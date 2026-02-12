Nie żyje wokalistka i gitarzystka Dominika Żukowska

Zmarła wokalistka i gitarzystka Dominika Żukowska, która od kilkunastu lat tworzyła popularny duet z Andrzejem Koryckim. Informację o jej śmierci przekazali w portalach społecznościowych przedstawiciele środowiska muzycznego.
"Odeszła do wieczności Dominika Żukowska. Piękniejsza część duetu, który od lat stanowiła z Andrzejem Koryckim. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów naszej szantowej sceny. Wcielona delikatność, wrażliwość, wręcz kruchość" - napisał w środę wieczorem na platformie X wiceminister cyfryzacji i poseł Michał Gramatyka (Polska 2050). "Aniołowie dziś latają nisko" - zakończył wpis.
"Dominika Żukowska - nie jestem w stanie uwierzyć" - napisał senator Adam Bodnar (KO).
Wspomnienie o artystce napisał także europoseł Adam Jarubas (PSL). "To niezwykle smutna wiadomość. Odeszła Dominika Żukowska - wybitna artystka o anielskim głosie, która od lat tworzyła duet z Andrzejem Koryckim. Na ich piosenkach wychowały się całe pokolenia miłośników szant" - napisał. "Jej ciepły, niepowtarzalny głos na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Bo to jest nasz ostatni rejs, ostatni rejs, ostatni" - zaznaczył.
"Odeszła od nas wspaniała postać, po której miejsca nie da się zastąpić" - napisano na stronie FB Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Rafa.
Dominika Żukowska od ponad 10 lat występowała w duecie z Andrzejem Koryckim, śpiewając współczesne piosenki żeglarskie, poezję śpiewaną i ballady. Nagrali wspólnie cztery albumy.
Od lat sięgali po twórczość trojga wybitnych przedstawicieli rosyjskiej ballady - Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego i Żanny Biczewskiej. Cenili ten repertuar za emocjonalną siłę i wyraziste, znaczące teksty. Podczas koncertów, zarówno po rosyjsku, jak i w polskich tłumaczeniach, śpiewali takie ballady jak: "Modlitwa", "Pożegnanie Polski", "Aleksander Siergiejewicz Puszkin", "Piosenka o piechocie", "Niebieski balonik", "Droga na Smoleńsk", "Pieśń gruzińska", "Ostatni trolejbus", "Trzy miłości", "Reinkarnacja", "Konie", "Włóczęga".
W kwietniu mieli wystąpić w Studio Koncertowym Polskiego Radia. "To duet wykonawców ukochany przez publiczność w całej Polsce. Najczęściej występują ze wzruszającymi tekstami Bułata Okudżawy, ale przecież równie dobrze znani są z wykonawstwa szant, a także romantycznych ballad rodzimych poetów. Niekwestionowanymi atutami tego ujmującego duetu są niepospolite, znakomicie dobrane głosy, wspaniałe teksty oraz bogactwo rytmów i nastrojów przekazywane nastrojowo przy akompaniamencie gitar. Ich koncert to prawdziwa uczta muzyczna, ale i niezwykłe spotkanie ludzi, którzy pięknie opowiadają o życiu na morzu (i nie tylko) z tymi, którzy jak zaczarowani tych opowieści słuchają, czasem śmiejąc się, a czasem ocierając łzy wzruszenia. Wiemy jedno. Kto raz usłyszy Andrzeja i Dominikę, ten zawsze już będzie nosił w sercu ich muzykę" - pisali organizatorzy koncertu "Ballady na dwa serca" w zapowiedzi wydarzenia.
Artystka pochodziła z Żyrardowa. W świecie piosenki żeglarskiej zadebiutowała w 1998 r. podczas festiwalu "Mały Kubryk" w Łodzi. Współpracowała m.in. z chórem "CHIPS" i zespołem DNA. Z wykształcenia była psychologiem, pracowała w szpitalu.
