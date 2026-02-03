info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Prezydent ułaskawił trzy osoby; nie zastosował prawa łaski wobec pięciu osób
Prezydent ułaskawił trzy osoby; nie zastosował prawa łaski wobec pięciu osób

fot. Mikołaj Bujak/KPRP

Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski w stosunku do trzech osób; jednocześnie nie zastosował tego prawa wobec pięciu osób - przekazał w poniedziałek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dodał, że prezydent zażądał od prokuratora generalnego przedstawienia akt w czterech innych sprawach.

Leśkiewicz we wpisie na platformie X poinformował, że prezydent Nawrocki postanowieniami z 2 lutego zastosował prawo łaski w stosunku do trzech osób. "Podejmując decyzje, prezydent RP kierował się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów, a także wnioskami prokuratora generalnego o skorzystanie z prawa łaski" - wskazał.

Rzecznik prezydenta zaznaczył, że Nawrocki postanowieniem z poniedziałku nie zastosował prawa łaski wobec pięciu osób.

Ponadto - jak podał Leśkiewicz - prezydent podpisał cztery postanowienia, w których "zażądał od prokuratora generalnego przedstawienia akt w 4 sprawach". Prezydent uczynił to - jak dodał Leśkiewicz - na podstawie przepisu Kodeksu postępowania karnego mówiącego, że "prokurator generalny przedstawia prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej akta sprawy lub wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie w każdym wypadku, kiedy prezydent tak zadecyduje".

Kancelaria prezydenta nie podała nazwisk ułaskawionych osób. W komunikacie poinformowała jednak, że jedna z nich została skazana za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, a prezydent zastosował prawo łaski przez warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby.

Podkreślono, że ułaskawiając tę osobę, prezydent miał na uwadze m.in. względy humanitarne - "bardzo trudną sytuację zdrowotną osoby skazanej, jej zaawansowany wiek, wyrażenie skruchy, przeproszenie pokrzywdzonych, incydentalny charakter czynu, pozytywną opinię środowiskową".

Druga ułaskawiona osoba - jak czytamy w kolejnym komunikacie - była skazana za groźby karalne. Dodano, że prezydent zastosował prawo łaski przez darowanie kary pozbawienia wolności. Argumentowano, że prezydent kierował się "bardzo trudną sytuacją zdrowotną i zaawansowanym wiekiem osoby skazanej, odległym terminem popełnienia czynu oraz przestrzeganiem porządku prawnego po wyroku".

Trzecia osoba, wobec której prezydent zastosował prawo łaski, była skazana za przestępstwo "oszustwa, wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach, pokrzywdzenia wierzycieli". W komunikacie dodano, że prezydent zastosował prawo łaski poprzez warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności i oddanie skazanego w wyznaczonym okresie próby pod dozór kuratora.

"Prezydent, podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze przede wszystkim względy humanitarne - trudną sytuację rodzinną wobec ciężkiej choroby osoby najbliższej oraz konieczność sprawowania opieki nad nią i małoletnimi, pozytywną opinię wywiadu środowiskowego, znaczny upływ czasu od popełnienia przestępstw, przestrzeganie porządku prawnego po wydaniu wyroku oraz niemożność korzystania ze środków ochrony przewidzianych przez kodeks karny wykonawczy" - podano w komunikacie.

W komunikacie dot. pięciu osób, wobec których nie zastosowano prawa łaski, poinformowano, że prokurator generalny wystąpił z wnioskami do prezydenta o nieskorzystanie z prawa łaski.

To pierwsze decyzje Nawrockiego dotyczące ułaskawień, odkąd objął on funkcję prezydenta.

Poprzedni prezydent, Andrzej Duda, w ciągu dwóch kadencji ułaskawił 146 osób, a 970 osobom odmówił ułaskawienia; spośród prezydentów najrzadziej stosował prawo łaski. Najwięcej osób ułaskawił urzędujący przez dwie kadencje Aleksander Kwaśniewski - łącznie 4302 osoby. Lech Wałęsa zastosował prawo łaski wobec 3454 osób. Bronisław Komorowski ułaskawił 360 osób, a Lech Kaczyński 201 osób.

PAP |

dodane 03.02.2026 07:49

TAGI| KAROL NAWROCKI, PAP, PRAWO, PREZYDENT, SĄDOWNICTWO, WYROK

