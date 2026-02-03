MEN: Ponad pół tysiąca szkół w kraju zamkniętych z powodu mrozu  

Z powodu niskiej temperatury we wtorek zajęcia odwołano w 585 szkołach. Najwięcej, bo 230 na Mazowszu i 156 w województwie pomorskim - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w znacznej części kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnymi mrozami. Temperatura w dzień może wynieść minus 15 st. C, a w nocy minus 17 st. C. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed smogiem dla jednego powiatu.

We wtorkowe popołudnie resort edukacji przekazał najnowsze dane dotyczące zamkniętych szkół.

"Z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 585 szkołach. W części placówek dyrektorzy organizują nauczanie zdalne oraz zajęcia opiekuńcze" - poinformowało MEN na platformie X.

Podało, że szkoły zamknięto w dziewięciu województwach: mazowieckim - 230 szkół, pomorskim - 156, warmińsko-mazurskim - 87, podlaskim - 71, lubelskim - 20, wielkopolskim - 9, lubuskim - 6, świętokrzyskim - 4 oraz śląskim - 2.

To oznacza, że w ciągu dnia liczba zamkniętych szkół wzrosła. Po godz. 10 resort informował, że jest ich 549.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić co najmniej 18 st. C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Dyrektor może też, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi minus 15 st. C lub jest niższa. Może także zawiesić zajęcia, jeśli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

O zawieszeniu zajęć organ prowadzący lub dyrektor ma zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Jeżeli zawieszenie zajęć trwa dłużej niż dwa dni, dyrektor ma obowiązek zorganizować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia zdalne muszą rozpocząć się najpóźniej trzeciego dnia od zawieszenia i mogą odbywać się zarówno dzięki systemowi udostępnionemu przez ministra edukacji, jak i poprzez inne narzędzia komunikacji elektronicznej, aby zapewnić uczniom kontynuację nauki.

IMGW informuje o ostrzeżeniach I stopnia przed silnymi mrozami. Zostały one wydane dla województwa kujawsko-pomorskiego, znacznej części woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Instytut prognozuje, że na tych obszarach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od minus 15 st. C do minus 10 st. C, a średnia prędkość wiatru od 10 km/h do 25 km/h.

Ostrzeżenia II stopnia przed silnymi mrozami obowiązują w województwie podlaskim oraz w znacznej części woj. lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. W nocy z wtorku na środę prognozowane jest od minus 17 st. C do minus 13 st. C. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od minus 15 st. C do minus 10 st. C, a średnia prędkość wiatru - 5-20 km/h.

Ostrzeżenia obowiązują najpóźniej do środy, do godz. 10.00.