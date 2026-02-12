info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » TSUE: Bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat wskaźnika WIBOR
TSUE: Bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat wskaźnika WIBOR

TSUE: Bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat wskaźnika WIBOR  
Luxofluxo / CC-SA 4.0 Budynek TSUE.

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że klauzula umowy na kredyt mieszkaniowy, zawierająca wskaźnik taki jak WIBOR, nie powoduje znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta. Według TSUE bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii tego wskaźnika.

W ten sposób TSUE odpowiedział na pytania prejudycjalnie Sądu Okręgowego w Częstochowie, dotyczące wskaźnika referencyjnego WIBOR w umowie kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem. Konsument zawarł umowę na kredyt na 20 lat w sierpniu 2019 r., pożyczył ponad 400 tys. zł. W swoim pozwie domagał się stwierdzenia, że klauzula umowna, dotycząca stopy procentowej, jest nieuczciwa i w związku z tym nie jest dla niego wiążąca.

Wątpliwości sądu w Częstochowie dotyczą tego, czy dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich pozwala na badanie postanowień umowy na kredyt, dotyczących zmiennego oprocentowania w oparciu o WIBOR. Sąd chce też wiedzieć, czy postanowienia te należy uznać za nieuczciwe, m.in. ze względu na niepoinformowanie konsumenta o sposobie ustalania tego wskaźnika.

TSUE zauważył w swoim wyroku, że - co do zasady - dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków ma zastosowanie w niniejszej sprawie. - Przepisy krajowe określają jedynie ogólne ramy ustalania takiego oprocentowania, pozostawiając przedsiębiorcy możliwość określenia umownego wskaźnika referencyjnego lub stałej marży, którą się dodaje. Klauzula umowna, ustalająca oprocentowanie zmienne, oparte na wskaźniku referencyjnym, takim jak WIBOR, może być zbadana w świetle tej dyrektywy - podkreślił.

Trybunał stwierdził jednak, że wymóg przejrzystości, przewidziany w dyrektywie, nie nakłada na bank obowiązku przekazania konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii wskaźnika referencyjnego, takiego jak WIBOR.

TSUE przypomniał, że WIBOR jest przedmiotem wyczerpujących ram prawnych na poziomie Unii, których przestrzeganie zapewniają właściwe organy krajowe. - W związku z tym, o ile wskaźnik referencyjny, taki jak WIBOR, można uznać za zgodny z tymi ramami prawnymi, klauzula, która go zawiera, nie powoduje, co do zasady, sama w sobie znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta - orzekł TSUE.

Odpowiedzi na pytania prejudycjalne nie rozstrzygają sprawy przed polskim sądem. Spór rozstrzygnie sąd krajowy.

TSUE o wskaźniku WIBOR. Co nowa opinia oznacza dla kredytobiorców?

Gość Niedzielny DODANE 17.09.2025

TSUE o wskaźniku WIBOR. Co nowa opinia oznacza dla kredytobiorców?

Opinie Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie kredytów opartych na WIBOR-ze mogą zmienić zasady gry dla osób spłacających kredyty hipoteczne. Czy banki informowały wystarczająco o ryzyku? Co czeka kredytobiorców po ostatecznym wyroku Trybunału? Wyjaśniamy krok po kroku. »

PAP

dodane 12.02.2026 10:39

TAGI| DYPLOMACJA, FINANSE, ORGANIZACJE, PAP, PRAWO, TRYBUNAŁ, UE, UNIA EUROPEJSKA, WYROK

TSUE: Bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat wskaźnika WIBOR

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że klauzula umowy na kredyt mieszkaniowy, zawierająca wskaźnik taki jak WIBOR, nie powoduje znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta. Według TSUE bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii tego wskaźnika.

