info.wiara.pl » Informacje » Kulturalne i naukowe » Ambitne plany Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego
rss newsletter facebook twitter

Ambitne plany Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego

Ambitne plany Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego  
Roman Koszowski/Foto Gość

Dokończenie robotyzacji teleskopu w Arizonie, wykorzystanie nowoczesnych procesorów graficznych oraz rozwój badań nad grawitacją kwantową – to najważniejsze cele Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego na 2026 rok.

O planach tej jednostki na najbliższe miesiące mówi dyrektor, o. Richard Anthony D’Souza SJ.

Każdy ma swoje priorytety 

Jak podkreśla, badacze pracują dziś w wielu dziedzinach – od kosmologii i formowania galaktyk po naukę o meteorytach i Układzie Słonecznym. „Trudno mówić o jednej priorytetowej dziedzinie naukowej, ponieważ każdy badacz ma swoją własną priorytetową dziedzinę związaną z jego polem badań” – wyjaśnia o. D’Souza, kierujący watykańskim obserwatorium od kilku miesięcy. Na poziomie instytucjonalnym celem jest jednak „umożliwienie znaczącej inwestycji zasobów, aby wspierać i wzmacniać badania poszczególnych członków i całej grupy”.

Robotyzacja teleskopu

Kluczowym zadaniem jest dokończenie robotyzacji teleskopu VATT (Vatican Advanced Technology Telescope) na Mount Graham w Arizonie. Choć 95% systemu działa już automatycznie, nowa kamera pozwoli na pełną pracę zdalną, bez stałej obecności człowieka. Planowane jest także przejście na tryb „service”, umożliwiający realizację wielu projektów obserwacyjnych w ciągu jednej nocy.

Meteoryty i nowe technologie

Laboratorium meteorytów zakończy skanowanie 3D około 1200 okazów, a katalog zostanie udostępniony online, co ma otworzyć nowe możliwości współpracy międzynarodowej. W Castel Gandolfo zostaną zainstalowane specjalne procesory graficzne (GPU), które pozwolą znacznie przyspieszyć obliczenia i lepiej wykorzystywać metody sztucznej inteligencji w analizie danych astronomicznych.

Nowe badania

W tym roku planowane jest także otwarcie nowych obszarów badawczych, m.in. w dziedzinie astrobiologii oraz teorii grup. Wśród badań, które mogą wkrótce przynieść ważne rezultaty, są prace nad połączeniem grawitacji z fizyką kwantową oraz nad lepszym zrozumieniem czarnych dziur.

Most wiary i nauki

Obserwatorium kontynuuje również inicjatywy ukazujące dialog między wiarą a nauką, organizując konferencje i warsztaty, które podkreślają, że badania kosmosu mogą być przestrzenią spotkania rozumu i wiary.

Karol Darmoros

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 12.02.2026 18:31
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Wraca cenzura

Andrzej Macura

Wraca cenzura

Pluralizm pluralizmem, ale racja musi być po naszej stronie.

Co znaczy być gorliwym chrześcijaninem?

Andrzej Macura

Co znaczy być gorliwym chrześcijaninem?

Krzyż nie jest po to, by walić nim innych po głowie. Oczywiste, ale...

Akompaniament

Katarzyna Solecka

Akompaniament

Rejestrują upadek. Cudzy. Piętnują – bez zbytniej satysfakcji może, ale dobitnie.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Abp Szewczuk na audiencji u Ojca Świętego

Abp Szewczuk na audiencji u Ojca Świętego

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego spotkał się dziś z Papieżem w Pałacu Apostolskim w Watykanie.

Ambasador USA: więzi między Polską i USA nie można złamać

Ambasador USA: więzi między Polską i USA nie można złamać

Więź między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest tak silna, że nie można jej złamać - ocenił ambasador USA w Polsce Thomas Rose w czwartek w Krakowie podczas odsłonięcia na Kopcu Kościuszki tablicy upamiętniającej 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Ambitne plany Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego

Ambitne plany Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego

Dokończenie robotyzacji teleskopu w Arizonie, wykorzystanie nowoczesnych procesorów graficznych oraz rozwój badań nad grawitacją kwantową – to najważniejsze cele Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego na 2026 rok.

Ostia: Leon XIV spotka się z młodzieżą, ubogimi i chorymi

Ostia: Leon XIV spotka się z młodzieżą, ubogimi i chorymi

Papieskie spotkania przed Wielkanocą.

Szef MON: na RBN przedstawiliśmy bardzo szerokie wyjaśnienia dotyczące SAFE

Szef MON: na RBN przedstawiliśmy bardzo szerokie wyjaśnienia dotyczące SAFE

Polska otrzyma dzięki temu programowi 43,7 mld euro.

Rutte: NATO będzie z Ukrainą tak długo, jak będzie trzeba

Rutte: NATO będzie z Ukrainą tak długo, jak będzie trzeba

Sojusznicy ciężko pracują, by zapewnić jak najsilniejsze gwarancje bezpieczeństwa.

Przełożony Bractwa św. Piusa X w Watykanie

Przełożony Bractwa św. Piusa X w Watykanie

W Watykanie odbyło się spotkanie prefekta Dykasterii Nauki Wiary z przełożonym Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Kard. Fernández zaproponował Bractwu podjęcie dialogu teologicznego, którego celem byłoby ustalenie minimalnych wymogów dla pełnej komunii z Kościołem katolickim. Warunkiem wstępnym jest jednak zawieszenie decyzji o udzieleniu przez Bractwo święceń biskupich.

Pustynia w Syrii

Syria: USA ewakuowały bazę Tanf

To dawne centrum koalicji przeciw IS; bazę przejęły siły syryjskie.

Pierwsza część raportu Komisji Wyjaśnienie i Naprawa dot. spraw wrażliwych w diecezji sosnowieckiej

Pierwsza część raportu Komisji Wyjaśnienie i Naprawa dot. spraw wrażliwych w diecezji sosnowieckiej

Dokument podsumowuje rok prac zespołu i obejmuje stan wiedzy na 31 stycznia 2026 r.

Jasna Góra

Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę (zapowiedź)

23 maja 2026 roku odbędzie się XXVII Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Tegoroczną Pielgrzymkę odbędzie sie pod hasłem „Uczniowie – misjonarze”.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie

Nie żyje wokalistka i gitarzystka Dominika Żukowska

Od kilkunastu lat tworzyła popularny duet z Andrzejem Koryckim.

TSUE: Bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat wskaźnika WIBOR

TSUE: Bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat wskaźnika WIBOR

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że klauzula umowy na kredyt mieszkaniowy, zawierająca wskaźnik taki jak WIBOR, nie powoduje znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta. Według TSUE bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii tego wskaźnika.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 13.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Piątek
noc
8°C Piątek
rano
8°C Piątek
dzień
8°C Piątek
wieczór
wiecej »
 