Rekordy zapotrzebowania na moc i generacji w systemie elektroenergetycznym
Rekordy zapotrzebowania na moc i generacji w systemie elektroenergetycznym

Zimno!  
Jakub Szymczuk /Foto Gość Zimno!

Powód oczywisty - zimno.

We wtorek 3 lutego o godz. 9.30 operator systemu przesyłowego energii elektrycznej PSE zanotował najwyższe w historii zapotrzebowanie na moc: 27,7 GW netto. Tuż przed południem zanotowano natomiast rekordową generację źródeł - 29,8 GW netto czyli 31,3 GW brutto.

Na tak wysokie zapotrzebowanie wpłynęła przede wszystkim utrzymująca się niska temperatura, w niektórych częściach Polski spadająca poniżej minus 20 st. Celsjusza - ocenił operator. Bardzo wysokie zapotrzebowanie notowano także w poniedziałek 2 lutego - podkreśliło PSE. Operator zaznaczył, że w czasie najwyższego zapotrzebowania Polska eksportowała na zasadach handlowych duże wolumeny energii, a we wtorek dodatkowo wspierała Ukrainę dostawami awaryjnymi.

Polski system cały czas pracuje bezpiecznie i jest zachowana wymagana rezerwa mocy; w nadchodzącym czasie nie są przewidywane problemy bilansowe - zapewnił operator.

Poprzedni rekord zapotrzebowania padł 9 stycznia 2026 r., i wyniósł on wówczas 27,6 GW netto i 29,2 GW brutto. Z kolei wcześniejszy najwyższy poziom generacji zanotowano 14 stycznia i wyniósł 28,9 GW netto, czyli 30,5 GW brutto.

Zapotrzebowanie na moc brutto oznacza całkowitą moc wytwarzaną przez źródła przed odjęciem energii zużywanej na potrzeby własne elektrowni oraz urządzeń pomocniczych. Zapotrzebowanie na moc netto oznacza moc faktycznie dostępną dla odbiorców lub sieci, po uwzględnieniu wewnętrznych potrzeb.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV, o łącznej długości ponad 16 tysięcy kilometrów, oraz 110 stacji elektroenergetycznych służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej. 

Od redakcji Wiara.pl

Z wiatru i słońca by tego teraz nie wyprodukowano...

PAP |

dodane 03.02.2026 19:06

TAGI| ENERGETYKA, GOSPODARKA, PAP, POGODA

