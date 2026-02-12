Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Pellevoisin w centralnej Francji obchodzi 150. rocznicę objawień maryjnych. Centralnym miejscem sanktuarium jest w istocie pokój, w którym od 14 lutego do 8 grudnia 1876 r. Maryja ukazywała się 32-letniej Estelle Faguette. Objawienia w Pellevoisin zostały oficjalnie uznane przez Stolicę Apostolską w 2024 r.
Jak zauważa rektor sanktuarium o. Laurent Flichy, objawienia w Pellevoisin to ostatnie z pięciu objawień maryjnych w porewolucyjnej Francji. Była to, jak mówi, swoista epifania Maryjna w pięciu aktach: la rue de Bac (1830), La Salette (1846), Lourdes (1858), Pontmain (1871) i Pellevoisin (1876).
List, który poruszył serce Maryi
Objawienia w Pellevoisin zostały poniekąd sprowokowane przez samą Estelle Faguette. Śmiertelnie chora na gruźlicę napisała list do Maryi i zostawiła go przy grocie Matki Bożej z Lourdes w przypałacowym parku. Estelle prosiła o uzdrowienie, ponieważ nie chciała pozostawić swych rodziców bez środków do życia.
Maryja przyznała, że ten list poruszył jej serce, a także serce jej Syna. Ukazała się Estelle 15 razy. Podczas jednego z objawień kobieta doświadczyła natychmiastowego i całkowitego uzdrowienia. Maryja objawiła jej swe miłosierne serce, a także poleciła szerzyć w świecie Jej chwałę oraz szkaplerz Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ukazała młodej Francuzce ciężar nawet niewielkich grzechów i uświadomiła jej, jak ważne jest zachowanie wewnętrznego pokoju.
Z okazji rocznicy objawień sanktuarium w Pellevoisin organizuje serię jubileuszowych wydarzeń. Rozpoczną się one w najbliższy weekend, a zakończą 8 grudnia, w rocznicę ostatniego objawienia. Popularność sanktuarium znacząco wzrosła po tym jak 22 sierpnia 2024 r. Dykasteria Nauki Wiary udzieliła „nihil obstat” w sprawie objawień w Pellevoisin. Całkowicie odnowiono kaplicę, zachowując jednak intymny charakter tego miejsca. Sercem sanktuarium nadal pozostaje pokój Estelle, w którym objawiła się jej Matka Boża, a także wotywna tablica z inskrypcją: „W najgorszym momencie mojej niedoli wzywałam Maryję, a Ona wyprosiła mi u swego Syna całkowite uzdrowienie”.
Krzysztof Bronk
Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego spotkał się dziś z Papieżem w Pałacu Apostolskim w Watykanie.
Więź między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest tak silna, że nie można jej złamać - ocenił ambasador USA w Polsce Thomas Rose w czwartek w Krakowie podczas odsłonięcia na Kopcu Kościuszki tablicy upamiętniającej 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.
Dokończenie robotyzacji teleskopu w Arizonie, wykorzystanie nowoczesnych procesorów graficznych oraz rozwój badań nad grawitacją kwantową – to najważniejsze cele Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego na 2026 rok.
Polska otrzyma dzięki temu programowi 43,7 mld euro.
Sojusznicy ciężko pracują, by zapewnić jak najsilniejsze gwarancje bezpieczeństwa.
W Watykanie odbyło się spotkanie prefekta Dykasterii Nauki Wiary z przełożonym Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Kard. Fernández zaproponował Bractwu podjęcie dialogu teologicznego, którego celem byłoby ustalenie minimalnych wymogów dla pełnej komunii z Kościołem katolickim. Warunkiem wstępnym jest jednak zawieszenie decyzji o udzieleniu przez Bractwo święceń biskupich.
Dokument podsumowuje rok prac zespołu i obejmuje stan wiedzy na 31 stycznia 2026 r.
23 maja 2026 roku odbędzie się XXVII Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Tegoroczną Pielgrzymkę odbędzie sie pod hasłem „Uczniowie – misjonarze”.
Od kilkunastu lat tworzyła popularny duet z Andrzejem Koryckim.
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że klauzula umowy na kredyt mieszkaniowy, zawierająca wskaźnik taki jak WIBOR, nie powoduje znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta. Według TSUE bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii tego wskaźnika.