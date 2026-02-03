We wtorek rano zatrzymany został wieloletni pracownik resortu obrony podejrzewany o współpracę z obcym wywiadem - poinformowało MON. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, której wydział ds. wojskowych prowadzi czynności, podała, że więcej informacji pojawi się po ich zakończeniu, najwcześniej w środę.

O zatrzymaniu jako pierwszy poinformował portal Onet. Informację tę resort obrony potwierdził w późniejszym wpisie na platformie X.

„Informujemy, że dzisiaj w godzinach porannych w siedzibie MON (al. Niepodległości, Warszawa) doszło do zatrzymania wieloletniego pracownika resortu obrony narodowej. Zatrzymany podejrzewany jest o współpracę z obcym wywiadem” - podał resort we wpisie zamieszczonym na platformie ok. godz. 11.30. W stosunku do pierwotnej wersji wpisu nastąpiła zmiana, wcześniej pisano bowiem, że „osobie zostały przedstawione zarzuty współpracy z obcym wywiadem”.

Informujemy, że dzisiaj w godzinach porannych w siedzibie MON (al. Niepodległości, Warszawa) doszło do zatrzymania wieloletniego pracownika resortu obrony narodowej. Zatrzymany podejrzewany jest o współpracę z obcym wywiadem. Sprawę prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego, która… pic.twitter.com/n3J9h4bKtj — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) 3 lutego 2026

Resort zaznaczył, że sprawę prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego, która – jak podano - podczas zatrzymania współpracowała z Departamentem do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej oraz Żandarmerią Wojskową. Zatrzymanie to – jak przekazał PAP rzecznik MON Janusz Sejmej – jest efektem wielomiesięcznej współpracy SKW z tym departamentem Prokuratury Krajowej.

Obecnie - podał resort obrony - trwają czynności procesowe. Są one prowadzone w wydziale ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W popołudniowym wpisie na platformie X warszawska prokuratura okręgowa podała, że informacje dotyczące tego śledztwa zostaną przekazane po zakończeniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanego. Jak dodano, będzie to miało miejsce najwcześniej w środę.

Według informacji uzyskanych przez PAP zatrzymany mężczyzna to pracownik cywilny z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.

Departament ten zajmuje się m.in. organizowaniem programowania pozamilitarnych przygotowań obronnych – prowadzi na przykład wykaz obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz koordynuje w resorcie proces wnioskowania o uznanie obiektów jednostek organizacyjnych, podległych lub nadzorowanych przez szefa MON, oraz obiektów o charakterze wojskowym za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa.

W kompetencjach departamentu leży również przygotowanie propozycji w kwestii doskonalenia funkcjonowania resortowego systemu zarządzania kryzysowego w ramach systemu narodowego i sojuszniczego oraz zasad i procedur podwyższania gotowości obronnej państwa. Departament opracowuje też projekty strategicznych dokumentów planistycznych - w tym Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, Dyrektywy Obronnej, Planu Reagowania Obronnego, czy głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa.

Portal Onet napisał, że po godz. 8 we wtorek Służba Kontrwywiadu Wojskowego zatrzymała wieloletniego pracownika MON i że mężczyzna „podejrzany jest o współpracę z rosyjskim wywiadem”, a akcja była wynikiem trwającego od dłuższego czasu śledztwa prowadzonego przez SKW. Według źródła portalu, działaniom zatrzymanego mężczyzny „służby przyglądały się od wielu miesięcy”, były one „dokładnie dokumentowane i analizowane, dlatego zgromadzone przeciwko niemu dowody są bardzo mocne”. Mężczyzna - podał też Onet opierając się na nieoficjalnych źródłach - to 60-latek, zatrudniony w ministerstwie od ponad 30 lat, a w trakcie zatrzymania przeszukane miały zostać jego miejsce pracy i zamieszkania oraz zatrzymane jego telefony i nośniki. Według informacji portalu, kolejne zatrzymania w tej sprawie nie są wykluczone