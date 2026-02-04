info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » W całym kraju opady marznące, na południu nastąpi ocieplenie
W całym kraju opady marznące, na południu nastąpi ocieplenie

Oby drogi nie zamieniły się w lodowiska  
Roman Koszowski /Foto Gość Oby drogi nie zamieniły się w lodowiska

Zmiana w pogodzie. Będzie trudniej się poruszać.

W związku z nadejściem ciepłego frontu atmosferycznego w najbliższych dniach temperatura na południu kraju wyniesie do 7 st. C. Od dzisiejszego wieczora obowiązywać będą alerty przed opadami marznącymi w całej Polsce - poinformował synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.

W środę na południu znacznie cieplej niż na pozostałym obszarze kraju. Na Suwalszczyźnie temperatura wyniesie minus 10 st. C, na północy minus 8 st. C, w centrum od minus 6 do minus 4 st. C, a na południu od 2 do 4 st. C. Lokalnie w części północnej i centralnej kraju prognozowane są niewielkie opady śniegu, na południu deszczu i mżawki. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Najbliższej nocy do Polski od południa wkroczy ciepły front atmosferyczny. Na północy dalej mroźno, tam temperatura wyniesie do minus 11 st. C, w centrum od minus 8 do minus 5 st. C, a na południu do 1 st. C.

Czwartek będzie nieco cieplejszy. Termometry wskażą od minus 4 st. C na północnym wschodzie do 7 st. C na południu. W centrum, na wschodzie i na północy wystąpią marznące opady deszczu powodujące gołoledź.

W nocy z czwartku na piątek mróz utrzyma się w północnej i wschodniej części kraju, gdzie temperatura przyjmie wartości od minus 4 do minus 2 st. C, na pozostałym obszarze kraju od minus 2 do 2 st. C.

Instytut wydał alerty I i II stopnia przed opadami marznącymi powodującymi gołoledź. Wyższy stopień ostrzeżenia obejmuje północną i środkową część kraju, a niższy - rejony południowe. Alerty pozostaną aktywne do czwartkowej nocy.

PAP |

dodane 04.02.2026 14:42

ks. Włodzimierz Lewandowski

Roma locuta...

Aktywność wielu urzędów nauczycielskich (Kościoła) jest problemem od dłuższego już czasu. Można byłoby prowadzić oddzielny, zajmujący się ich demaskowaniem serwis.

Ludzkie życie pieskie

Andrzej Macura

Ludzkie życie pieskie

Potraktować kogoś jak psa. Hm. Dziś zaczyna znaczyć, że po królewsku.

Tak, jest

Katarzyna Solecka

Tak, jest

Nie jesteśmy gotowi. Boże słowo takimi właśnie nas zastaje: w półkroku.

KEP: 15 lutego w polskich diecezjach zbiórka na pomoc Ukrainie

KEP: 15 lutego w polskich diecezjach zbiórka na pomoc Ukrainie

W związku z dramatyczną sytuacją w tym kraju.

Leon XIV zaprasza do modlitwy za dzieci nieuleczalnie chore

Leon XIV zaprasza do modlitwy za dzieci nieuleczalnie chore

Papieska intencja modlitewna na luty.

Ambasador USA w Polsce: Nie będziemy już utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu Czarzastym

Ambasador USA w Polsce: Nie będziemy już utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu Czarzastym

Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym - oświadczył w czwartek ambasador USA w Polsce Tom Rose. Powodem decyzji są - dodał - "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa".

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."

Satanistyczne znaki i pogróżki na kościele w Poznaniu

Satanistyczne znaki i pogróżki na kościele w Poznaniu

- Od nienawiści chroń nas, Boże! - napisał na Facebooku proboszcz ks. dr Dariusz Madejczyk.

Abp Polak: chcemy stanąć przy wszystkich skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym

Abp Polak: chcemy stanąć przy wszystkich skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym

Zbliża się Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi.

Usiłowano podpalić monumentalną gotycką bazylikę

Usiłowano podpalić monumentalną gotycką bazylikę

Pożar ugaszono dzięki szybkiej reakcji parafianina, który wszedł do wypełnionej dymem świątyni.

Zimno!

MEN: z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 532 szkołach

W części z nich dyrektorzy organizują nauczanie zdalne.

Zniszczenia w elektrociepłowni Darnicka po rosyjskim ataku rakietowym

Ukraina: terminale Starlink Rosjan w Ukrainie są już zablokowane

Ukraińscy żołnierze mogą nadal korzystać tylko z terminali wpisanych na tzw. białą listę.

I tak bez końca...

Pakistan: do 216 wzrosła liczba zabitych separatystów w Beludżystanie

To odpowiedź armii na niedawne ataki.

Przed telewizorami

Kara śmierci za oglądanie... seriali

Albo słuchanie muzyki. To w Korei Północnej.

