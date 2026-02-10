„Niedotykalny” przewodniczącym Katolickiej Konferencji Biskupów Indii

Metropolita Hajdarabadu, 64-letni kard. Anthony Poola został nowym przewodniczącym Katolickiej Konferencji Biskupów Indii (CBCI). Wyboru dokonano na zakończonym dziś 37. zgromadzeniu tego gremium, grupującego hierarchów wszystkich obrządków, zarówno łacińskiego, jak i wschodnich. Tym samym po raz pierwszy na czele episkopatu tego kraju stanął dalit – „niedotykalny” – członek najniższej kasty hinduskiego społeczeństwa.
W komunikacie wydanym po obradach, które trwały od 4 lutego pod hasłem: „Wiara i naród: świadectwo Kościoła na rzecz konstytucyjnej wizji Indii”, hierarchowie wskazali, że indyjscy chrześcijanie jako „dumni obywatele” i „prawdziwi uczniowie” Chrystusa, wnoszą wkład w rozwój, harmonię i jedność Indii, doceniając wolność praktykowania wiary. Jednak obserwują też „wzrastające nierówności, degradację środowiska naturalnego, dezinformację, polaryzację i niepokój dotyczący tożsamości i przynależności”.
„Autentyczne życie chrześcijańskie inspiruje nas do bycia obywatelami przestrzegającymi prawa, promującymi pokój i broniącymi praw człowieka. Wierność indyjskiej konstytucji wypływa z naszej wiary chrześcijańskiej i naszego zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, wolności sumienia, godności każdej osoby oraz ochrony pluralistycznego, świeckiego i demokratycznego charakteru Indii. Społeczne inicjatywy Kościoła wynikają z naszego głębokiego zakorzenienia w Chrystusie i naszej wierności wartościom konstytucyjnym. Zachęcamy wszystkich wiernych, aby w dalszym ciągu aktywnie uczestniczyli w budowaniu narodu, kierując się prawdą, współczuciem i odwagą moralną” – napisali biskupi.
W czasach, gdy „wolność i prawa człowieka są coraz bardziej lekceważone”, potwierdzili zaufanie do indyjskiej Konstytucji, która stanowi, że kraj ten jest „republiką suwerenną, demokratyczną, świecką i socjalistyczną”, gwarantującą wszystkim swoim obywatelom „sprawiedliwość, wolność, równość i braterstwo”. Dlatego „wszędzie tam, gdzie prawa konstytucyjne są niesprawiedliwie ograniczane, zwłaszcza w odniesieniu do ubogich, marginalizowanych, dalitów i ludności plemiennej, ważne jest wspieranie ochrony podstawowych praw dla wszystkich osób, niezależnie od kasty, wyznania i języka”.
W szczególności trwające „od dziesięcioleci odmawianie praw chrześcijanom dalitom stanowi pośrednią formę dyskryminacji, pomimo licznych wezwań do równości i sprawiedliwości”. Z tego powodu „wyrażamy nasze zaniepokojenie odmawianiem praw mniejszości, ponieważ takie akty osłabiają demokratyczną tkankę naszego społeczeństwa. Podtrzymując nasze zaangażowanie w eliminowanie wszelkiego rodzaju dyskryminacji istniejącej we wspólnotach kościelnych ze względu na kastę lub język, wzywamy rząd, aby dopilnował, by żadnemu obywatelowi nie odmówiono podstawowych praw równości i wolności” – podkreślili biskupi.
Przypominając, że „wiele niewinnych osób przebywa w więzieniach na podstawie bezpodstawnych zarzutów dotyczących przymusowych konwersji religijnych”, stanowczo wezwali „do uchylenia przepisów niezgodnych z wolnością religijną i prawem do prywatności”. Powołali się na artykuł 25 Konstytucji gwarantujący, że „każdy człowiek ma równe prawo do wolności sumienia oraz prawo do swobodnego wyznawania, praktykowania i propagowania swojej religii”. Przywołali „wspaniały przykład Mahatmy Gandhiego, którego całe życie było poświęcone stworzeniu Indii, w których ludzie czuliby, że to jest ich kraj, w którego tworzeniu mają coś do powiedzenia, Indii, w których nie ma klas wyższych ani klas niższych”.
Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego spotkał się dziś z Papieżem w Pałacu Apostolskim w Watykanie.
Więź między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest tak silna, że nie można jej złamać - ocenił ambasador USA w Polsce Thomas Rose w czwartek w Krakowie podczas odsłonięcia na Kopcu Kościuszki tablicy upamiętniającej 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.
Dokończenie robotyzacji teleskopu w Arizonie, wykorzystanie nowoczesnych procesorów graficznych oraz rozwój badań nad grawitacją kwantową – to najważniejsze cele Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego na 2026 rok.
Polska otrzyma dzięki temu programowi 43,7 mld euro.
Sojusznicy ciężko pracują, by zapewnić jak najsilniejsze gwarancje bezpieczeństwa.
W Watykanie odbyło się spotkanie prefekta Dykasterii Nauki Wiary z przełożonym Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Kard. Fernández zaproponował Bractwu podjęcie dialogu teologicznego, którego celem byłoby ustalenie minimalnych wymogów dla pełnej komunii z Kościołem katolickim. Warunkiem wstępnym jest jednak zawieszenie decyzji o udzieleniu przez Bractwo święceń biskupich.
Dokument podsumowuje rok prac zespołu i obejmuje stan wiedzy na 31 stycznia 2026 r.
23 maja 2026 roku odbędzie się XXVII Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Tegoroczną Pielgrzymkę odbędzie sie pod hasłem „Uczniowie – misjonarze”.
Od kilkunastu lat tworzyła popularny duet z Andrzejem Koryckim.
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że klauzula umowy na kredyt mieszkaniowy, zawierająca wskaźnik taki jak WIBOR, nie powoduje znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta. Według TSUE bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii tego wskaźnika.