Biali chrześcijanie ewangelikalni trzymają się Trumpa  

Prezydent USA Donald Trump w dalszym ciągu znajduje największe poparcie wśród białych ewangelikalnych chrześcijan. Jednak poparcie, podobnie jak ze strony niemal wszystkich grup religijnych, maleje – wynika z sondażu opublikowanego w środę przez renomowany instytut Pew Research Center (Pew) w Waszyngtonie.

69 proc. białych chrześcijan ewangelikalnych ogólnie pozytywnie ocenia administrację Trumpa. Stanowisko to podziela 37 proc. całej populacji. Członków wspólnot ewangelikalnych cechuje dosłowne rozumienie Biblii, konserwatywne poglądy i postawa misyjna.

Prezydent uzyskał drugie miejsce pod względem poparcia wśród białych katolików (52 proc.), a za nimi uplasowali się biali protestanci (46 proc.). Poparcie dla niego jest niższe niż średnia populacji wśród respondentów bez wyznania (24 proc.), latynoskich katolików (23 proc.) i czarnych katolików (12 proc.).

Sam Trump został ochrzczony jako dziecko w Kościele prezbiteriańskim. W 2020 roku określił siebie jako „bezwyznaniowego chrześcijanina”. W październiku zagroził atakiem militarnym na Nigerię „z całą siłą” w obronie chrześcijan prześladowanych przez islamistów. W grudniu ub. r. Trump opublikował przesłanie z okazji katolickiego święta Niepokalanego Poczęcia NMP i oddał Stany Zjednoczone pod opiekę Matki Najświętszej.

Krusząca się etyka

Według Pew, podobnie jak akceptacja administracji Trumpa, zaufanie do jego zgodnych z etyką działań również ogólnie spadło. Nawet wśród białych chrześcijan ewangelikalnych w badaniu przeprowadzonym pod koniec stycznia tylko 40 proc. wyraziło opinię, że prezydent postępował zgodnie z zasadami etycznymi; w lutym 2025 r. było to jeszcze 55 proc.

Obecnie biali katolicy podzielają ten pogląd na poziomie 34 proc., a biali protestanci na poziomie 26 proc. Czarni protestanci wyznaczają koniec skali z niezmienionymi 7 proc.

Prezydent doświadczył największej utraty zaufania do swoich planów i polityki wśród białych protestantów i osób niezwiązanych z żadną religią. W obu grupach poparcie dla Projektu 2025 Trumpa spadło o 13 punktów procentowych.