info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Niemcy: groźba sankcji USA zagraża dostawom paliwa do Berlina
Niemcy: groźba sankcji USA zagraża dostawom paliwa do Berlina

Na stacji benzynowej  
Roman Koszowski /Foto Gość Na stacji benzynowej

Rafineria Schwedt ostrzega.

Kierownictwo należącej do rosyjskiego Rosnieftu niemieckiej rafinerii ropy naftowej w Schwedt ostrzegło rząd RFN, że groźba sankcji USA szkodzi jej działalności oraz zagraża dostawom paliwa dla stolicy Niemiec i Brandenburgii - przekazała we wtorek agencja Reutera.

W liście ze stycznia, z którego treścią zapoznał się Reuters, zarząd rafinerii Schwedt skierował "pilny apel" do minister gospodarki i energii RFN Katheriny Reiche o wypracowanie ze Stanami Zjednoczonymi porozumienia dotyczącego sankcji i przyszłości zakładu.

"Już teraz doświadczamy ograniczeń w naszej działalności operacyjnej" - napisało kierownictwo rafinerii w liście, wzywając rząd w Berlinie do uzyskania stałego wyłączenia spod amerykańskich sankcji. Stawką ma być "bezpieczeństwo dostaw w regionie". Rafineria jest kluczowa dla Berlina i Brandenburgii, w niemieckiej stolicy odpowiada za ok. 90 proc. dostaw paliwa.

Sprawa dotyczy wprowadzonych w życie na jesieni ubiegłego roku sankcji USA na dwa największe rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil. Po prośbach rządu kanclerza Friedricha Merza z sankcji za wojnę Rosji z Ukrainą wyłączono będącą pod niemieckim zarządem powierniczym rafinerię Schwedt. Jak podaje Reuters, zwolnienie to ma wygasnąć 29 kwietnia.

Groźba objęcia reżimem sankcyjnym stwarza poważne problemy dla rafinerii, opierającej swoją działalność na długoterminowych kontraktach, gwarancjach finansowych oraz ubezpieczeniach. Taka presja może przyspieszyć proces sprzedaży zakładu.

Do tej pory Rosnieft nie znalazł nabywcy dla swojej niemieckiej spółki. Źródło zbliżone do niemieckiego rządu przekazało Reutersowi, że możliwa jest zarówno sprzedaż amerykańskiemu inwestorowi, jak i przejęcie zakładu przez państwo niemieckie. Agencja podaje także, że potencjalna transakcja była omawiana podczas spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w sierpniu ubiegłego roku na Alasce.

W najbliższych dniach ma dojść do spotkanie zespołu roboczego złożonego z przedstawicieli rządu Niemiec, władz Brandenburgii oraz kierownictwa rafinerii w celu omówienia możliwych rozwiązań. Niemieckie ministerstwo energii poinformowało Reutersa, że prowadzi rozmowy na temat przedłużenia amerykańskiego zwolnienia z sankcji.Zaniepokojenie sytuacją wyraził także Unimot, polski importer i dystrybutor paliw ciekłych oraz gazowych, który kupuje część z 2 mln ton paliwa importowanych przez Polskę rocznie z tej rafinerii. "Nie ma możliwości zastąpienia tej mocy przerobowej i logistycznej w zakresie dostaw paliw dla Brandenburgii, ale także dla Polski. To efekt poważnych zaniedbań Niemiec w rozwiązywaniu kwestii Rosnieftu" - powiedział cytowany przez Reutersa wiceprezes Unimotu Robert Brzozowski.

Z Berlina Mateusz Obremski 

Od redakcji Wiara.pl

Hm. Co innego, gdyby problem miały rafinerie w Polsce, na Słowacji czy na Węgrzech, prawda? 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 11.02.2026 18:54

TAGI| DYPLOMACJA, KOREKTA, NIEMCY, PALIWA, PAP, ROSJA, USA

Wraca cenzura

Andrzej Macura

Wraca cenzura

Pluralizm pluralizmem, ale racja musi być po naszej stronie.

