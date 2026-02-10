Izrael: Netanjahu wiedział o planie ataku Hamasu już w 2018 r.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu otrzymał informacje wywiadu o planowanym ataku Hamasu już w kwietniu 2018 r. - poinformował we wtorek portal Ynet, powołując się na dokumenty wywiadu i wypowiedzi wysokich rangą urzędników. Hamas zaatakował ostatecznie 7 października 2023 r.
Według raportu między 2018 i 2022 r. Hamas opracował kompleksowy plan operacyjny wielokierunkowego ataku na bazy wojskowe Izraela oraz społeczności cywilne na południu tego kraju.
Plan przewidywał przedarcie się przez granicę Strefy Gazy w kilkunastu punktach z udziałem tysięcy bojowników. Został on później opisany w dokumencie znanym jako "Mury Jerycha".
Według Ynetu Netanjahu kilkakrotnie przekazano przed 2023 r. informacje wywiadowcze na temat planu. Szef izraelskiego rządu jednak zaprzeczał, by przed 7 października widział "Mury Jerycha" lub o nich słyszał. Zapewnił też, że "nigdy nie otrzymał żadnego planu Hamasu dotyczącego masowego wdarcia się na terytorium Izraela".
Twierdzeniom tym zdaje się przeczyć jego własny dokument, przesłany w ubiegłym tygodniu Państwowemu Biuru Rewizyjnemu. Przyznał w nim, że w kwietniu 2018 r. dostał raport wywiadu, ale wybiórczo zacytował z niego tylko najostrożniejszą opinię - o tym, że Hamas ma "podstawową zdolność do przeprowadzenia kilku jednoczesnych napaści", ale, z różnych powodów, "nie jest to obecnie prawdopodobne".
Biuro premiera nie odpowiedziało na prośbę Ynetu o komentarz.
7 października 2023 r. Hamas, Palestyński Islamski Dżihad i pomniejsze ugrupowania przeprowadziły atak na Izrael. Zginęło wówczas 1221 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. Z tej liczby 168 przeżyło i zostało albo wymienionych przez Hamas na palestyńskich więźniów, albo odbitych przez armię.
Izraelskie społeczeństwo zarzuca władzom z Netanjahu na czele, że ich błędy i zaniedbania umożliwiły Hamasowi przeprowadzenie skutecznego najazdu. W grudniu 2025 r. ponad 200 byłych zakładników i członków rodzin ofiar Hamasu podpisało list do premiera, domagając się powołania państwowej komisji śledczej w celu zbadania uchybień związanych z atakiem.
