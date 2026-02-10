„Niedotykalny” przewodniczącym Katolickiej Konferencji Biskupów Indii

Metropolita Hajdarabadu, 64-letni kard. Anthony Poola został nowym przewodniczącym Katolickiej Konferencji Biskupów Indii (CBCI). Wyboru dokonano na zakończonym dziś 37. zgromadzeniu tego gremium, grupującego hierarchów wszystkich obrządków, zarówno łacińskiego, jak i wschodnich. Tym samym po raz pierwszy na czele episkopatu tego kraju stanął dalit – „niedotykalny” – członek najniższej kasty hinduskiego społeczeństwa.

W komunikacie wydanym po obradach, które trwały od 4 lutego pod hasłem: „Wiara i naród: świadectwo Kościoła na rzecz konstytucyjnej wizji Indii”, hierarchowie wskazali, że indyjscy chrześcijanie jako „dumni obywatele” i „prawdziwi uczniowie” Chrystusa, wnoszą wkład w rozwój, harmonię i jedność Indii, doceniając wolność praktykowania wiary. Jednak obserwują też „wzrastające nierówności, degradację środowiska naturalnego, dezinformację, polaryzację i niepokój dotyczący tożsamości i przynależności”.

„Autentyczne życie chrześcijańskie inspiruje nas do bycia obywatelami przestrzegającymi prawa, promującymi pokój i broniącymi praw człowieka. Wierność indyjskiej konstytucji wypływa z naszej wiary chrześcijańskiej i naszego zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, wolności sumienia, godności każdej osoby oraz ochrony pluralistycznego, świeckiego i demokratycznego charakteru Indii. Społeczne inicjatywy Kościoła wynikają z naszego głębokiego zakorzenienia w Chrystusie i naszej wierności wartościom konstytucyjnym. Zachęcamy wszystkich wiernych, aby w dalszym ciągu aktywnie uczestniczyli w budowaniu narodu, kierując się prawdą, współczuciem i odwagą moralną” – napisali biskupi.

W czasach, gdy „wolność i prawa człowieka są coraz bardziej lekceważone”, potwierdzili zaufanie do indyjskiej Konstytucji, która stanowi, że kraj ten jest „republiką suwerenną, demokratyczną, świecką i socjalistyczną”, gwarantującą wszystkim swoim obywatelom „sprawiedliwość, wolność, równość i braterstwo”. Dlatego „wszędzie tam, gdzie prawa konstytucyjne są niesprawiedliwie ograniczane, zwłaszcza w odniesieniu do ubogich, marginalizowanych, dalitów i ludności plemiennej, ważne jest wspieranie ochrony podstawowych praw dla wszystkich osób, niezależnie od kasty, wyznania i języka”.

W szczególności trwające „od dziesięcioleci odmawianie praw chrześcijanom dalitom stanowi pośrednią formę dyskryminacji, pomimo licznych wezwań do równości i sprawiedliwości”. Z tego powodu „wyrażamy nasze zaniepokojenie odmawianiem praw mniejszości, ponieważ takie akty osłabiają demokratyczną tkankę naszego społeczeństwa. Podtrzymując nasze zaangażowanie w eliminowanie wszelkiego rodzaju dyskryminacji istniejącej we wspólnotach kościelnych ze względu na kastę lub język, wzywamy rząd, aby dopilnował, by żadnemu obywatelowi nie odmówiono podstawowych praw równości i wolności” – podkreślili biskupi.

Przypominając, że „wiele niewinnych osób przebywa w więzieniach na podstawie bezpodstawnych zarzutów dotyczących przymusowych konwersji religijnych”, stanowczo wezwali „do uchylenia przepisów niezgodnych z wolnością religijną i prawem do prywatności”. Powołali się na artykuł 25 Konstytucji gwarantujący, że „każdy człowiek ma równe prawo do wolności sumienia oraz prawo do swobodnego wyznawania, praktykowania i propagowania swojej religii”. Przywołali „wspaniały przykład Mahatmy Gandhiego, którego całe życie było poświęcone stworzeniu Indii, w których ludzie czuliby, że to jest ich kraj, w którego tworzeniu mają coś do powiedzenia, Indii, w których nie ma klas wyższych ani klas niższych”.