info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Zmarł Edward Linde-Lubaszenko, wybitny aktor i pedagog
rss newsletter facebook twitter

Zmarł Edward Linde-Lubaszenko, wybitny aktor i pedagog

Zmarł Edward Linde-Lubaszenko, wybitny aktor i pedagog  
PAP/Art Service 2 Edward Linde-Lubaszenko (1939-2026)

Edward Linde-Lubaszenko zmarł w niedzielę. Miał 86 lat.

Linde-Lubaszenko od 1973 r. związany był z Teatrem Starym w Krakowie, zagrał w ponad 70 filmach, ponad 110 przedstawieniach teatralnych i ponad 80 spektaklach teatru telewizji. Był aktorem teatralnym, telewizyjnym i filmowym, a także reżyserem teatralnym i pedagogiem. Był wieloletnim wykładowcą Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, gdzie pełnił między innymi funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego. W roku 1991 z rąk prezydenta Lecha Wałęsy odebrał nominację profesorską. W roku 2024 został odznaczony Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Aktor współpracował z największymi postaciami polskiego teatru i filmu: Jerzym Jarockim, Konradem Swinarskim, Krystianem Lupą, Andrzejem Wajdą, Kazimierzem Kutzem i Krzysztofem Zanussim. Powszechnie znany był z takich ról jak „Psy”, „Róża” czy „Kroll”. W 1993 r. zagrał też u Stevena Spielberga w „Liście Schindlera”. W późniejszych latach swojej kariery był również znany z ról w popularnych serialach obyczajowych, takich jak „M jak miłość” czy „Barwy szczęścia”.

Edward Linde-Lubaszenko urodził się 23 sierpnia 1939 r. w Białymstoku. Karierę aktorską zaczynał w 1964 r. w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Wcześniej występował w studenckim teatrze „Kalambur”. Dla aktorstwa porzucił medycynę; po sześciu semestrach na Akademii Medycznej we Wrocławiu zdał eksternistycznie egzamin aktorski i zatrudnił się w teatrze.

W latach 1964-73 był aktorem teatrów: Polskiego we Wrocławiu, Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim, Ziemi Opolskiej w Opolu i Współczesnego we Wrocławiu. W 1973 r. zamieszkał w Krakowie i związał się ze Starym Teatrem w Krakowie, w którym zagrał ponad 50 ról. Od 2004 r. grał w tym teatrze jako aktor senior.

Krakowski Stary Teatr żegnając w niedzielę artystę napisał, że był on aktorem „o błyskotliwej inteligencji”. „Pełen autoironicznego dystansu, zdyscyplinowany i konsekwentnie odrzucający, powierzchowny formalizm, pozornie chłodny – wydobywał najgłębiej pojętą prawdę psychologiczną granych postaci” – napisano na stronie internetowej krakowskiego teatru.

W 1977 r. ukończył Wydział Reżyserii Dramatu w PWST w Krakowie. W 1981 r. rozpoczął pracę pedagogiczną w tej uczelni. W latach 1987-90 był dziekanem Wydziału Aktorskiego PWST. W 1991 r. uzyskał stopień profesora sztuk teatralnych. W latach 1994-97 był przewodniczącym zarządu krakowskiego Oddziału Związku Artystów Scen Polskich.

W grudniu ub.r. poinformował o zakończeniu kariery aktorskiej. Miał dwójkę dzieci – aktora i reżysera Olafa oraz Beatę, także aktorkę.

«« | « | 1 | » | »»

GOSC.PL |

dodane 08.02.2026 20:02
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Maria Sołowiej

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Metalowe ciała, ręce wyciągnięte w geście powitania. Twarze trochę abstrakcyjne, ale...

Ciągle w drodze

Andrzej Macura

Ciągle w drodze

Duszpasterstwo musi ciągle się zmieniać. Bo zmieniają się okoliczności, w których jest realizowane.

Wielkopostne zapiski

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wielkopostne zapiski

Jest ich sporo. Ale dziś nie o tym, co kryje szary notes…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

Jesse Jackson, był ikoną walki o prawa obywatelskie.

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

Porozumienie jest efektem mediacji.

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Z polem do testów dronów.

Cenzura nie da rady?

Zablokowane w Europie pokaże USA?

Reuters: USA pracują nad portalem, który ma dawać dostęp do treści zablokowanych w krajach Europy

Ogień

Indie: Podejrzaną o czary kobietę spalono żywcem razem z dzieckiem

Policja zatrzymała cztery osoby.

Wyżej już nie będzie

Świątynia Sagrada Familia osiągnęła swoją maksymalną wysokość

Świątynia już przed kilkoma miesiącami stała się najwyższym kościołem na świecie.

Donald Trump

Trump: Europę zabija energię i imigracja

Prezydent USA zauważył tez, że Europa, prócz paru krajów, staje się woke.

Giełda reaguje po wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego

USA: Sąd Najwyższy uznał większość ceł nałożonych przez Trumpa za nielegalne

Przekroczył swoje uprawnienia - uznał sąd.

Artylerzysta

Zełenski: nasza armia wyzwoliła w ostatnich dniach 300 km kw. na południu kraju

Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze od Stanów Zjednoczonych.

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Szeroko zakrojona kampania przeciw polio rozpoczęła się w środę i obejmie łącznie 1,3 mln najmłodszych.

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Tysiące zatrzymanych, tysiące ocalonych.

Donald Trump

Nadzór nad ONZ, klub pokoju jak spotkanie biznesowe

Włoska prasa o Trumpowej Radzie Pokoju.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 21.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Sobota
dzień
1°C Sobota
wieczór
2°C Niedziela
noc
2°C Niedziela
rano
wiecej »
 