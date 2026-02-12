Bydgoszcz: Pogrzeb dzieci zmarłych przed urodzeniem  

W Bydgoszczy odbył się 10 lutego pogrzeb dzieci zmarłych przed urodzeniem. Uroczystości rozpoczęły się w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz bł. Antoniego Świadka na Siernieczku w Bydgoszczy. „Jesteśmy dziś z Wami, by towarzyszyć naszą obecnością oraz wspólną modlitwą” – mówił do zebranych ks. Arkadiusz Muzolf, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy.

Ks. Arkadiusz Muzolf podkreślił, że wczesna śmierć w bolesnym doświadczeniu, które rozrywa serca, pisze również piękną historię miłości. - Będzie ona zawsze między wami i waszymi dziećmi, aż do chwili, kiedy spotkacie się w domu naszego Ojca. Nasi mali bracia i siostry już na zawsze są w waszej rodzinie. Cieszę się zawsze jak rodziny, które straciły swoje dzieci, zawsze mówią "i mamy jeszcze jedno czy dwoje dzieci w niebie". To jest prawda świętych obcowania w naszym życiu - powiedział duszpasterz.

Pogrzeby zmarłych przed urodzeniem odbywają się w Bydgoszczy od wielu już lat. Prochy są składane w Grobie Dzieci Utraconych na cmentarzu przy ulicy Wiślanej. Podczas pogrzebu, który odbył się 10 lutego złożono 65 urn.