W. Brytania podwoi liczbę żołnierzy w Norwegii

Brytyjski minister obrony John Healey poinformował, że w ciągu najbliższych trzech lat podwoi się do 2000 liczba stacjonujących w Norwegii brytyjskich żołnierzy - podała w środę stacja BBC. Decyzja wynika z zaniepokojenia NATO działaniami Rosji w Arktyce.
"Wymagania w zakresie obronności rosną, a Rosja stanowi największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Arktyki i Dalekiej Północy, jakiego nie widzieliśmy od czasów zimnej wojny" - powiedział Healey.
W czwartek minister spotka się ze swymi odpowiednikami z NATO w siedzibie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli.
NATO planuje uruchomić wojskową misję pod nazwą Arktyczna Straż (Arctic Sentry), której celem ma być wzmocnienie obecności Sojuszu w Arktyce i zwiększenie bezpieczeństwa w regionie - przypomniała BBC.
W ramach rozszerzonej obecności 1,5 tys. komandosów Royal Marines weźmie udział w marcowych ćwiczeniach NATO w Norwegii, Finlandii i Szwecji. Manewry mają na celu wyszkolenie sił sojuszniczych w ekstremalnych warunkach arktycznych.
We wrześniu dowodzone przez Wielką Brytanię połączone siły ekspedycyjne przeprowadzą ćwiczenia pod nazwą Lion Protector, w których wezmą udział siły powietrzne, lądowe i morskie z kilku krajów europejskich. Operacja ta będzie miała na celu wyszkolenie sił zbrojnych w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej przed atakami i sabotażem w Norwegii, Islandii i cieśninach duńskich.
Wielka Brytania i jej sojusznicy z NATO są coraz bardziej zaniepokojeni zagrożeniem, jakie Rosja stanowi dla podwodnych kabli i rurociągów - przypomniała BBC. W zeszłym roku Wielka Brytania i Norwegia podpisały pakt obronny mający na celu ochronę kabli podmorskich i w ramach którego marynarki wojenne obu krajów będą wspólnie śledzić ruchy rosyjskich okrętów podwodnych.
Według resortu obrony w ciągu ostatnich dwóch lat liczba rosyjskich okrętów podwodnych na wodach wokół Wielkiej Brytanii wzrosła o 30 proc. Resort ocenił, że aktywność rosyjskich sił na północnym Atlantyku powróciła do poziomu z czasów zimnej wojny.
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że klauzula umowy na kredyt mieszkaniowy, zawierająca wskaźnik taki jak WIBOR, nie powoduje znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta. Według TSUE bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii tego wskaźnika.