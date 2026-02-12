Ostia: Leon XIV spotka się z młodzieżą, ubogimi i chorymi  

Już w najbliższą niedzielę, 15 lutego, Leon XIV uda się do parafii MB Królowej Pokoju w Ostii, gdzie posługują pallotyni. Ojciec Święty spotka się tam z przedstawicielami różnych środowisk, m.in. z dziećmi, młodzieżą, chorymi i wolontariuszami. O godz. 17.00 rozpocznie się Msza św. pod jego przewodnictwem.

Parafia Santa Maria Regina Pacis (Matki Bożej Królowej Pokoju) w Ostii będzie pierwszą, do której uda się z wizytą duszpasterską Papież Leon XIV. Jak podaje Vatican News, Papież przyjedzie do prowadzonej przez pallotynów parafii na godz. 16.00 i od razu spotka się z katechizowanymi tam dziećmi oraz młodzieżą – w sumie z grupą ok. 400 osób. Spotkanie zaplanowane jest na przykościelnym boisku. Następnie Leon XIV uda się do sali gimnastycznej na spotkanie z osobami starszymi, chorymi, ubogimi oraz wolontariuszami Caritas. Ta grupa również będzie liczyła ok. 400 osób.

Msza św. pod przewodnictwem Papieża

O godz. 17.00 Papież będzie przewodniczył Mszy Świętej, koncelebrowanej przez kard. Baldo Reinę, wikariusza Diecezji Rzymskiej, bp. Renato Tarantellego Baccariego, oraz proboszcza, ks. Giovanniego Vincenza Patanègo oraz innych kapłanów. Po zakończeniu liturgii Leon XIV spotka się z radą duszpasterską w jednej z sal parafialnych. Zanim powróci do Watykanu, zatrzyma się jeszcze, aby pozdrowić wiernych zgromadzonych na zewnątrz, którzy będą śledzić Mszę na specjalnie ustawionym telebimie.

Proboszcz: to wielki przywilej

„To znaczące, że pierwszą parafią wybraną przez Ojca Świętego na wizyty duszpasterskie jest ta poświęcona Maryi Królowej Pokoju – zauważa proboszcz – Od początku swojego pontyfikatu Papież Leon zwraca wielką uwagę na temat pokoju i mówi o 'pokoju rozbrojonym i rozbrajającym'. Ostia, choć należy do diecezji rzymskiej, ma również wyjątkowo własnego patrona – św. Augustyna, bardzo bliskiego naszemu Papieżowi, który jest augustianinem".

Wiadomość o nadchodzącej papieskiej wizycie została przyjęta przez całą wspólnotę parafialną z wielkimi emocjami. „Aby uniknąć nierównego traktowania, bilety rozdzieliliśmy poprzez losowanie" – wyjaśnia ks. Patanè – „Traktujemy jako przywilej fakt, że to właśnie nasza parafia zostaje odwiedzona jako pierwsza".