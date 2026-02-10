info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Izrael: Netanjahu wiedział o planie ataku Hamasu już w 2018 r.
rss newsletter facebook twitter

Izrael: Netanjahu wiedział o planie ataku Hamasu już w 2018 r.

Ot, taki plac zabaw w Strefie Gazy  
HAITHAM IMAD /PAP/EPA Ot, taki plac zabaw w Strefie Gazy

Premier Izraela Benjamin Netanjahu otrzymał informacje wywiadu o planowanym ataku Hamasu już w kwietniu 2018 r. - poinformował we wtorek portal Ynet, powołując się na dokumenty wywiadu i wypowiedzi wysokich rangą urzędników. Hamas zaatakował ostatecznie 7 października 2023 r.

Według raportu między 2018 i 2022 r. Hamas opracował kompleksowy plan operacyjny wielokierunkowego ataku na bazy wojskowe Izraela oraz społeczności cywilne na południu tego kraju.

Plan przewidywał przedarcie się przez granicę Strefy Gazy w kilkunastu punktach z udziałem tysięcy bojowników. Został on później opisany w dokumencie znanym jako "Mury Jerycha".

Według Ynetu Netanjahu kilkakrotnie przekazano przed 2023 r. informacje wywiadowcze na temat planu. Szef izraelskiego rządu jednak zaprzeczał, by przed 7 października widział "Mury Jerycha" lub o nich słyszał. Zapewnił też, że "nigdy nie otrzymał żadnego planu Hamasu dotyczącego masowego wdarcia się na terytorium Izraela".

Twierdzeniom tym zdaje się przeczyć jego własny dokument, przesłany w ubiegłym tygodniu Państwowemu Biuru Rewizyjnemu. Przyznał w nim, że w kwietniu 2018 r. dostał raport wywiadu, ale wybiórczo zacytował z niego tylko najostrożniejszą opinię - o tym, że Hamas ma "podstawową zdolność do przeprowadzenia kilku jednoczesnych napaści", ale, z różnych powodów, "nie jest to obecnie prawdopodobne".

Biuro premiera nie odpowiedziało na prośbę Ynetu o komentarz.

7 października 2023 r. Hamas, Palestyński Islamski Dżihad i pomniejsze ugrupowania przeprowadziły atak na Izrael. Zginęło wówczas 1221 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. Z tej liczby 168 przeżyło i zostało albo wymienionych przez Hamas na palestyńskich więźniów, albo odbitych przez armię.

Izraelskie społeczeństwo zarzuca władzom z Netanjahu na czele, że ich błędy i zaniedbania umożliwiły Hamasowi przeprowadzenie skutecznego najazdu. W grudniu 2025 r. ponad 200 byłych zakładników i członków rodzin ofiar Hamasu podpisało list do premiera, domagając się powołania państwowej komisji śledczej w celu zbadania uchybień związanych z atakiem. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 10.02.2026 19:00

TAGI| IZRAEL, PALESTYŃCZYCY, PAP, STREFA GAZY I ZACHODNI BRZEG JORDANU, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Rutte: NATO będzie z Ukrainą tak długo, jak będzie trzeba | Jakie stanowisko zajmą Stany Zjednoczone? | Ukraina: Rosjanie szantażują rodziny jeńców, by rejestrowały odłączone Starlinki | Biały Dom: Trump przeciwny aneksji Zachodniego Brzegu przez Izrael | Rosja oskarża Polskę o pomoc w zamachu na generała Aleksiejewa
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Wraca cenzura

Andrzej Macura

Wraca cenzura

Pluralizm pluralizmem, ale racja musi być po naszej stronie.

Co znaczy być gorliwym chrześcijaninem?

Andrzej Macura

Co znaczy być gorliwym chrześcijaninem?

Krzyż nie jest po to, by walić nim innych po głowie. Oczywiste, ale...

Akompaniament

Katarzyna Solecka

Akompaniament

Rejestrują upadek. Cudzy. Piętnują – bez zbytniej satysfakcji może, ale dobitnie.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Abp Szewczuk na audiencji u Ojca Świętego

Abp Szewczuk na audiencji u Ojca Świętego

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego spotkał się dziś z Papieżem w Pałacu Apostolskim w Watykanie.

Ambasador USA: więzi między Polską i USA nie można złamać

Ambasador USA: więzi między Polską i USA nie można złamać

Więź między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest tak silna, że nie można jej złamać - ocenił ambasador USA w Polsce Thomas Rose w czwartek w Krakowie podczas odsłonięcia na Kopcu Kościuszki tablicy upamiętniającej 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Ambitne plany Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego

Ambitne plany Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego

Dokończenie robotyzacji teleskopu w Arizonie, wykorzystanie nowoczesnych procesorów graficznych oraz rozwój badań nad grawitacją kwantową – to najważniejsze cele Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego na 2026 rok.

Ostia: Leon XIV spotka się z młodzieżą, ubogimi i chorymi

Ostia: Leon XIV spotka się z młodzieżą, ubogimi i chorymi

Papieskie spotkania przed Wielkanocą.

Szef MON: na RBN przedstawiliśmy bardzo szerokie wyjaśnienia dotyczące SAFE

Szef MON: na RBN przedstawiliśmy bardzo szerokie wyjaśnienia dotyczące SAFE

Polska otrzyma dzięki temu programowi 43,7 mld euro.

Rutte: NATO będzie z Ukrainą tak długo, jak będzie trzeba

Rutte: NATO będzie z Ukrainą tak długo, jak będzie trzeba

Sojusznicy ciężko pracują, by zapewnić jak najsilniejsze gwarancje bezpieczeństwa.

Przełożony Bractwa św. Piusa X w Watykanie

Przełożony Bractwa św. Piusa X w Watykanie

W Watykanie odbyło się spotkanie prefekta Dykasterii Nauki Wiary z przełożonym Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Kard. Fernández zaproponował Bractwu podjęcie dialogu teologicznego, którego celem byłoby ustalenie minimalnych wymogów dla pełnej komunii z Kościołem katolickim. Warunkiem wstępnym jest jednak zawieszenie decyzji o udzieleniu przez Bractwo święceń biskupich.

Pustynia w Syrii

Syria: USA ewakuowały bazę Tanf

To dawne centrum koalicji przeciw IS; bazę przejęły siły syryjskie.

Pierwsza część raportu Komisji Wyjaśnienie i Naprawa dot. spraw wrażliwych w diecezji sosnowieckiej

Pierwsza część raportu Komisji Wyjaśnienie i Naprawa dot. spraw wrażliwych w diecezji sosnowieckiej

Dokument podsumowuje rok prac zespołu i obejmuje stan wiedzy na 31 stycznia 2026 r.

Jasna Góra

Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę (zapowiedź)

23 maja 2026 roku odbędzie się XXVII Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Tegoroczną Pielgrzymkę odbędzie sie pod hasłem „Uczniowie – misjonarze”.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie

Nie żyje wokalistka i gitarzystka Dominika Żukowska

Od kilkunastu lat tworzyła popularny duet z Andrzejem Koryckim.

TSUE: Bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat wskaźnika WIBOR

TSUE: Bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat wskaźnika WIBOR

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że klauzula umowy na kredyt mieszkaniowy, zawierająca wskaźnik taki jak WIBOR, nie powoduje znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta. Według TSUE bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii tego wskaźnika.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 13.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Piątek
noc
8°C Piątek
rano
8°C Piątek
dzień
8°C Piątek
wieczór
wiecej »
 