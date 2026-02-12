Tłusty czwartek kojarzony dziś głównie z jedzeniem pączków był dawniej elementem wielodniowych ostatków, pełnych uczt, zabaw i kuligów - powiedział PAP historyk Jarosław Dumanowski. Pączki miały wówczas znaczenie symboliczne i żegnały karnawał przed surowym postem.

Tłusty czwartek, obecnie obchodzony głównie poprzez jedzenie pączków, ma wielowiekową tradycję i był niegdyś częścią intensywnego tygodnia zabaw poprzedzających Wielki Post - podkreślił w rozmowie z PAP historyk prof. Jarosław Dumanowski.

Jak wyjaśnił, skoro post - obejmujący nie tylko ograniczenia w jedzeniu, ale też w zabawach i życiu towarzyskim - trwał 40 dni, to czas bezpośrednio przed nim był okresem "nasycania się życiem na zapas". Ostatni tydzień karnawału, zwany ostatkami, w XVII i XVIII wieku bywał czasem nieprzerwanych uczt, tańców i picia alkoholu.

Jednym z najbardziej charakterystycznych zwyczajów był kulig, który - jak zaznaczył historyk - nie ograniczał się do jazdy saniami. Była to wędrująca biesiada, podczas której odwiedzano kolejne dwory, opróżniając spiżarnie i powiększając grono uczestników zabawy.

Pączki stały się symbolem tego okresu nieprzypadkowo. Dawny post zakazywał bowiem nie tylko mięsa, ale również jaj, masła i tłuszczów zwierzęcych. Smażone na smalcu pączki, bogate w jajka, stanowiły esencję produktów, które miały na długie tygodnie zniknąć z jadłospisu. Ich jedzenie było symbolicznym pożegnaniem karnawału.

Historyk podkreślił, że dawne pączki różniły się od współczesnych. Były często twardsze, mniej puszyste, czasem pieczone lub smażone w płytkim tłuszczu. Nadzienia bywały bardzo różnorodne - od konfitur z dzikiej róży i bzu po wersje migdałowe, korzenne czy pakowane cukrowym syropem.

Ostatnim akcentem karnawału był tzw. śledzik, czyli zabawa we wtorek przed Środą Popielcową, symbolicznie wprowadzająca w czas postu.

Zanik dawnych zwyczajów - zdaniem prof. Dumanowskiego - wiąże się głównie z osłabieniem praktyk postnych i zmianą stylu życia. Tłusty czwartek przetrwał jednak jako przyzwolenie na chwilowe odstępstwo od codziennej dyscypliny i diety.

Mira Suchodolska