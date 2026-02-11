Kiedy człowiek spotyka się z cierpieniem, to zamiast próbować je wyjaśniać, powinien okazać miłość. Nie prośmy Boga o odpowiedź na pytanie: "dlaczego?"; prośmy o ufność i gorliwość w przychodzeniu do tych, którzy cierpią - powiedział abp Adrian Galbas podczas mszy św. z okazji Światowego Dnia Chorego.

11 lutego Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji w kościołach, szpitalach, hospicjach i domach opiekuńczo-leczniczych celebrowane są msze św., podczas których udzielany jest sakrament namaszczenia chorych.

Podczas mszy św. w Kaplicy Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie metropolita warszawski zaznaczył, że kiedy człowiek wierzący cierpi, jego wiara wystawiana jest na próbę.

- Pojawia się pytanie: dlaczego? Jeśli Pan Bóg jest taki, jak Go pokazuje Ewangelia, jak mówi Kościół: dobry, miłosierny, łaskawy, jeśli jest Bogiem życia - to dlaczego jest cierpienie(...)? Dlaczego rodzą się dzieci, które żyją bardzo krótko? Dlaczego młoda matka zapada na nowotwór? Dlaczego? - pytał.

Jak zastrzegł, wiele osób, które znajdują się w takiej sytuacji pokazuje Bogu "gest Kozakiewicza" i mówi: "zwracam bilet". - Jeśli Ty jesteś Bogiem miłosiernym, jeśli Ty jesteś samym dobrocią, a jednocześnie są takie sytuacje - zwłaszcza cierpienie kompletnie niewinnych - to coś tu nie gra, to ja z tego pociągu wysiadam, nie chcę nim jechać dalej - mówił abp Galbas.

Według hierarchy najgorzej jest, jeśli ludzkie cierpienie spotyka się z próbą banalnego wyjaśnienia. Przypomniał słowa zmarłego ks. Józefa Tischnera wypowiedziane w okresie, kiedy cierpiał na nowotwór krtani. Zaznaczył, że kiedy w otoczeniu ks. Tischnera znalazły się osoby, które próbowały mówić, że cierpienie uszlachetnia, duchowny, który nie mógł już mówić, napisał na kartce: "nie uszlachetnia".

- Samo cierpienie nie uszlachetnia, samo cierpienie zawsze niszczy, zawsze poniża. Tym, co uszlachetnia jest tylko miłość. I to jest jedyna możliwa reakcja na cierpienie, na jaką jesteśmy w stanie się zdobyć, godząc jednocześnie w sobie wiarę - dodał abp Galbas.

Zdaniem metropolity warszawskiego, kiedy człowiek wierzący spotyka się z cierpieniem bliźniego to zamiast próbować je wyjaśniać, powinien okazać cierpiącemu człowiekowi miłość. Wskazał na postawę Jezusa, który w odpowiedzi na cierpienie człowieka mówi: "Przyjdę i uzdrowię go". Dodał, że tę postawę Jezusa próbuje naśladować Kościół, który świadczy tę pomoc poprzez sprawowanie sakramentów m.in. poprzez sakrament namaszczenia chorych.

Abp Galbas wyjaśnił, że wśród części ludzi wciąż pokutuje utożsamianie sakramentu chorych z "ostatnim namaszczeniem" czyli przekonaniem, iż to jest sakrament przedśmiertny.

- Długo myślano: przyjdzie ksiądz z sakramentem, to zaraz po nim przyjdzie grabarz z łopatą. Mówimy: namaszczenie chorych, a nie: ostatnie namaszczenie. To sakrament, który jest wielokrotny, który jest powtarzalny, poprzez który chory doświadcza wręcz fizycznego spotkania z Chrystusem właśnie poprzez dotyk oleju, który namaszczany jest czoło i dłoni chorego. Bardzo wielu chorych właśnie doświadcza tego uzdrowienia, które być może nie zawsze jest tożsame z uleczeniem. Nie zawsze sytuacja fizyczna chorego się poprawia, ale w tej swojej często krytycznej sytuacji doświadcza wielkiego przypływu wewnętrznej mocy, nadziei, pokoju serca, pogodzenia, a czasem także przygotowania na przejście na stronę wieczności - mówił.

Metropolita warszawski zaapelował, by w Światowy Dzień Chorego nie prosić Boga o odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące przyczyny cierpienia. - Prośmy Pana Boga o ufność i o gorliwość w przychodzeniu do tych, którzy cierpią - dodał.

Po zakończeniu mszy św. abp Galbas spotkał się z pacjentkami i personelem Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej.

Centralne uroczystości Światowego Dnia Chorego w Warszawie odbyły się w środę w stołecznym sanktuarium Matki Bożej z Lourdes. W środę o godz. 15. odbędzie się uroczysta msza w Centrum Zdrowa Dziecka.

W czwartek abp Galbas będzie sprawował mszę św. o godz. 12. w kaplicy Instytutu Matki i Dziecka przy ul. Kasprzaka. Z kolei 13 lutego jeden z biskupów warszawsko-praskich o godz. 11.00 będzie modlił się z pacjentami i pracownikami Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku.

Światowy Dzień Chorego w Kościele katolickim ustanowił w 1992 r. papież Jan Paweł II. Chciał, aby tego dnia w sposób szczególny dostrzec osoby cierpiące na duszy i ciele. Na ten dzień wyznaczył datę 11 lutego - wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, które jest wynikiem uznania przez Kościół objawień Matki Bożej w Grocie Massabielskiej w Lourdes w 1858 r. Obecnie Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes jest słynnym miejscem pielgrzymkowym, do którego rokrocznie przybywa ponad 6 mln pątników i zwiedzających.