MEN: z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 532 szkołach

W części z nich dyrektorzy organizują nauczanie zdalne.

Z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 532 szkołach, w części z nich dyrektorzy organizują nauczanie zdalne - poinformował w czwartek resort edukacji. Sytuacja dotyczy pięciu województw. W szóstym - województwie śląskim - zamknięcie wynika z awarii pieca.

W przeważającej części kraju - 13 województwach - cały czas obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej I i II stopnia przed marznącymi opadami, powodującymi gołoledź. Wolna od alertów pozostaje południowa i południowo-wschodnia część kraju.

Resort edukacji przekazał na platformie X, że z powodu niskich temperatur w czwartek zajęcia odwołano w 532 szkołach w pięciu województwach.

W woj. wielkopolskim to 379 szkół (w tym 97 prowadzi nauczanie zdalne), lubuskim - 102 szkoły (w tym 45 prowadzi nauczanie zdalne), mazowieckim - 25 szkół (w tym 10 prowadzi nauczanie zdalne), pomorskim - 19 szkół (w tym 10 prowadzi nauczanie zdalne) oraz warmińsko-mazurskim - 5 szkół odwołało zajęcia.

MEN dodało, że "w woj. śląskim zamknięcie szkół nie wynika z warunków pogodowych, lecz z awarii pieca". Poinformowało, że chodzi o dwie szkoły.

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed gołoledzią, które dotyczą województwa zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Alert obowiązuje najpóźniej do godz. 17.00 w czwartek, 5 lutego.

Ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami, powodującymi gołoledź dotyczą województwa dolnośląskiego oraz części woj. opolskiego. Alert pozostaje aktualny do godz. 11.30, w czwartek.