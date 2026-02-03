Z powodu niskiej temperatury we wtorek zajęcia odwołano w 549 szkołach, w tym 217 na Mazowszu i 153 w województwie pomorskim - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W kilku miejscach w kraju odnotowano przerwy w dostawach ciepła.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w znacznej części kraju nadal obowiązują ostrzeżenia przed silnymi mrozami. Temperatura w dzień może wynieść minus 15 st. C, a w nocy minus 17 st. C. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed smogiem dla jednego powiatu.

"Dzisiaj z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 549 szkołach. W tym: mazowieckie - 217, pomorskie - 153, warmińsko-mazurskie - 74, podlaskie - 71, lubelskie - 14, wielkopolskie - 9, lubuskie - 6, świętokrzyskie - 4, śląskie - 1 - poinformowało MEN na platformie X.

"W części placówek dyrektorzy organizują edukację zdalną oraz zajęcia opiekuńcze" - dodał resort.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić co najmniej 18 st. C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Dyrektor może też, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi minus 15 st. C lub jest niższa. Może także zawiesić zajęcia, jeśli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

O zawieszeniu zajęć organ prowadzący lub dyrektor ma zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Jeżeli zawieszenie zajęć trwa dłużej niż dwa dni, dyrektor ma obowiązek zorganizować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia zdalne muszą rozpocząć się najpóźniej trzeciego dnia od zawieszenia i mogą odbywać się zarówno dzięki systemowi udostępnionemu przez ministra edukacji, jak i poprzez inne narzędzia komunikacji elektronicznej, aby zapewnić uczniom kontynuację nauki.

Mróz zmienił też krajobraz Trójmiasta — po raz pierwszy od wielu lat zamarzła Motława. W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania z centrum Gdańska, na których widać osoby wchodzące na pokrytą lodem rzekę. Służby stanowczo ostrzegają, że wchodzenie na zamarzniętą wodę jezior, rzek i stawów jest skrajnie niebezpieczne i może mieć dramatyczne konsekwencje.

Pojawiły się problemy w dostawach ciepła. Z powodu nieszczelności jednego z kotłów blokowych w gdańskiej elektrociepłowni mieszkańcy części Gdańska i całego Sopotu mierzą się z zakłóceniami w dostawach ciepła i ciepłej wody. – Temperatura zasilania sieci ciepłowniczej jest obecnie niższa o około 10-15 proc. W praktyce może to skutkować, że w części miasta mogą pojawić się lokalne utrudnienia i przerwy w dostawach – powiedziała dyrektor oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła Ewa Barszcz. Podkreśliła, że trwa usuwanie nieszczelności, aby przywrócić parametry dostaw ciepła. – Szacujemy, że po stronie elektrociepłowni ta nieszczelność zostanie usunięta w środę, 4 lutego – dodała.

Komenda Główna Policji przypomina, że niskie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem, szczególnie dla osób w kryzysie bezdomności, seniorów, osób samotnych czy nietrzeźwych. Policjanci patrolują ulice, pustostany, klatki schodowe i miejsca, gdzie ktoś może potrzebować pomocy. Policja apeluje, by w razie zauważenia osoby, która może być narażona na wychłodzenie, zadzwonić pod numer alarmowy 112. W przypadku zauważenia zwierzęcia, które nie ma schronienia, należy skontaktować się ze strażą miejską.

IMGW informuje o ostrzeżeniach I stopnia przed silnymi mrozami. Zostały one wydane dla województwa kujawsko-pomorskiego, znacznej części woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Instytut prognozuje, że na tych obszarach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od minus 15 st. C do minus 10 st. C, a średnia prędkość wiatru od 10 km/h do 25 km/h.

Ostrzeżenia II stopnia przed silnymi mrozami obowiązują w województwie podlaskim oraz w znacznej części woj. lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. W nocy z wtorku na środę prognozowane jest od minus 17 st. C do minus 13 st. C. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od minus 15 st. C do minus 10 st. C, a średnia prędkość wiatru - 5-20 km/h.

Ostrzeżenia potrwają najpóźniej do środy, do godz. 10.00.