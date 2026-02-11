W diecezji kaliskiej powstał zespół wsparcia dla duchownych

Ma służyć dyskretną i profesjonalną pomocą tym księżom, którzy przeżywają kryzys.
W diecezji kaliskiej powołano zespół wsparcia dla duchownych przeżywających problemy związane z emocjami, chorobami i uzależnieniami. Ma służyć dyskretną i profesjonalną pomocą tym księżom, którzy przeżywają kryzys - powiedział PAP koordynator zespołu ks. Krzysztof Raj.
Z inicjatywą powołania zespołu wyszli biskup diecezji kaliskiej oraz księża, którzy zaczęli sygnalizować, że zmagają się z różnymi problemami. Zwrócili uwagę, że potrzebna jest przestrzeń, gdzie mogliby porozmawiać o swoich kryzysach, zmaganiach z codzienną rzeczywistością i poszukać pomocy.
Praca nad projektem dotyczącym utworzenia zespołu trwała prawie rok.
Zespołem kieruje ks. Krzysztof Raj, proboszcz parafii św. Bartłomieja w wielkopolskim Kowalewie i dyrektor działającego tam Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Trzeźwości.
W gronie współpracujących z księdzem Rajem osób, który z wykształcenia jest psychologiem klinicznym, są terapeuta uzależnień, opiekun duchowny z doświadczeniem w pracy z osobami w kryzysie i prawnik kanonista. Ks. Raj jest też kuratorem dla kapłanów podejrzanych, oskarżonych, skazanych lub uniewinnionych w sprawach dotyczących wykorzystania seksualnego nieletnich poniżej 18 roku życia.
- Nasz zespół ma służyć dyskretną i profesjonalną pomocą tym księżom, którzy przeżywają kryzys emocjonalny - powiedział duchowny.
Zapewnił, że poszukujący wsparcia współbrat będzie miał zapewnione poczucie bezpieczeństwa poprzez zachowanie anonimowości.
- Ksiądz musi wiedzieć, że nie będzie oceniany, pozbawiony funkcji czy też w jakiś sposób napiętnowany - powiedział.
Członkowie zespołu - w zależności od potrzeb - będą podejmować decyzje o skierowaniu duchownego na badania i terapię, korzystając z pomocy świeckich specjalistów.
- My jesteśmy tymi pierwszymi, którzy będą stawiać wstępną diagnozę i podejmować decyzję, w jakim kierunku poprowadzić księdza potrzebującego pomocy - wyjaśnił.
Zespół zaczął swoją pracę w lutym, o czym księża zostali poinformowani w piśmie skierowanym do nich przez biskupa diecezji kaliskiej Damiana Bryla.
Ewa Bąkowska
