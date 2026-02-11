Będzie towarzyszył jej konkurs, którego laureat pojedzie do Rzymu.
W Środę Popielcową, 18 lutego, ruszy 12. edycja wielkopostnych kościołów stacyjnych. Wybrano 40 świątyń - 25 w archidiecezji warszawskiej i 15 w diecezji warszawsko-praskiej, wskazując je jako miejsca spowiedzi i nabożeństw. Będzie towarzyszył jej konkurs, którego laureat pojedzie do Rzymu.
Każda ze świątyń jest stacją jednego dnia Wielkiego Postu. W wyznaczonym kościele obowiązuje ten sam program nabożeństw. Świątynia otwarta będzie od godz. 6.00 do 21.00. Przez cały dzień będzie możliwość spowiedzi, do godz. 15.00 potrwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Poza tym o godz. 12.00 wspólna modlitwa Anioł Pański i różaniec, o 15.00 koronka do miłosierdzia Bożego bądź nabożeństwo drogi krzyżowej, o 19.00 Gorzkie Żale. Centralnym wydarzeniem każdego dnia będzie msza św. o godz. 20.00.
W Środę Popielcową, 18 lutego dwunastą edycję wielkopostnych kościołów stacyjnych zainauguruje eucharystia w Świątyni Opatrzności Bożej, której o godz. 18. będzie przewodniczył metropolita warszawski abp Adrian Galbas SAC. Następnego dnia kościołem stacyjnym będzie parafia p.w. Bogurodzicy Maryi.
Godziny nabożeństw mogą być - w niektórych kościołach - inne, np. w niedziele.
Modlitwa w wielkopostnych kościołach stacyjnych potrwa do Niedzieli Palmowej - 30 marca. Ostatnim jej etapem będzie kościół Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie.
Pielgrzymowanie będzie połączone z konkursem, w którym główną nagrodą będzie pielgrzymka do Rzymu. Aby wziąć w nim udział należy dostarczyć do Kurii Metropolitalnej Warszawskiej wydrukowany z strony archidiecezji bądź diecezji warszawsko-praskiej "Paszport Pielgrzyma" z kompletem pieczątek z kościołów stacyjnych i dołączyć do niego czarno-białe zdjęcie krzyża znajdującego się w jednej ze świątyń (wydruk w formacie A4).
Finał konkursu odbędzie się w piątek 17 kwietnia o godz. 18. w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Zwycięzcą zostanie autor fotografii, która uzyska największą liczbę głosów.
Laureat wyjdzie do Rzymu wraz z wskazaną przez siebie osobą towarzyszącą. Z kolei zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają karty podarunkowe o wartości odpowiednio 1000 zł i 700 zł. - poinformowała w komunikacie archidiecezja warszawska.
Tradycja kościołów stacyjnych narodziła się w Rzymie, gdzie w poszczególne dni Wielkiego Postu wierni spotykali się i spotykają nadal każdego dnia w innym kościele na liturgii. W Warszawie idea wielkopostnych kościołów stacyjnych, gdzie każdy kościół jest stacją jednego dnia Wielkiego Postu, przyjęła się w 2015 r. Jest to wspólne dzieło archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej.
