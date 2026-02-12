Bydgoszcz: Pogrzeb dzieci zmarłych przed urodzeniem  

W Bydgoszczy odbył się 10 lutego pogrzeb dzieci zmarłych przed urodzeniem. Uroczystości rozpoczęły się w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz bł. Antoniego Świadka na Siernieczku w Bydgoszczy. „Jesteśmy dziś z Wami, by towarzyszyć naszą obecnością oraz wspólną modlitwą” – mówił do zebranych ks. Arkadiusz Muzolf, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy.
Ks. Arkadiusz Muzolf podkreślił, że wczesna śmierć w bolesnym doświadczeniu, które rozrywa serca, pisze również piękną historię miłości. - Będzie ona zawsze między wami i waszymi dziećmi, aż do chwili, kiedy spotkacie się w domu naszego Ojca. Nasi mali bracia i siostry już na zawsze są w waszej rodzinie. Cieszę się zawsze jak rodziny, które straciły swoje dzieci, zawsze mówią "i mamy jeszcze jedno czy dwoje dzieci w niebie". To jest prawda świętych obcowania w naszym życiu - powiedział duszpasterz.
Pogrzeby zmarłych przed urodzeniem odbywają się w Bydgoszczy od wielu już lat. Prochy są składane w Grobie Dzieci Utraconych na cmentarzu przy ulicy Wiślanej. Podczas pogrzebu, który odbył się 10 lutego złożono 65 urn.
W Watykanie odbyło się spotkanie prefekta Dykasterii Nauki Wiary z przełożonym Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Kard. Fernández zaproponował Bractwu podjęcie dialogu teologicznego, którego celem byłoby ustalenie minimalnych wymogów dla pełnej komunii z Kościołem katolickim. Warunkiem wstępnym jest jednak zawieszenie decyzji o udzieleniu przez Bractwo święceń biskupich.
23 maja 2026 roku odbędzie się XXVII Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Tegoroczną Pielgrzymkę odbędzie sie pod hasłem „Uczniowie – misjonarze”.
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że klauzula umowy na kredyt mieszkaniowy, zawierająca wskaźnik taki jak WIBOR, nie powoduje znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta. Według TSUE bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii tego wskaźnika.