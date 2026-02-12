info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Portugalia: Ewakuacja ludności po wylaniu rzeki Mondego
rss newsletter facebook twitter

Portugalia: Ewakuacja ludności po wylaniu rzeki Mondego

Osuwisko powstałe po ulewnych deszczach  
PEDRO SARMENTO COSTA /PAP/EPA Osuwisko powstałe po ulewnych deszczach
Utrzymujące się od końca stycznia nad Portugalią orkany doprowadziły do licznych zniszczeń oraz śmierci co najmniej 16 osób

Woda zniszczyła główną autostradę kraju.

Służby obrony cywilnej Portugalii nakazały w środę przed północą ewakuację ludności w związku z wylaniem rzeki Mondego w rejonie Coimbry, na środkowym zachodzie kraju. Woda przerwała wały przeciwpowodziowe, niszcząc główną autostradę kraju - A1.

Informację o zniszczeniu trasy łączącej Lizbonę z Porto potwierdził późnym wieczorem minister infrastruktury Portugalii Miguel Pinto Luz precyzując, że "woda podmyła trasę, prowadząc do jej przerwania".

Minister wyjaśnił, że jeszcze przed zniszczeniem autostrady władze prewencyjnie zamknęły na niej ruch. Dodał, że rząd nakazując zamknąć trasę miał świadomość istniejącego ryzyka dla użytkowników A1.

Tymczasem przed północą portugalska armia przekazała, że wskutek przerwania jednego z wałów przeciwpowodziowych konieczna była ewakuacja czterech osób znajdujących się na jednym z pól w okolicach Coimbry. Od środy w rejonie tego miasta trwa ewakuacja ponad 3 tys. osób. W operacji tej służbom obrony cywilnej pomaga wojsko. Późnym wieczorem władze Coimbry ogłosiły, że w związku z powodziami rozpoczęto ewakuację mieszkańców Sao Martinho de Arvore, Quimbres i Sao Joao do Campo.

Utrzymujące się od końca stycznia nad Portugalią orkany doprowadziły do licznych zniszczeń oraz śmierci co najmniej 16 osób. Do czwartkowego poranka ewakuowanych, głównie w związku z powodziami, zostało blisko 4,5 tys. osób.

Liczne podtopienia występują w głównych miastach kraju: Lizbonie, Porto i Coimbrze, a także w popularnych wśród turystów miejscowościach, takich jak Sesimbra oraz Cascais.

Z Lizbony Marcin Zatyka 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 12.02.2026 06:57

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, KLĘSKA, PAP, PORTUGALIA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Szef MON: na RBN przedstawiliśmy bardzo szerokie wyjaśnienia dotyczące SAFE | "Sądowa farsa". Prodemokratyczny potentat prasowy Jimmy Lai skazany na 20 lat więzienia | Nigeria: Gwałtowny wzrost liczby przypadków ukąszeń węży | W Chinach czystek ciąg dalszy | Kim jest zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa pracownik MON? Rzecznik uchyla rąbka tajemnicy
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Wraca cenzura

Andrzej Macura

Wraca cenzura

Pluralizm pluralizmem, ale racja musi być po naszej stronie.

Co znaczy być gorliwym chrześcijaninem?

Andrzej Macura

Co znaczy być gorliwym chrześcijaninem?

Krzyż nie jest po to, by walić nim innych po głowie. Oczywiste, ale...

Akompaniament

Katarzyna Solecka

Akompaniament

Rejestrują upadek. Cudzy. Piętnują – bez zbytniej satysfakcji może, ale dobitnie.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Abp Szewczuk na audiencji u Ojca Świętego

Abp Szewczuk na audiencji u Ojca Świętego

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego spotkał się dziś z Papieżem w Pałacu Apostolskim w Watykanie.

Ambasador USA: więzi między Polską i USA nie można złamać

Ambasador USA: więzi między Polską i USA nie można złamać

Więź między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest tak silna, że nie można jej złamać - ocenił ambasador USA w Polsce Thomas Rose w czwartek w Krakowie podczas odsłonięcia na Kopcu Kościuszki tablicy upamiętniającej 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Ambitne plany Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego

Ambitne plany Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego

Dokończenie robotyzacji teleskopu w Arizonie, wykorzystanie nowoczesnych procesorów graficznych oraz rozwój badań nad grawitacją kwantową – to najważniejsze cele Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego na 2026 rok.

Ostia: Leon XIV spotka się z młodzieżą, ubogimi i chorymi

Ostia: Leon XIV spotka się z młodzieżą, ubogimi i chorymi

Papieskie spotkania przed Wielkanocą.

Szef MON: na RBN przedstawiliśmy bardzo szerokie wyjaśnienia dotyczące SAFE

Szef MON: na RBN przedstawiliśmy bardzo szerokie wyjaśnienia dotyczące SAFE

Polska otrzyma dzięki temu programowi 43,7 mld euro.

Rutte: NATO będzie z Ukrainą tak długo, jak będzie trzeba

Rutte: NATO będzie z Ukrainą tak długo, jak będzie trzeba

Sojusznicy ciężko pracują, by zapewnić jak najsilniejsze gwarancje bezpieczeństwa.

Przełożony Bractwa św. Piusa X w Watykanie

Przełożony Bractwa św. Piusa X w Watykanie

W Watykanie odbyło się spotkanie prefekta Dykasterii Nauki Wiary z przełożonym Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Kard. Fernández zaproponował Bractwu podjęcie dialogu teologicznego, którego celem byłoby ustalenie minimalnych wymogów dla pełnej komunii z Kościołem katolickim. Warunkiem wstępnym jest jednak zawieszenie decyzji o udzieleniu przez Bractwo święceń biskupich.

Pustynia w Syrii

Syria: USA ewakuowały bazę Tanf

To dawne centrum koalicji przeciw IS; bazę przejęły siły syryjskie.

Pierwsza część raportu Komisji Wyjaśnienie i Naprawa dot. spraw wrażliwych w diecezji sosnowieckiej

Pierwsza część raportu Komisji Wyjaśnienie i Naprawa dot. spraw wrażliwych w diecezji sosnowieckiej

Dokument podsumowuje rok prac zespołu i obejmuje stan wiedzy na 31 stycznia 2026 r.

Jasna Góra

Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę (zapowiedź)

23 maja 2026 roku odbędzie się XXVII Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Tegoroczną Pielgrzymkę odbędzie sie pod hasłem „Uczniowie – misjonarze”.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie

Nie żyje wokalistka i gitarzystka Dominika Żukowska

Od kilkunastu lat tworzyła popularny duet z Andrzejem Koryckim.

TSUE: Bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat wskaźnika WIBOR

TSUE: Bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat wskaźnika WIBOR

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że klauzula umowy na kredyt mieszkaniowy, zawierająca wskaźnik taki jak WIBOR, nie powoduje znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta. Według TSUE bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii tego wskaźnika.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 13.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Piątek
noc
8°C Piątek
rano
8°C Piątek
dzień
8°C Piątek
wieczór
wiecej »
 