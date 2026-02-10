info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Ukraina: Rosjanie szantażują rodziny jeńców, by rejestrowały odłączone Starlinki
Ukraina: Rosjanie szantażują rodziny jeńców, by rejestrowały odłączone Starlinki

Ruskij mir  
Alena Solomonova /PAP Ruskij mir

Wróg wykorzystuje wrażliwość rodzin. Los Ukraińców jest im obojętny.

Rosjanie szantażują rodziny ukraińskich jeńców wojennych, żądając, by rejestrowały na siebie zablokowane dla okupacyjnych wojsk rosyjskich terminale Starlink - powiadomił we wtorek Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych w Kijowie.

"Wróg po raz kolejny traktuje bliskich i krewnych ukraińskich jeńców jako zasób do manipulacji" - ostrzeżono w komunikacie.

Według sztabu, po odłączeniu Rosjanom dostępu do Starlinków, zwrócili oni uwagę na rodziny jeńców. "Odnotowano przypadki gróźb oraz żądań, by oficjalnie rejestrować na siebie terminale Starlink. Następnie ten sprzęt ma być używany przeciwko Ukrainie i Ukraińcom" - poinformowano.

Sztab przypomniał, że w Ukrainie niedawno wprowadzono obowiązek rejestracji terminali Starlink.

"Wróg wykorzystuje wrażliwość rodzin. Los Ukraińców jest im obojętny - to dla nich jednorazowy zasób. W przypadku gdy terminal jest wykorzystywany do sterowania dronami, które niszczą infrastrukturę i odbierają życie, fakt rejestracji terminala przez obywatela Ukrainy stanowi podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej" - ostrzeżono.

Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow poinformował w czwartek o zablokowaniu działania wszystkich terminali internetowych Starlink, z których korzystają rosyjscy wojskowi. Zaznaczył, że ukraińscy żołnierze mogą nadal korzystać tylko z terminali wpisanych na tzw. białą listę. Swoje Starlinki powinni także rejestrować użytkownicy cywilni.

Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), rosyjska jednostka systemów bezzałogowych Rubikon zaczęła stosować drony Mołnia ze Starlinkami w grudniu 2025 r.

W ocenie ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Starlinki są wykorzystywane zwłaszcza podczas ataków na infrastrukturę cywilną, zwiększając zasięg i precyzję tych uderzeń oraz utrudniając użycie systemów obrony antydronowej.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)

jjk/ ap/

PAP |

dodane 10.02.2026 17:13

TAGI| JEŃCY, PAP, ROSJA, UKRAINA, WOJNA

