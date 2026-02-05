info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » MEN: z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 532 szkołach
rss newsletter facebook twitter

MEN: z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 532 szkołach

Zimno!  
Wojtek Jargiło /PAP/EPA Zimno!

W części z nich dyrektorzy organizują nauczanie zdalne.

Z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 532 szkołach, w części z nich dyrektorzy organizują nauczanie zdalne - poinformował w czwartek resort edukacji. Sytuacja dotyczy pięciu województw. W szóstym - województwie śląskim - zamknięcie wynika z awarii pieca.

W przeważającej części kraju - 13 województwach - cały czas obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej I i II stopnia przed marznącymi opadami, powodującymi gołoledź. Wolna od alertów pozostaje południowa i południowo-wschodnia część kraju.

Resort edukacji przekazał na platformie X, że z powodu niskich temperatur w czwartek zajęcia odwołano w 532 szkołach w pięciu województwach.

W woj. wielkopolskim to 379 szkół (w tym 97 prowadzi nauczanie zdalne), lubuskim - 102 szkoły (w tym 45 prowadzi nauczanie zdalne), mazowieckim - 25 szkół (w tym 10 prowadzi nauczanie zdalne), pomorskim - 19 szkół (w tym 10 prowadzi nauczanie zdalne) oraz warmińsko-mazurskim - 5 szkół odwołało zajęcia.

MEN dodało, że "w woj. śląskim zamknięcie szkół nie wynika z warunków pogodowych, lecz z awarii pieca". Poinformowało, że chodzi o dwie szkoły.

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed gołoledzią, które dotyczą województwa zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Alert obowiązuje najpóźniej do godz. 17.00 w czwartek, 5 lutego.

Ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami, powodującymi gołoledź dotyczą województwa dolnośląskiego oraz części woj. opolskiego. Alert pozostaje aktualny do godz. 11.30, w czwartek. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 05.02.2026 12:46

TAGI| EDUKACJA, MEN, PAP, POGODA, SZKOLNICTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
W całym kraju opady marznące, na południu nastąpi ocieplenie | MEN: Ponad pół tysiąca szkół w kraju zamkniętych z powodu mrozu | Rekordy zapotrzebowania na moc i generacji w systemie elektroenergetycznym | Mróz w Polsce: zamknięte szkoły, zamarznięte rzeki, awarie sieci ciepłowniczych | Szef Ukraińskiej MSZ: rosyjskie ataki przy tak niskich temperaturach są ludobójcze
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Roma locuta...

ks. Włodzimierz Lewandowski

Roma locuta...

Aktywność wielu urzędów nauczycielskich (Kościoła) jest problemem od dłuższego już czasu. Można byłoby prowadzić oddzielny, zajmujący się ich demaskowaniem serwis.

Ludzkie życie pieskie

Andrzej Macura

Ludzkie życie pieskie

Potraktować kogoś jak psa. Hm. Dziś zaczyna znaczyć, że po królewsku.

Tak, jest

Katarzyna Solecka

Tak, jest

Nie jesteśmy gotowi. Boże słowo takimi właśnie nas zastaje: w półkroku.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

KEP: 15 lutego w polskich diecezjach zbiórka na pomoc Ukrainie

KEP: 15 lutego w polskich diecezjach zbiórka na pomoc Ukrainie

W związku z dramatyczną sytuacją w tym kraju.

Leon XIV zaprasza do modlitwy za dzieci nieuleczalnie chore

Leon XIV zaprasza do modlitwy za dzieci nieuleczalnie chore

Papieska intencja modlitewna na luty.

Ambasador USA w Polsce: Nie będziemy już utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu Czarzastym

Ambasador USA w Polsce: Nie będziemy już utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu Czarzastym

Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym - oświadczył w czwartek ambasador USA w Polsce Tom Rose. Powodem decyzji są - dodał - "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa".

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."

Satanistyczne znaki i pogróżki na kościele w Poznaniu

Satanistyczne znaki i pogróżki na kościele w Poznaniu

- Od nienawiści chroń nas, Boże! - napisał na Facebooku proboszcz ks. dr Dariusz Madejczyk.

Abp Polak: chcemy stanąć przy wszystkich skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym

Abp Polak: chcemy stanąć przy wszystkich skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym

Zbliża się Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi.

Usiłowano podpalić monumentalną gotycką bazylikę

Usiłowano podpalić monumentalną gotycką bazylikę

Pożar ugaszono dzięki szybkiej reakcji parafianina, który wszedł do wypełnionej dymem świątyni.

Zimno!

MEN: z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 532 szkołach

W części z nich dyrektorzy organizują nauczanie zdalne.

Zniszczenia w elektrociepłowni Darnicka po rosyjskim ataku rakietowym

Ukraina: terminale Starlink Rosjan w Ukrainie są już zablokowane

Ukraińscy żołnierze mogą nadal korzystać tylko z terminali wpisanych na tzw. białą listę.

I tak bez końca...

Pakistan: do 216 wzrosła liczba zabitych separatystów w Beludżystanie

To odpowiedź armii na niedawne ataki.

Przed telewizorami

Kara śmierci za oglądanie... seriali

Albo słuchanie muzyki. To w Korei Północnej.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 06.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
2°C Piątek
noc
2°C Piątek
rano
5°C Piątek
dzień
6°C Piątek
wieczór
wiecej »
 