Co znaczy być gorliwym chrześcijaninem?

Andrzej Macura

Co znaczy być gorliwym chrześcijaninem?

Krzyż nie jest po to, by walić nim innych po głowie. Oczywiste, ale...

Akompaniament

Katarzyna Solecka

Akompaniament

Rejestrują upadek. Cudzy. Piętnują – bez zbytniej satysfakcji może, ale dobitnie.

Abp Szewczuk na audiencji u Ojca Świętego

Abp Szewczuk na audiencji u Ojca Świętego

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego spotkał się dziś z Papieżem w Pałacu Apostolskim w Watykanie.

Ambasador USA: więzi między Polską i USA nie można złamać

Ambasador USA: więzi między Polską i USA nie można złamać

Więź między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest tak silna, że nie można jej złamać - ocenił ambasador USA w Polsce Thomas Rose w czwartek w Krakowie podczas odsłonięcia na Kopcu Kościuszki tablicy upamiętniającej 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Ambitne plany Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego

Ambitne plany Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego

Dokończenie robotyzacji teleskopu w Arizonie, wykorzystanie nowoczesnych procesorów graficznych oraz rozwój badań nad grawitacją kwantową – to najważniejsze cele Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego na 2026 rok.

Ostia: Leon XIV spotka się z młodzieżą, ubogimi i chorymi

Ostia: Leon XIV spotka się z młodzieżą, ubogimi i chorymi

Papieskie spotkania przed Wielkanocą.

Szef MON: na RBN przedstawiliśmy bardzo szerokie wyjaśnienia dotyczące SAFE

Szef MON: na RBN przedstawiliśmy bardzo szerokie wyjaśnienia dotyczące SAFE

Polska otrzyma dzięki temu programowi 43,7 mld euro.

Rutte: NATO będzie z Ukrainą tak długo, jak będzie trzeba

Rutte: NATO będzie z Ukrainą tak długo, jak będzie trzeba

Sojusznicy ciężko pracują, by zapewnić jak najsilniejsze gwarancje bezpieczeństwa.

Przełożony Bractwa św. Piusa X w Watykanie

Przełożony Bractwa św. Piusa X w Watykanie

W Watykanie odbyło się spotkanie prefekta Dykasterii Nauki Wiary z przełożonym Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Kard. Fernández zaproponował Bractwu podjęcie dialogu teologicznego, którego celem byłoby ustalenie minimalnych wymogów dla pełnej komunii z Kościołem katolickim. Warunkiem wstępnym jest jednak zawieszenie decyzji o udzieleniu przez Bractwo święceń biskupich.

Pustynia w Syrii

Syria: USA ewakuowały bazę Tanf

To dawne centrum koalicji przeciw IS; bazę przejęły siły syryjskie.

Pierwsza część raportu Komisji Wyjaśnienie i Naprawa dot. spraw wrażliwych w diecezji sosnowieckiej

Pierwsza część raportu Komisji Wyjaśnienie i Naprawa dot. spraw wrażliwych w diecezji sosnowieckiej

Dokument podsumowuje rok prac zespołu i obejmuje stan wiedzy na 31 stycznia 2026 r.

Jasna Góra

Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę (zapowiedź)

23 maja 2026 roku odbędzie się XXVII Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Tegoroczną Pielgrzymkę odbędzie sie pod hasłem „Uczniowie – misjonarze”.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie

Nie żyje wokalistka i gitarzystka Dominika Żukowska

Od kilkunastu lat tworzyła popularny duet z Andrzejem Koryckim.

TSUE: Bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat wskaźnika WIBOR

TSUE: Bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat wskaźnika WIBOR

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że klauzula umowy na kredyt mieszkaniowy, zawierająca wskaźnik taki jak WIBOR, nie powoduje znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta. Według TSUE bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii tego wskaźnika.

