Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę (zapowiedź)

23 maja 2026 roku odbędzie się XXVII Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Tegoroczną Pielgrzymkę odbędzie sie pod hasłem „Uczniowie – misjonarze”.

Pielgrzymka rozpocznie się o godzinie 15.00 i potrwa do godziny 20.00. Całość będzie miała miejsce na wałach przed szczytem jasnogórskim.

W programie pielgrzymki będzie Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp. Tomasza Sztajerwalda z Warszawy oraz uwielbienie animowane przez Zespół Muzyki Sakralnej Lumen wraz ze stuosobową orkiestrą i chórem młodych. Wybrzmią świadectwa świadków – misjonarzy, koncert i świadectwo Arkadio.

Całość połączona będzie ze świadectwami i innymi inicjatywami, skierowanymi do młodzieży. Obecni będą także przedstawiciele Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, Ruchu Czystych Serc, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Wolontariatu Misyjnego Salwator, Fundacji im. Sługi Bożej Heleny Kmieć, biura postulacji Jej procesu beatyfikacyjnego oraz Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.