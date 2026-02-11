W. Brytania podwoi liczbę żołnierzy w Norwegii

Brytyjski minister obrony John Healey poinformował, że w ciągu najbliższych trzech lat podwoi się do 2000 liczba stacjonujących w Norwegii brytyjskich żołnierzy - podała w środę stacja BBC. Decyzja wynika z zaniepokojenia NATO działaniami Rosji w Arktyce.

"Wymagania w zakresie obronności rosną, a Rosja stanowi największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Arktyki i Dalekiej Północy, jakiego nie widzieliśmy od czasów zimnej wojny" - powiedział Healey.

W czwartek minister spotka się ze swymi odpowiednikami z NATO w siedzibie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli.

NATO planuje uruchomić wojskową misję pod nazwą Arktyczna Straż (Arctic Sentry), której celem ma być wzmocnienie obecności Sojuszu w Arktyce i zwiększenie bezpieczeństwa w regionie - przypomniała BBC.

W ramach rozszerzonej obecności 1,5 tys. komandosów Royal Marines weźmie udział w marcowych ćwiczeniach NATO w Norwegii, Finlandii i Szwecji. Manewry mają na celu wyszkolenie sił sojuszniczych w ekstremalnych warunkach arktycznych.

We wrześniu dowodzone przez Wielką Brytanię połączone siły ekspedycyjne przeprowadzą ćwiczenia pod nazwą Lion Protector, w których wezmą udział siły powietrzne, lądowe i morskie z kilku krajów europejskich. Operacja ta będzie miała na celu wyszkolenie sił zbrojnych w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej przed atakami i sabotażem w Norwegii, Islandii i cieśninach duńskich.

Wielka Brytania i jej sojusznicy z NATO są coraz bardziej zaniepokojeni zagrożeniem, jakie Rosja stanowi dla podwodnych kabli i rurociągów - przypomniała BBC. W zeszłym roku Wielka Brytania i Norwegia podpisały pakt obronny mający na celu ochronę kabli podmorskich i w ramach którego marynarki wojenne obu krajów będą wspólnie śledzić ruchy rosyjskich okrętów podwodnych.

Według resortu obrony w ciągu ostatnich dwóch lat liczba rosyjskich okrętów podwodnych na wodach wokół Wielkiej Brytanii wzrosła o 30 proc. Resort ocenił, że aktywność rosyjskich sił na północnym Atlantyku powróciła do poziomu z czasów zimnej wojny.