info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Biali chrześcijanie ewangelikalni trzymają się Trumpa
rss newsletter facebook twitter

Biali chrześcijanie ewangelikalni trzymają się Trumpa

Biali chrześcijanie ewangelikalni trzymają się Trumpa  
PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL Donald Trump

Prezydent USA Donald Trump w dalszym ciągu znajduje największe poparcie wśród białych ewangelikalnych chrześcijan. Jednak poparcie, podobnie jak ze strony niemal wszystkich grup religijnych, maleje – wynika z sondażu opublikowanego w środę przez renomowany instytut Pew Research Center (Pew) w Waszyngtonie.

69 proc. białych chrześcijan ewangelikalnych ogólnie pozytywnie ocenia administrację Trumpa. Stanowisko to podziela 37 proc. całej populacji. Członków wspólnot ewangelikalnych cechuje dosłowne rozumienie Biblii, konserwatywne poglądy i postawa misyjna.

Prezydent uzyskał drugie miejsce pod względem poparcia wśród białych katolików (52 proc.), a za nimi uplasowali się biali protestanci (46 proc.). Poparcie dla niego jest niższe niż średnia populacji wśród respondentów bez wyznania (24 proc.), latynoskich katolików (23 proc.) i czarnych katolików (12 proc.).

Sam Trump został ochrzczony jako dziecko w Kościele prezbiteriańskim. W 2020 roku określił siebie jako „bezwyznaniowego chrześcijanina”. W październiku zagroził atakiem militarnym na Nigerię „z całą siłą” w obronie chrześcijan prześladowanych przez islamistów. W grudniu ub. r. Trump opublikował przesłanie z okazji katolickiego święta Niepokalanego Poczęcia NMP i oddał Stany Zjednoczone pod opiekę Matki Najświętszej.

Krusząca się etyka

Według Pew, podobnie jak akceptacja administracji Trumpa, zaufanie do jego zgodnych z etyką działań również ogólnie spadło. Nawet wśród białych chrześcijan ewangelikalnych w badaniu przeprowadzonym pod koniec stycznia tylko 40 proc. wyraziło opinię, że prezydent postępował zgodnie z zasadami etycznymi; w lutym 2025 r. było to jeszcze 55 proc.

Obecnie biali katolicy podzielają ten pogląd na poziomie 34 proc., a biali protestanci na poziomie 26 proc. Czarni protestanci wyznaczają koniec skali z niezmienionymi 7 proc.

Prezydent doświadczył największej utraty zaufania do swoich planów i polityki wśród białych protestantów i osób niezwiązanych z żadną religią. W obu grupach poparcie dla Projektu 2025 Trumpa spadło o 13 punktów procentowych.

Raport Pew Research Center: Chrześcijanie najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie

KAI DODANE 13.10.2021

Raport Pew Research Center: Chrześcijanie najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie

Ukazał się 12. raport ośrodka opinii publicznej Pew Research Center "Global Religious Constraints", poświęconego prześladowaniom religijnym. Wynika z niego, że podczas gdy ataki o charakterze terrorystycznym zmniejszyły się, prześladowania ze strony państwa osiągnęły rekordowy poziom. Chrześcijanie pozostają najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 12.02.2026 10:32

TAGI| DONALD TRUMP, TRUMP

PRZECZYTAJ TAKŻE
Trump nie kontroluje Wenezueli, u władzy wciąż te same elity | Biały Dom: Trump przeciwny aneksji Zachodniego Brzegu przez Izrael | ICE staną się prywatnymi siłami zbrojnymi Trumpa? | Trump: Putin zgodził się wstrzymać bombardowanie Ukrainy na tydzień | Podpisano akt powołujący Radę Pokoju: kto jest wśród członków-założycieli?
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Wraca cenzura

Andrzej Macura

Wraca cenzura

Pluralizm pluralizmem, ale racja musi być po naszej stronie.

Co znaczy być gorliwym chrześcijaninem?

