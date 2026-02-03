Przyczyną wykolejenia najprawdopodobniej awaria sieci trakcyjnej

Przyczyną wykolejenia pociągu towarowego relacji Szczecin-Chełm najprawdopodobniej była awaria sieci trakcyjnej spowodowana niskimi temperaturami - powiedział we wtorek rano wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.

W nocy doszło do wykolejenia pociągu towarowego relacji Szczecin-Chełm przewożącego olej napędowy w rejonie Jaroszowa Wola - poinformowała we wtorek w serwisie X Komenda Stołeczna Policji.

- Wiemy, że w sumie wykoleiło się dziewięć wagonów, z czego sześć wywróciło się. Zakładamy, w tej chwili, że sprawa jest związana najprawdopodobniej z awarią sieci trakcyjnej spowodowanej niskimi temperaturami - powiedział wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański w RMF 24. Zapewnił, że zdarzenie "zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która w tej chwili jest w drodze na miejsce".

Rzecznik PSP st. bryg. Karol Kierzkowski dodał we wpisie na X, że na miejscu zdarzenia pracuje około 60 strażaków i 19 samochodów. "Nie odnotowano osób rannych ani wycieków z cystern przewożących olej. Strażacy zabezpieczają teren zdarzenia" - zaznaczył.

Brygadier Łukasz Darmofalski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie przekazał z kolei radiu RMF FM, że wagony zjechały z nasypu i znajdują się na boku, poza torowiskiem.

- Wycieków nie widać, ale musimy określić, czy w miejscu styku, gdzie wagon jest oparty o ziemię, płaszcze cystern nie zostały uszkodzone - przekazał bryg. Darmofalski.

Działania straży polegają obecnie na ocenie stopnia uszkodzenia wagonów. Odłączono też zasilanie na trakcji elektrycznej.