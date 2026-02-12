Biali chrześcijanie ewangelikalni trzymają się Trumpa  

Prezydent USA Donald Trump w dalszym ciągu znajduje największe poparcie wśród białych ewangelikalnych chrześcijan. Jednak poparcie, podobnie jak ze strony niemal wszystkich grup religijnych, maleje – wynika z sondażu opublikowanego w środę przez renomowany instytut Pew Research Center (Pew) w Waszyngtonie.
69 proc. białych chrześcijan ewangelikalnych ogólnie pozytywnie ocenia administrację Trumpa. Stanowisko to podziela 37 proc. całej populacji. Członków wspólnot ewangelikalnych cechuje dosłowne rozumienie Biblii, konserwatywne poglądy i postawa misyjna.
Prezydent uzyskał drugie miejsce pod względem poparcia wśród białych katolików (52 proc.), a za nimi uplasowali się biali protestanci (46 proc.). Poparcie dla niego jest niższe niż średnia populacji wśród respondentów bez wyznania (24 proc.), latynoskich katolików (23 proc.) i czarnych katolików (12 proc.).
Sam Trump został ochrzczony jako dziecko w Kościele prezbiteriańskim. W 2020 roku określił siebie jako „bezwyznaniowego chrześcijanina”. W październiku zagroził atakiem militarnym na Nigerię „z całą siłą” w obronie chrześcijan prześladowanych przez islamistów. W grudniu ub. r. Trump opublikował przesłanie z okazji katolickiego święta Niepokalanego Poczęcia NMP i oddał Stany Zjednoczone pod opiekę Matki Najświętszej.
Krusząca się etyka
Według Pew, podobnie jak akceptacja administracji Trumpa, zaufanie do jego zgodnych z etyką działań również ogólnie spadło. Nawet wśród białych chrześcijan ewangelikalnych w badaniu przeprowadzonym pod koniec stycznia tylko 40 proc. wyraziło opinię, że prezydent postępował zgodnie z zasadami etycznymi; w lutym 2025 r. było to jeszcze 55 proc.
Obecnie biali katolicy podzielają ten pogląd na poziomie 34 proc., a biali protestanci na poziomie 26 proc. Czarni protestanci wyznaczają koniec skali z niezmienionymi 7 proc.
Prezydent doświadczył największej utraty zaufania do swoich planów i polityki wśród białych protestantów i osób niezwiązanych z żadną religią. W obu grupach poparcie dla Projektu 2025 Trumpa spadło o 13 punktów procentowych.
Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego spotkał się dziś z Papieżem w Pałacu Apostolskim w Watykanie.
Więź między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest tak silna, że nie można jej złamać - ocenił ambasador USA w Polsce Thomas Rose w czwartek w Krakowie podczas odsłonięcia na Kopcu Kościuszki tablicy upamiętniającej 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.
Dokończenie robotyzacji teleskopu w Arizonie, wykorzystanie nowoczesnych procesorów graficznych oraz rozwój badań nad grawitacją kwantową – to najważniejsze cele Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego na 2026 rok.
Polska otrzyma dzięki temu programowi 43,7 mld euro.
Sojusznicy ciężko pracują, by zapewnić jak najsilniejsze gwarancje bezpieczeństwa.
W Watykanie odbyło się spotkanie prefekta Dykasterii Nauki Wiary z przełożonym Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Kard. Fernández zaproponował Bractwu podjęcie dialogu teologicznego, którego celem byłoby ustalenie minimalnych wymogów dla pełnej komunii z Kościołem katolickim. Warunkiem wstępnym jest jednak zawieszenie decyzji o udzieleniu przez Bractwo święceń biskupich.
Dokument podsumowuje rok prac zespołu i obejmuje stan wiedzy na 31 stycznia 2026 r.
23 maja 2026 roku odbędzie się XXVII Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Tegoroczną Pielgrzymkę odbędzie sie pod hasłem „Uczniowie – misjonarze”.
Od kilkunastu lat tworzyła popularny duet z Andrzejem Koryckim.
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że klauzula umowy na kredyt mieszkaniowy, zawierająca wskaźnik taki jak WIBOR, nie powoduje znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta. Według TSUE bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii tego wskaźnika.