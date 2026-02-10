Watykan: możliwa wizyta Leona XIV w Monako

Papież Leon XIV być może złoży jednodniową wizytę w Księstwie Monako pod koniec marca - przekazało watykańskie biuro prasowe we wtorek. To byłaby pierwsza papieska wizyta w tym księstwie w czasach nowożytnych.
Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, cytowane przez portal Vatican News, podało, że możliwa jest wizyta Leona XIV w Monako pod koniec marca. Obecnie taka podróż jest rozważana - wyjaśniło.
Byłaby to także druga podróż papieża od początku jego pontyfikatu, po wizycie w Turcji i Libanie na przełomie listopada i grudnia zeszłego roku.
17 stycznia Leon XIV przyjął na audiencji w Watykanie księcia Monako Alberta II.
Na razie Watykan nie zapowiedział oficjalnie żadnej podróży papieża na ten rok.
Pojawiają się natomiast nieoficjalne informacje o możliwej wizycie Leona XIV w Hiszpanii w czerwcu oraz pielgrzymce do Peru, Argentyny i Urugwaju w listopadzie.
W drodze powrotnej z Bejrutu w grudniu papież powiedział dziennikarzom, że chciałby wkrótce odwiedzić Afrykę. Na trasie tej podróży znalazłaby się na pewno Algieria, czyli ziemia świętego Augustyna, patrona jego zakonu.
Gdy jeden z włoskich dzienników zasugerował ostatnio, że we wrześniu Leon XIV być może pojedzie do swojej ojczyzny - Stanów Zjednoczonych, Watykan oświadczył, że takiej wizyty w tym roku nie będzie.
Z Watykanu Sylwia Wysocka
