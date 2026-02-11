info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Płock: Trwa rozbudowa Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Płock: Trwa rozbudowa Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

W sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość W sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Do wykonania została mniej więcej jedna piąta prac.

Około 20 tys. pielgrzymów odwiedziło w 2025 r. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, gdzie 22 lutego odbywać się będą obchody 95. rocznicy pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego św. Faustynie Kowalskiej. Od 2015 r. trwa rozbudowa Sanktuarium. Do wykonania została mniej więcej jedna piąta prac.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku zostało ustanowione przy tamtejszej kaplicy w dniu kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej, której 30 kwietnia 2000 r. dokonał papież św. Jan Paweł II. 5 maja 2015 r. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia rozpoczęło rozbudowę Sanktuarium. Od tego czasu powstał tam m.in. kościół, który pomieścić może około 1,5 tys. wiernych oraz Dom Pielgrzyma - Dom Siostry Faustyny z 64. miejscami noclegowymi.

Jak poinformowała PAP kustosz płockiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia siostra Ancilla Zalewska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w 2025 r. miejsce pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego św. Faustynie Kowalskiej odwiedziło w sumie około 20 tys. pielgrzymów, głównie z Polski, ale również z Włoch, Czech, Hiszpanii, Wlk. Brytanii, Irlandii, Francji, USA, Tajwanu, Hongkongu i Korei Płd., a także z Brazylii, Chile, Meksyku, Paragwaju, Filipin, Kanady i Libanu; byli też pojedynczy pielgrzymi z Indii, Litwy i innych krajów.

"Przybywający do nas czciciele Bożego Miłosierdzia zazwyczaj uczestniczą we mszy świętej w Sanktuarium, modlą się Koronką do Bożego Miłosierdzia i w kaplicy objawienia przy relikwiach św. siostry Faustyny oraz adorują Najświętszy Sakrament. Zapraszamy ich również na prelekcję, podczas której nasze siostry opowiadają o historii tego miejsca i przekazują Orędzie Miłosierdzia, które objawił Pan Jezus św. siostrze Faustynie" - wyjaśniła siostra Ancilla.

Jak wspomniała, najczęstszymi intencjami, w jakich pielgrzymują wierni do płockiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia "są prośby o łaskę nawrócenia dla małżonków, dzieci lub wnuków oraz o uzdrowienie z chorób dla siebie i bliskich". Przypomniała też, że pod adresem: faustynaplock.pl działa strona internetowa, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o Sanktuarium, w tym dla pielgrzymów.

Siostra Ancilla podkreśliła, że chociaż muzeum poświęcone św. Faustynie Kowalskiej, będące również częścią rozbudowy Sanktuarium, jest jeszcze w stanie surowym, odwiedzający to miejsce pielgrzymi już teraz mogą zobaczyć tam rekonstrukcję pieca, przy którym pracowała święta i rekonstrukcję jej celi zakonnej, a także "zbliżyć się do miejsca objawienia" obrazu Jezusa Miłosiernego. "Ukończenie muzeum zaplanowałyśmy na czas po ukończeniu prac w Sanktuarium" - zaznaczyła.

Pytana o stan zaawansowania rozbudowy i związane z tym nakłady, kustosz płockiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przyznała, że do realizacji pozostało tam mniej więcej 20 proc. prac. "Najważniejszymi pracami do wykonania w tym roku są położenie posadzki i wykonanie nowych ławek do Sanktuarium. Jeśli znajdą się na to środki, zamierzamy również zainstalować docelowe nagłośnienie i wykonać inne elementy wystroju wnętrza, jak ołtarz czy ambonka. Planujemy także oddzielenie głównej części Sanktuarium od kaplicy objawienia" - zapowiedziała siostra Ancilla.

Dodała, że przewidywany koszt planowanych na ten rok przedsięwzięć to około 2 mln zł - wciąż prowadzona jest zbiórka funduszy związana z kontynuowanym przedsięwzięciem.

Jak zaznaczyła siostra Ancilla, w związku z rozbudową płockiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 2025 r. pojawiły się tam m.in. nowe organy wraz z głośnikami, sprzęt do transmisji online i łącza internetowe, przy czym równolegle zakończono prace nad systemami zapewniającymi bezpieczeństwo, w tym przeciwpożarowym i monitoringu. "Wykonane zostały również nasadzenia na dziedzińcu Sanktuarium, dokończono jego ogrodzenie, natomiast wewnątrz wyposażono salę konferencyjną w potrzebne meble oraz nagłośnienie" - wyjaśniła. Dodała, że prace objęły także wyposażenie pomieszczeń dla pielgrzymów i zaaranżowanej także dla nich kawiarenki.

"Zrealizowanie wszystkich dotychczasowych prac nie byłyby możliwe bez wsparcia ofiarodawców. Wierzymy, że sam Pan Bóg chce, aby to miejsce promieniowało Jego Miłosierdziem i aby każdy mógł tu zaczerpnąć ze Źródła, doświadczając spotkania z Nim. Jako siostry, czujemy się zaszczycone tym, że dane jest nam budować tak ważne miejsce, w którym objawił się świętej siostrze Faustynie po raz pierwszy Jezus Miłosierny. Odczuwamy także ogromną wdzięczność za każdy dar serca" - podkreśliła kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

Św. Faustyna Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. we wsi Głogowiec opodal Łęczycy. W wieku 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie, a w 1930 r. przybyła do klasztoru w Płocku. Właśnie w tym mieście, w swej klasztornej celi, 22 lutego 1931 r. doznała pierwszego objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego.

W Płocku św. Faustyna Kowalska przebywała dwa lata do czasu wyjazdu do Wilna, gdzie w 1934 r. powstał obraz Jezusa Miłosiernego namalowany przez Eugeniusza Kazimirowskiego. Artysta polegał na wskazówkach siostry Faustyny, która zmarła 5 października 1938 r. w Łagiewnikach pod Krakowem. W 1993 r. w Watykanie papież św. Jan Paweł II beatyfikował ją, a w 2000 r. kanonizował. Ogłosił też wtedy, że każda pierwsza niedziela po Wielkanocy będzie obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Miłosierdzia Bożego.

W 95. rocznicę pierwszych objawień obrazu Jezusa Miłosiernego w płockim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia biskup tej diecezji Szymon Stułkowski wraz z biskupem warszawsko-praskim Romualdem Kamińskim odprawią 22 lutego świętą o godz. 12. uroczystą mszę świętą. 

PAP

dodane 11.02.2026 13:44

TAGI| BUDOWNICTWO, HISTORIA, KOŚCIÓŁ, PAP, WYZNANIA

