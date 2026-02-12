Przełożony Bractwa św. Piusa X w Watykanie  

W Watykanie odbyło się spotkanie prefekta Dykasterii Nauki Wiary z przełożonym Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Kard. Fernández zaproponował Bractwu podjęcie dialogu teologicznego, którego celem byłoby ustalenie minimalnych wymogów dla pełnej komunii z Kościołem katolickim. Warunkiem wstępnym jest jednak zawieszenie decyzji o udzieleniu przez Bractwo święceń biskupich.

Jak informuje oficjalny komunikat, spotkanie odbyło się w Dykasterii Nauki Wiary za zgodą Ojca Świętego. Trzeba przypomnieć, że bezpośrednią przyczyną zaproszenia ks. Davide Pagliaraniego na rozmowy do Watykanu była decyzja Bractwa o udzieleniu święceń biskupich bez mandatu Ojca Świętego. Zaplanowane są one na lipiec tego roku.

Podczas dzisiejszego spotkania Stolica Apostolska potwierdziła, że akt taki oznaczałby zerwanie wspólnoty kościelnej, schizmę, z poważnymi konsekwencjami dla całej wspólnoty Bractwa.

Komunikat informuje jednak, że podczas spotkania wyjaśniono niektóre kwestie przedstawione przez Bractwo w różnych listach, zwłaszcza w latach 2017-2019. Między innymi – jak podał po spotkaniu kard. Fernandez – omówiono kwestię „Boskiej woli odnośnie pluralizmu religijnego”.

Prefekt Dykasterii Nauki Wiary zaproponował podjęcie dialogu o charakterze ściśle teologicznym, opartego na precyzyjnej metodologii, dotyczącego kwestii, które nie zostały jeszcze wystarczająco wyjaśnione, takich jak: różnica między aktem wiary a „religijnym szacunkiem umysłu i woli” lub różne stopnie przylgnięcia, wymagane względem różnych tekstów Soboru Watykańskiego II i jego interpretacji. Kard. Fernández zaproponował też omówienie szeregu tematów, wymienionych przez Bractwo w liście z dnia 17 stycznia 2019 r.

Jak podaje komunikat „celem tego podejścia byłoby wskazanie, w omawianych kwestiach, minimalnych wymagań, niezbędnych do pełnej komunii z Kościołem katolickim, a w konsekwencji dla ustalenia statutu kanonicznego Bractwa, wraz z innymi aspektami wymagającymi dalszego zgłębienia”.

Komunikat Dykasterii Nauki Wiary podaje, że możliwość prowadzenia dialogu zakłada, że Bractwo zawiesi decyzję o święceniach biskupich. Przełożony Bractwa przedstawi propozycję swojej radzie i przekaże odpowiedź Dykasterii Nauki Wiary.

„Prosimy cały Kościół, aby towarzyszył nam w tej drodze, zwłaszcza w najbliższym czasie, modlitwą do Ducha Świętego. On jest głównym twórcą prawdziwej wspólnoty kościelnej, której pragnął Chrystus” – dodaje kard. Victor Fernández.

Krzysztof Bronk