W całym kraju opady marznące, na południu nastąpi ocieplenie

W związku z nadejściem ciepłego frontu atmosferycznego w najbliższych dniach temperatura na południu kraju wyniesie do 7 st. C. Od dzisiejszego wieczora obowiązywać będą alerty przed opadami marznącymi w całej Polsce - poinformował synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.

W środę na południu znacznie cieplej niż na pozostałym obszarze kraju. Na Suwalszczyźnie temperatura wyniesie minus 10 st. C, na północy minus 8 st. C, w centrum od minus 6 do minus 4 st. C, a na południu od 2 do 4 st. C. Lokalnie w części północnej i centralnej kraju prognozowane są niewielkie opady śniegu, na południu deszczu i mżawki. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Najbliższej nocy do Polski od południa wkroczy ciepły front atmosferyczny. Na północy dalej mroźno, tam temperatura wyniesie do minus 11 st. C, w centrum od minus 8 do minus 5 st. C, a na południu do 1 st. C.

Czwartek będzie nieco cieplejszy. Termometry wskażą od minus 4 st. C na północnym wschodzie do 7 st. C na południu. W centrum, na wschodzie i na północy wystąpią marznące opady deszczu powodujące gołoledź.

W nocy z czwartku na piątek mróz utrzyma się w północnej i wschodniej części kraju, gdzie temperatura przyjmie wartości od minus 4 do minus 2 st. C, na pozostałym obszarze kraju od minus 2 do 2 st. C.

Instytut wydał alerty I i II stopnia przed opadami marznącymi powodującymi gołoledź. Wyższy stopień ostrzeżenia obejmuje północną i środkową część kraju, a niższy - rejony południowe. Alerty pozostaną aktywne do czwartkowej nocy.