W diecezji kaliskiej powstał zespół wsparcia dla duchownych

Ksiądz  
Krztsztof Błażyca /Foto Gość Ksiądz
Zdjęcie ilustracyjne

Ma służyć dyskretną i profesjonalną pomocą tym księżom, którzy przeżywają kryzys.

W diecezji kaliskiej powołano zespół wsparcia dla duchownych przeżywających problemy związane z emocjami, chorobami i uzależnieniami. Ma służyć dyskretną i profesjonalną pomocą tym księżom, którzy przeżywają kryzys - powiedział PAP koordynator zespołu ks. Krzysztof Raj.

Z inicjatywą powołania zespołu wyszli biskup diecezji kaliskiej oraz księża, którzy zaczęli sygnalizować, że zmagają się z różnymi problemami. Zwrócili uwagę, że potrzebna jest przestrzeń, gdzie mogliby porozmawiać o swoich kryzysach, zmaganiach z codzienną rzeczywistością i poszukać pomocy.

Praca nad projektem dotyczącym utworzenia zespołu trwała prawie rok.

Zespołem kieruje ks. Krzysztof Raj, proboszcz parafii św. Bartłomieja w wielkopolskim Kowalewie i dyrektor działającego tam Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Trzeźwości.

W gronie współpracujących z księdzem Rajem osób, który z wykształcenia jest psychologiem klinicznym, są terapeuta uzależnień, opiekun duchowny z doświadczeniem w pracy z osobami w kryzysie i prawnik kanonista. Ks. Raj jest też kuratorem dla kapłanów podejrzanych, oskarżonych, skazanych lub uniewinnionych w sprawach dotyczących wykorzystania seksualnego nieletnich poniżej 18 roku życia.

- Nasz zespół ma służyć dyskretną i profesjonalną pomocą tym księżom, którzy przeżywają kryzys emocjonalny - powiedział duchowny.

Zapewnił, że poszukujący wsparcia współbrat będzie miał zapewnione poczucie bezpieczeństwa poprzez zachowanie anonimowości.

- Ksiądz musi wiedzieć, że nie będzie oceniany, pozbawiony funkcji czy też w jakiś sposób napiętnowany - powiedział.

Członkowie zespołu - w zależności od potrzeb - będą podejmować decyzje o skierowaniu duchownego na badania i terapię, korzystając z pomocy świeckich specjalistów.

- My jesteśmy tymi pierwszymi, którzy będą stawiać wstępną diagnozę i podejmować decyzję, w jakim kierunku poprowadzić księdza potrzebującego pomocy - wyjaśnił.

Zespół zaczął swoją pracę w lutym, o czym księża zostali poinformowani w piśmie skierowanym do nich przez biskupa diecezji kaliskiej Damiana Bryla.

Ewa Bąkowska 

PAP |

dodane 11.02.2026 13:56

TAGI| PAP, SPOŁECZEŃSTWO

