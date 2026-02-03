Przyczyną wykolejenia najprawdopodobniej awaria sieci trakcyjnej

W nocy doszło do wykolejenia pociągu towarowego relacji Szczecin-Chełm
Przyczyną wykolejenia pociągu towarowego relacji Szczecin-Chełm najprawdopodobniej była awaria sieci trakcyjnej spowodowana niskimi temperaturami - powiedział we wtorek rano wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.
W nocy doszło do wykolejenia pociągu towarowego relacji Szczecin-Chełm przewożącego olej napędowy w rejonie Jaroszowa Wola - poinformowała we wtorek w serwisie X Komenda Stołeczna Policji.
- Wiemy, że w sumie wykoleiło się dziewięć wagonów, z czego sześć wywróciło się. Zakładamy, w tej chwili, że sprawa jest związana najprawdopodobniej z awarią sieci trakcyjnej spowodowanej niskimi temperaturami - powiedział wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański w RMF 24. Zapewnił, że zdarzenie "zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która w tej chwili jest w drodze na miejsce".
Rzecznik PSP st. bryg. Karol Kierzkowski dodał we wpisie na X, że na miejscu zdarzenia pracuje około 60 strażaków i 19 samochodów. "Nie odnotowano osób rannych ani wycieków z cystern przewożących olej. Strażacy zabezpieczają teren zdarzenia" - zaznaczył.
Brygadier Łukasz Darmofalski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie przekazał z kolei radiu RMF FM, że wagony zjechały z nasypu i znajdują się na boku, poza torowiskiem.
- Wycieków nie widać, ale musimy określić, czy w miejscu styku, gdzie wagon jest oparty o ziemię, płaszcze cystern nie zostały uszkodzone - przekazał bryg. Darmofalski.
Działania straży polegają obecnie na ocenie stopnia uszkodzenia wagonów. Odłączono też zasilanie na trakcji elektrycznej.
Aktywność wielu urzędów nauczycielskich (Kościoła) jest problemem od dłuższego już czasu. Można byłoby prowadzić oddzielny, zajmujący się ich demaskowaniem serwis.
W związku z dramatyczną sytuacją w tym kraju.
Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym - oświadczył w czwartek ambasador USA w Polsce Tom Rose. Powodem decyzji są - dodał - "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa".
"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."
"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."
- Od nienawiści chroń nas, Boże! - napisał na Facebooku proboszcz ks. dr Dariusz Madejczyk.
Zbliża się Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi.
Pożar ugaszono dzięki szybkiej reakcji parafianina, który wszedł do wypełnionej dymem świątyni.
W części z nich dyrektorzy organizują nauczanie zdalne.
Ukraińscy żołnierze mogą nadal korzystać tylko z terminali wpisanych na tzw. białą listę.
To odpowiedź armii na niedawne ataki.