zniszczenia w elektrociepłowni Darnicka po rosyjskim ataku rakietowym

Ukraina: terminale Starlink Rosjan w Ukrainie są już zablokowane

Ukraińscy żołnierze mogą nadal korzystać tylko z terminali wpisanych na tzw. białą listę.

I tak bez końca...

Pakistan: do 216 wzrosła liczba zabitych separatystów w Beludżystanie

To odpowiedź armii na niedawne ataki.

Przed telewizorami

Kara śmierci za oglądanie... seriali

Albo słuchanie muzyki. To w Korei Północnej.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 06.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
2°C Piątek
noc
2°C Piątek
rano
5°C Piątek
dzień
6°C Piątek
wieczór
wiecej »
 