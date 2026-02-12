Rutte: NATO będzie z Ukrainą tak długo, jak będzie trzeba  

Szef NATO Mark Rutte powiedział na konferencji prasowej podczas spotkania ministrów obrony państw Sojuszu w Brukseli, że NATO będzie z Ukrainą tak długo, jak będzie trzeba. - Sojusznicy ciężko pracują każdego dnia, aby zapewnić jak najsilniejsze gwarancje bezpieczeństwa - dodał.
Rutte powitał w Brukseli nowego ministra obrony Ukrainy Mychajłę Fedorowa, podkreślając, że jego doświadczenie w obszarze innowacji i technologii może wnieść nową jakość do kierowania resortem w czasie wojny.
Zapewnił, że Sojusz będzie nadal wspierał Ukrainę w zakresie szkoleń, dostaw uzbrojenia oraz wyciągania wniosków z działań na froncie.
- Sojusznicy ciężko pracują każdego dnia, aby zapewnić jak najsilniejsze gwarancje bezpieczeństwa, doprowadzić do - miejmy nadzieję rychłego - długoterminowego zawieszenia broni, a jeszcze lepiej - do zawarcia porozumienia pokojowego - powiedział.
Rutte relacjonował swoją wizytę w Kijowie, gdzie widział zniszczoną ciepłownię, od której zależało ogrzewanie ok. 1100 budynków zamieszkanych przez blisko 250 tys. osób. Oskarżył Rosję o ataki na infrastrukturę cywilną mające na celu szerzenia strachu i chaosu.
- Ale narodu ukraińskiego nie da się złamać. Tego właśnie doświadczyłem w zeszłym tygodniu. Spotkałem ponownie żołnierzy i widziałem w ich oczach determinację i zaciętość w walce z Rosjanami. A Rosjanie robią jedynie bardzo stopniowe postępy. To bardzo stopniowe postępy w obliczu wysokich strat. W niektórych miesiącach nawet 30 000 Rosjan ginęło, nie odniosło poważnych ran, zginęło. To niewiarygodne liczby - powiedział.
Rutte odwiedził również Czernihów, okupowany przez wojska rosyjskie przez sześć tygodni na początku 2022 r. Rozmowy z mieszkańcami miasta określił jako wstrząsające. Podkreślił, że zarówno cywile, jak i żołnierze deklarują, iż Ukraina nie zrezygnuje z walki. - Ukraina się nie podda - podsumował.
Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego spotkał się dziś z Papieżem w Pałacu Apostolskim w Watykanie.
Więź między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest tak silna, że nie można jej złamać - ocenił ambasador USA w Polsce Thomas Rose w czwartek w Krakowie podczas odsłonięcia na Kopcu Kościuszki tablicy upamiętniającej 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.
Dokończenie robotyzacji teleskopu w Arizonie, wykorzystanie nowoczesnych procesorów graficznych oraz rozwój badań nad grawitacją kwantową – to najważniejsze cele Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego na 2026 rok.
Polska otrzyma dzięki temu programowi 43,7 mld euro.
W Watykanie odbyło się spotkanie prefekta Dykasterii Nauki Wiary z przełożonym Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Kard. Fernández zaproponował Bractwu podjęcie dialogu teologicznego, którego celem byłoby ustalenie minimalnych wymogów dla pełnej komunii z Kościołem katolickim. Warunkiem wstępnym jest jednak zawieszenie decyzji o udzieleniu przez Bractwo święceń biskupich.
Dokument podsumowuje rok prac zespołu i obejmuje stan wiedzy na 31 stycznia 2026 r.
23 maja 2026 roku odbędzie się XXVII Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Tegoroczną Pielgrzymkę odbędzie sie pod hasłem „Uczniowie – misjonarze”.
Od kilkunastu lat tworzyła popularny duet z Andrzejem Koryckim.
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że klauzula umowy na kredyt mieszkaniowy, zawierająca wskaźnik taki jak WIBOR, nie powoduje znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta. Według TSUE bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii tego wskaźnika.