W oknie życia znaleziono kilkumiesięcznego chłopczyka. "Był dobrze ubrany, jak na tę porę roku"
W oknie życia znaleziono kilkumiesięcznego chłopczyka. "Był dobrze ubrany, jak na tę porę roku"

Katarzyna Matejek /Foto Gość Okno życia.

W tzw. "Oknie życia" w wielkopolskim Ostrzeszowie znaleziono kilkumiesięcznego chłopczyka. Niemowlę przewieziono do miejscowego szpitala. Jego zdrowiu i życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

We wtorek wieczorem ostrzeszowska policja została zawiadomiona przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że w tzw. "Oknie życia" znajduje się dziecko - powiedziała PAP oficer prasowy ostrzeszowskiej policji aspirant sztabowy Magdalena Handziuk.

Instytucja ta znajduje się w budynku Przedszkola Sióstr Nazaretanek przy ul. Leśnej w Ostrzeszowie.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy oraz zespół ratownictwa medycznego. Niemowlę zostało przewiezione na badania na oddział dziecięcy do szpitala w Ostrzeszowie.

Po wstępnej diagnozie lekarze stwierdzili, że chłopiec jest w przedziale wiekowym od 5 do 7 miesięcy życia.

- Jest dobrze odżywiony, zaopiekowany, bez żadnych śladów mogących świadczyć o jakiejkolwiek przemocy fizycznej. Był też dobrze ubrany, jak na tę porę roku - powiedziała policjantka i dodała, że "dalsze czynności będą podejmowane najprawdopodobniej w środę".

"Okno życia" to miejsce umożliwiające matce anonimowe i bezpieczne pozostawienie swojego dziecka bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji prawnych. Okno jest dostępne 24 godziny na dobę. Po jego otwarciu uruchamia się alarm, dziecko natychmiast trafia pod opiekę medyków do szpitala, a w przyszłości do adopcji.

W Polsce zwyczajem stało się, że okna życia otwierane są z okazji Dnia Świętości Życia, przypadającego w dniu 25 marca. W kraju działa obecnie blisko 70 okien życia, z czego w Wielkopolsce jest kilka takich miejsc.

PAP |

dodane 04.02.2026 07:26

TAGI| DZIECI, OKNO ŻYCIA, PAP, SPOŁECZEŃSTWO

NASZYM ZDANIEM

Roma locuta...

ks. Włodzimierz Lewandowski

Roma locuta...

Aktywność wielu urzędów nauczycielskich (Kościoła) jest problemem od dłuższego już czasu. Można byłoby prowadzić oddzielny, zajmujący się ich demaskowaniem serwis.

Ludzkie życie pieskie

Andrzej Macura

Ludzkie życie pieskie

Potraktować kogoś jak psa. Hm. Dziś zaczyna znaczyć, że po królewsku.

Tak, jest

Katarzyna Solecka

Tak, jest

Nie jesteśmy gotowi. Boże słowo takimi właśnie nas zastaje: w półkroku.

