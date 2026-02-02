Aleksandra Mirosław ogłosiła, że po sezonie 2026 zakończy karierę  

Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska z Paryża, trzykrotna mistrzyni świata i rekordzistka globu we wspinaczce sportowej na czas, ogłosiła w poniedziałek, że po sezonie 2026 zakończy karierę sportową.
Mirosław o swojej decyzji poinformowała w internecie w dniu swoich 32. urodzin.
- Od dłuższego czasu wiedziałam, jak chciałabym się pożegnać ze światem sportu w tej roli. Na szczycie. Na swoich warunkach. W swój sposób. I teraz, jak skończyłam 32 lata, ten dzień nadszedł. Chciałabym wam powiedzieć, że sezon 2026 będzie moim ostatnim sezonem startowym - napisała mistrzyni olimpijska i świata na Instagramie.
Pochodząca z Lublina zawodniczka poinformowała, że ostatnimi imprezami w jej zawodowej karierze będzie tegoroczny Puchar Świata oraz mistrzostwa Europy. Z polskimi kibicami będzie mogła się pożegnać w dniach 3-5 lipca podczas zawodów PŚ w Krakowie.
- Tylko kilka ostatnich startów i ten rozdział dobiegnie końca. Sport zawsze pozostanie ważną częścią mnie, chociaż moja rola będzie się stopniowo zmieniać. To ogłoszenie jest głównie dla was - dla fanów, którzy byli ze mną przez te wszystkie lata. Chciałabym was zaprosić, byście dołączyli do mnie w tych ostatnich miesiącach i szczególnie w Krakowie, gdzie wystąpię w Pucharze Świata po raz ostatni - napisała Mirosław.
W mediach społecznościowych do ogłoszenia mistrzyni olimpijskiej krótko odniósł się jej trener, a prywatnie mąż, Mateusz Mirosław. Udostępnił post żony z dopiskiem "one. last. ride." (ostatnia przejażdżka - PAP).
32-letnia zawodniczka nie doprecyzowała, czym zajmie się po zakończeniu sportowej kariery.
Mirosław w Paryżu w 2024 roku wywalczyła jedyny dla Polski złoty medal olimpijski. W swoim dorobku ma również trzy tytuły mistrzyni świata (2018, 2019 i 2025) oraz dwa mistrzyni Europy (2019 i 2022). Jest także aktualną rekordzistką globu - czas 6,03 osiągnęła w finale ubiegłorocznych mistrzostw świata w Seulu.
Na początku zeszłego roku została wybrana najlepszym sportowcem Polski 2024 roku w 90. plebiscycie "Przeglądu Sportowego".
Aktywność wielu urzędów nauczycielskich (Kościoła) jest problemem od dłuższego już czasu. Można byłoby prowadzić oddzielny, zajmujący się ich demaskowaniem serwis.
W związku z dramatyczną sytuacją w tym kraju.
Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym - oświadczył w czwartek ambasador USA w Polsce Tom Rose. Powodem decyzji są - dodał - "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa".
"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."
"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."
- Od nienawiści chroń nas, Boże! - napisał na Facebooku proboszcz ks. dr Dariusz Madejczyk.
Zbliża się Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi.
Pożar ugaszono dzięki szybkiej reakcji parafianina, który wszedł do wypełnionej dymem świątyni.
W części z nich dyrektorzy organizują nauczanie zdalne.
Ukraińscy żołnierze mogą nadal korzystać tylko z terminali wpisanych na tzw. białą listę.
To odpowiedź armii na niedawne ataki.