Andrzej Macura

Co znaczy być gorliwym chrześcijaninem?

Krzyż nie jest po to, by walić nim innych po głowie. Oczywiste, ale...

Akompaniament

Katarzyna Solecka

Akompaniament

Rejestrują upadek. Cudzy. Piętnują – bez zbytniej satysfakcji może, ale dobitnie.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Abp Szewczuk na audiencji u Ojca Świętego

Abp Szewczuk na audiencji u Ojca Świętego

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego spotkał się dziś z Papieżem w Pałacu Apostolskim w Watykanie.

Ambasador USA: więzi między Polską i USA nie można złamać

Ambasador USA: więzi między Polską i USA nie można złamać

Więź między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest tak silna, że nie można jej złamać - ocenił ambasador USA w Polsce Thomas Rose w czwartek w Krakowie podczas odsłonięcia na Kopcu Kościuszki tablicy upamiętniającej 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Ambitne plany Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego

Ambitne plany Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego

Dokończenie robotyzacji teleskopu w Arizonie, wykorzystanie nowoczesnych procesorów graficznych oraz rozwój badań nad grawitacją kwantową – to najważniejsze cele Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego na 2026 rok.

Ostia: Leon XIV spotka się z młodzieżą, ubogimi i chorymi

Ostia: Leon XIV spotka się z młodzieżą, ubogimi i chorymi

Papieskie spotkania przed Wielkanocą.

Szef MON: na RBN przedstawiliśmy bardzo szerokie wyjaśnienia dotyczące SAFE

Szef MON: na RBN przedstawiliśmy bardzo szerokie wyjaśnienia dotyczące SAFE

Polska otrzyma dzięki temu programowi 43,7 mld euro.

Rutte: NATO będzie z Ukrainą tak długo, jak będzie trzeba

Rutte: NATO będzie z Ukrainą tak długo, jak będzie trzeba

Sojusznicy ciężko pracują, by zapewnić jak najsilniejsze gwarancje bezpieczeństwa.

Przełożony Bractwa św. Piusa X w Watykanie

Przełożony Bractwa św. Piusa X w Watykanie

W Watykanie odbyło się spotkanie prefekta Dykasterii Nauki Wiary z przełożonym Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Kard. Fernández zaproponował Bractwu podjęcie dialogu teologicznego, którego celem byłoby ustalenie minimalnych wymogów dla pełnej komunii z Kościołem katolickim. Warunkiem wstępnym jest jednak zawieszenie decyzji o udzieleniu przez Bractwo święceń biskupich.

Pustynia w Syrii

Syria: USA ewakuowały bazę Tanf

To dawne centrum koalicji przeciw IS; bazę przejęły siły syryjskie.

Pierwsza część raportu Komisji Wyjaśnienie i Naprawa dot. spraw wrażliwych w diecezji sosnowieckiej

Pierwsza część raportu Komisji Wyjaśnienie i Naprawa dot. spraw wrażliwych w diecezji sosnowieckiej

Dokument podsumowuje rok prac zespołu i obejmuje stan wiedzy na 31 stycznia 2026 r.

Jasna Góra

Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę (zapowiedź)

23 maja 2026 roku odbędzie się XXVII Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Tegoroczną Pielgrzymkę odbędzie sie pod hasłem „Uczniowie – misjonarze”.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie

Nie żyje wokalistka i gitarzystka Dominika Żukowska

Od kilkunastu lat tworzyła popularny duet z Andrzejem Koryckim.

TSUE: Bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat wskaźnika WIBOR

TSUE: Bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat wskaźnika WIBOR

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że klauzula umowy na kredyt mieszkaniowy, zawierająca wskaźnik taki jak WIBOR, nie powoduje znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta. Według TSUE bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii tego wskaźnika.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 13.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Piątek
noc
8°C Piątek
rano
8°C Piątek
dzień
8°C Piątek
wieczór
wiecej »
 