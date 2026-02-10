info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Szefowa MEN: zakładam, że decyzja ws. edukacji zdrowotnej zapadnie do końca marca
rss newsletter facebook twitter

Szefowa MEN: zakładam, że decyzja ws. edukacji zdrowotnej zapadnie do końca marca

Barbara Nowacka  
Piotr Polak /PAP Barbara Nowacka
Minister edukacji

Potrzebny jest kompromis - stwierdziła.

Minister edukacji Barbara Nowacka przekazała we wtorek, iż zakłada, że decyzja ws. obowiązkowej edukacji zdrowotnej zapadnie do końca marca, by dyrektorzy szkół mogli zatrudnić nauczycieli, a ci mieli czas się przygotować. Dodała, że potrzebny jest "kompromis" dotyczący komponentu zdrowia seksualnego.

Edukacja zdrowotna zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku szkolnym przedmiot - wbrew pierwotnym zapowiedziom resortu edukacji - jest nieobowiązkowy.

O powrót do pomysłu, by przedmiot jednak był obowiązkowy, zapytano Nowacką we wtorek w Polsat News. Ministra poinformowała, że decyzja musi zapaść do końca marca, tak, żeby "nauczyciele mogli się też przygotować, żeby dyrektorzy szkół mogli zatrudniać nauczycieli".

Zaznaczyła jednocześnie, że jest "bardzo otwarta na wszystkie rozwiązania" i rozmawia z rodzicami, nauczycielami, młodzieżą i środowiskami medycznymi.

Dopytana, czy decyzja zapadnie do końca marca, odparła: "tak zakładam, że do końca marca, po prostu musimy ją podjąć".

Nowacka przekazała, że jeśli chodzi o kwestię wyłączenia komponentu zdrowia seksualnego, jako obowiązkowego, jest to "duży znak zapytania, w jaki sposób zapewnić spokój, a dać jak najwięcej możliwej wiedzy". - Mam zaawansowane rozmowy z organizacjami pozarządowymi, które też nas bardzo wspierały, czyli przede wszystkim SOS dla Edukacji. Wiemy, że potrzebny jest jakiś kompromis, ale to powinien być taki kompromis, w którym zyskują dzieci - i zyskują potrzebną wiedzę - podkreśliła szefowa MEN.

Jednocześnie dodała, że zdrowie seksualne "to przecież element naszego zdrowia".

O wprowadzenie w szkołach obowiązkowej edukacji zdrowotnej zaapelowała do premiera Donalda Tuska koalicja SOS dla Edukacji. W piątek poinformowała, że w Kancelarii Premiera złożyła w tej sprawie apel podpisany przez ponad 40 organizacji. Zaproponowała jednocześnie kompromis - nieobowiązkowy udział w zajęciach edukacji seksualnej.

Edukacja zdrowotna nauczana jest w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII (w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas, przy czym zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze) i w szkołach ponadpodstawowych (w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata).

Rodzic, który nie chciał, by jego dziecko uczestniczyło w zajęciach z edukacji zdrowotnej, musiał złożyć pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczeń pełnoletni musiał ją złożyć sam. 

Od redakcji Wiara.pl

Wielu z tych lekcji zrezygnowało, więc teraz obowiązkowo. Klasyka lewicowej indoktrynacji. Potrzebny kompromis? Ano jak nie jest po naszemu tylko kompromisowo właśnie, to przesuwamy w swoją stroną ciągle mówiąc o potrzebie (nowego) kompromisu. I klasyka kłamstw koalicji rządzącej, która nie zdecydowała się na obowiązkowość tych zajęć, gdy toczyła się prezydencka kampania wyborcza...

 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 10.02.2026 09:43

TAGI| EDUKACJA, PAP, SPOŁECZEŃSTWO, SZKOLNICTWO, ZDROWIE

PRZECZYTAJ TAKŻE
USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina | Trump: Europę zabija energię i imigracja | W Kościele Norwegii więcej niewierzących niż pewnych istnienia Boga | Abp Galbas: nauka o Bożym miłosierdziu nie oznacza akceptacji grzechu | Dwoje nastoletnich pacjentów trafiło do szpitala z dengą
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Maria Sołowiej

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Metalowe ciała, ręce wyciągnięte w geście powitania. Twarze trochę abstrakcyjne, ale...

Ciągle w drodze

Andrzej Macura

Ciągle w drodze

Duszpasterstwo musi ciągle się zmieniać. Bo zmieniają się okoliczności, w których jest realizowane.

Wielkopostne zapiski

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wielkopostne zapiski

Jest ich sporo. Ale dziś nie o tym, co kryje szary notes…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

Jesse Jackson, był ikoną walki o prawa obywatelskie.

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

Porozumienie jest efektem mediacji.

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Z polem do testów dronów.

Cenzura nie da rady?

Zablokowane w Europie pokaże USA?

Reuters: USA pracują nad portalem, który ma dawać dostęp do treści zablokowanych w krajach Europy

Ogień

Indie: Podejrzaną o czary kobietę spalono żywcem razem z dzieckiem

Policja zatrzymała cztery osoby.

Wyżej już nie będzie

Świątynia Sagrada Familia osiągnęła swoją maksymalną wysokość

Świątynia już przed kilkoma miesiącami stała się najwyższym kościołem na świecie.

Donald Trump

Trump: Europę zabija energię i imigracja

Prezydent USA zauważył tez, że Europa, prócz paru krajów, staje się woke.

Giełda reaguje po wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego

USA: Sąd Najwyższy uznał większość ceł nałożonych przez Trumpa za nielegalne

Przekroczył swoje uprawnienia - uznał sąd.

Artylerzysta

Zełenski: nasza armia wyzwoliła w ostatnich dniach 300 km kw. na południu kraju

Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze od Stanów Zjednoczonych.

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Szeroko zakrojona kampania przeciw polio rozpoczęła się w środę i obejmie łącznie 1,3 mln najmłodszych.

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Tysiące zatrzymanych, tysiące ocalonych.

Donald Trump

Nadzór nad ONZ, klub pokoju jak spotkanie biznesowe

Włoska prasa o Trumpowej Radzie Pokoju.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 21.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Sobota
dzień
1°C Sobota
wieczór
2°C Niedziela
noc
2°C Niedziela
rano
wiecej »
 