info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » "W najgorszym momencie mojej niedoli wzywałam Maryję". 150-lecie objawień w Pellevoisin
Majella1851 / CC-SA 4.0 Sanktuarium w Pellevoisin

Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Pellevoisin w centralnej Francji obchodzi 150. rocznicę objawień maryjnych. Centralnym miejscem sanktuarium jest w istocie pokój, w którym od 14 lutego do 8 grudnia 1876 r. Maryja ukazywała się 32-letniej Estelle Faguette. Objawienia w Pellevoisin zostały oficjalnie uznane przez Stolicę Apostolską w 2024 r.

Jak zauważa rektor sanktuarium o. Laurent Flichy, objawienia w Pellevoisin to ostatnie z pięciu objawień maryjnych w porewolucyjnej Francji. Była to, jak mówi, swoista epifania Maryjna w pięciu aktach: la rue de Bac (1830), La Salette (1846), Lourdes (1858), Pontmain (1871) i Pellevoisin (1876).

List, który poruszył serce Maryi

Objawienia w Pellevoisin zostały poniekąd sprowokowane przez samą Estelle Faguette. Śmiertelnie chora na gruźlicę napisała list do Maryi i zostawiła go przy grocie Matki Bożej z Lourdes w przypałacowym parku. Estelle prosiła o uzdrowienie, ponieważ nie chciała pozostawić swych rodziców bez środków do życia.

Maryja przyznała, że ten list poruszył jej serce, a także serce jej Syna. Ukazała się Estelle 15 razy. Podczas jednego z objawień kobieta doświadczyła natychmiastowego i całkowitego uzdrowienia. Maryja objawiła jej swe miłosierne serce, a także poleciła szerzyć w świecie Jej chwałę oraz szkaplerz Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ukazała młodej Francuzce ciężar nawet niewielkich grzechów i uświadomiła jej, jak ważne jest zachowanie wewnętrznego pokoju.

Z okazji rocznicy objawień sanktuarium w Pellevoisin organizuje serię jubileuszowych wydarzeń. Rozpoczną się one w najbliższy weekend, a zakończą 8 grudnia, w rocznicę ostatniego objawienia. Popularność sanktuarium znacząco wzrosła po tym jak 22 sierpnia 2024 r. Dykasteria Nauki Wiary udzieliła „nihil obstat” w sprawie objawień w Pellevoisin. Całkowicie odnowiono kaplicę, zachowując jednak intymny charakter tego miejsca. Sercem sanktuarium nadal pozostaje pokój Estelle, w którym objawiła się jej Matka Boża, a także wotywna tablica z inskrypcją: „W najgorszym momencie mojej niedoli wzywałam Maryję, a Ona wyprosiła mi u swego Syna całkowite uzdrowienie”.

Krzysztof Bronk

VATICANNEWS.VA |

dodane 12.02.2026 09:23

TAGI| OBJAWIENIA MARYJNE, OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ , PELLEVOISIN

