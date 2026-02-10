info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Wrocławska kuria ostrzega przed oszustami podającymi się za arcybiskupa
Wrocławska kuria ostrzega przed oszustami podającymi się za arcybiskupa

Zbiórka  
Henryk Przondziono /Foto Gość Zbiórka
Gdy wszystko ma dziać się drogą czysto bankową, o oszustwa łatwiej

Do księży miały trafić maile z prośbą o przekazywanie datków na pomoc Ukrainie podpisane jego nazwiskiem.

Archidiecezja Wrocławska ostrzegła przed oszustami podającymi się za abp. Józefa Kupnego. Do księży miały trafić maile z prośbą o przekazywanie datków na pomoc Ukrainie podpisane jego nazwiskiem. Wrocławska kuria zaprzeczyła, jakoby arcybiskup był ich autorem.

Ostrzeżenie przed próbami wyłudzenia pieniędzy Archidiecezja Wrocławska opublikowała za pośrednictwem swoich serwisów społecznościowych. "W ostatnich dniach otrzymujemy od księży zgłoszenia o wiadomościach e-mail rzekomo wysłanych przez J.E. Abpa Józefa Kupnego z prośbą o wpłaty na rzecz pomocy Ukrainie. Informujemy, że jest to próba oszustwa" - napisali przedstawiciele kurii.

W komunikacie podkreślono, że abp Kupny nie jest autorem tych wiadomości, a on sam nie kontaktuje się z duchownymi archidiecezji drogą mailową.

Rzecznik prasowy Archidiecezji Wrocławskiej Maciej Rajfur powiedział PAP, że do tej pory takich przypadków było kilka.- Zjawisko nie ma charakteru masowego, ale z powodów bezpieczeństwa zdecydowaliśmy się zareagować od razu. Wiemy o kilku mailach, które trafiły do wrocławskich księży - wyjaśnił.

Zasugerował przy tym, że oszuści mogą wykorzystywać fakt, że Kościół w Polsce stale organizuje zbiórki na pomoc Ukrainie i pod takie przedsięwzięcia się podszywać.

Archidiecezja Wrocławska ostrzegła duchownych przed otwieraniem załączników niewiadomego pochodzenia i zgłaszanie niepokojących wiadomości do Działu Informatyki Kurii Metropolitalnej. Podkreślono, że korespondencja ze strony kurii zawsze jest wysyłana z adresów w domenie "@archidiecezja.wroc.pl". 

PAP |

dodane 10.02.2026 17:04

TAGI| CYBERPRZESTĘPSTWA, KOŚCIÓŁ, OSZUSTWO, PAP, PRZESTĘPCZOŚĆ, UKRAINA

