Za ustanowieniem unijnej listy bezpiecznych krajów pochodzenia głosowało 408 europosłów.
Parlament Europejski przyjął we wtorek w Strasburgu zmiany w unijnych przepisach dotyczących procedur azylowych, których celem jest przyspieszenie rozpatrywania wniosków o azyl oraz ograniczenie nadużyć systemu. Europosłowie poparli m.in. utworzenie wspólnej dla całej Unii listy bezpiecznych państw pochodzenia migrantów i azylantów.
Za ustanowieniem unijnej listy bezpiecznych krajów pochodzenia głosowało 408 europosłów, przeciw było 184, a 60 wstrzymało się od głosu.
Nowa lista bezpiecznych państw pochodzenia obejmie: Bangladesz, Kolumbię, Egipt, Kosowo, Indie, Maroko i Tunezję. Wnioski o azyl, składane przez obywateli tych krajów, będą mogły być rozpatrywane w trybie przyspieszonym.
Zgodnie z przyjętymi zasadami, to na wnioskodawcy będzie spoczywać obowiązek wykazania, że w jego indywidualnym przypadku kraj pochodzenia nie jest bezpieczny, np. z uwagi na realne ryzyko prześladowania lub doznania poważnej krzywdy po powrocie.
Bezpiecznymi państwami pochodzenia mają być, co do zasady, również kraje kandydujące do UE. Wyjątki będą możliwe w sytuacjach szczególnych, takich jak trwający konflikt zbrojny, wysoki, przekraczający 20 proc. odsetek pozytywnie rozpatrywanych wniosków azylowych obywateli danego kraju w UE lub nałożenie na to państwo sankcji w związku z naruszaniem praw podstawowych.
Komisja Europejska ma na bieżąco monitorować sytuację w krajach znajdujących się na liście i reagować w przypadku zmiany okoliczności. Może czasowo zawiesić uznanie danego państwa za bezpieczne lub zaproponować jego trwałe skreślenie z wykazu.
Jednocześnie państwa członkowskie zachowają prawo do tworzenia własnych, krajowych list bezpiecznych państw pochodzenia.
Parlament zatwierdził również nowe zasady stosowania koncepcji bezpiecznego państwa trzeciego. Oznacza to, że wniosek o azyl może zostać uznany za niedopuszczalny, jeśli wnioskodawca miał realną możliwość uzyskania skutecznej ochrony w państwie trzecim. Warunkiem będzie m.in. istnienie związku między wnioskodawcą a tym krajem, jego wcześniejszy pobyt lub tranzyt przez to państwo, bądź obowiązywanie odpowiedniej umowy międzynarodowej o przyjmowaniu osób ubiegających się o azyl.
Zastosowanie tej koncepcji nie będzie dotyczyć małoletnich bez opieki. Przepisy dopuszczają również możliwość uznania państwa za bezpieczne tylko w odniesieniu do części jego terytorium lub określonych kategorii osób.
Przyjęte regulacje wymagają jeszcze formalnego zatwierdzenia przez państwa członkowskie w ramach Rady UE.
Z Brukseli Łukasz Osiński
Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego spotkał się dziś z Papieżem w Pałacu Apostolskim w Watykanie.
Więź między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest tak silna, że nie można jej złamać - ocenił ambasador USA w Polsce Thomas Rose w czwartek w Krakowie podczas odsłonięcia na Kopcu Kościuszki tablicy upamiętniającej 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.
Dokończenie robotyzacji teleskopu w Arizonie, wykorzystanie nowoczesnych procesorów graficznych oraz rozwój badań nad grawitacją kwantową – to najważniejsze cele Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego na 2026 rok.
Polska otrzyma dzięki temu programowi 43,7 mld euro.
Sojusznicy ciężko pracują, by zapewnić jak najsilniejsze gwarancje bezpieczeństwa.
W Watykanie odbyło się spotkanie prefekta Dykasterii Nauki Wiary z przełożonym Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Kard. Fernández zaproponował Bractwu podjęcie dialogu teologicznego, którego celem byłoby ustalenie minimalnych wymogów dla pełnej komunii z Kościołem katolickim. Warunkiem wstępnym jest jednak zawieszenie decyzji o udzieleniu przez Bractwo święceń biskupich.
Dokument podsumowuje rok prac zespołu i obejmuje stan wiedzy na 31 stycznia 2026 r.
23 maja 2026 roku odbędzie się XXVII Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Tegoroczną Pielgrzymkę odbędzie sie pod hasłem „Uczniowie – misjonarze”.
Od kilkunastu lat tworzyła popularny duet z Andrzejem Koryckim.
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że klauzula umowy na kredyt mieszkaniowy, zawierająca wskaźnik taki jak WIBOR, nie powoduje znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta. Według TSUE bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii tego wskaźnika.