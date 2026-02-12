Abp Szewczuk na audiencji u Ojca Świętego  

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego spotkał się dziś z Papieżem w Pałacu Apostolskim w Watykanie.

Przekazał Leonowi XIV listę nazwisk więźniów oraz rzeźbę poświęconą pokojowi. Podziękował też Ojcu Świętemu za solidarność i wsparcie Stolicy Apostolskiej dla misji ratowania ludzkiego życia od początku wojny.

Kościół greckokatolicki we współczesnym świecie

Jednym z tematów rozmów Leona XIV i abp Światosława Szewczuka, była aktualna sytuacja Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego oraz globalny wymiar jego posługi. Metropolita większy kijowsko-halicki podkreślił, że jest to Kościół partykularny i zarazem globalny, obecny na wszystkich kontynentach świata: „Nasz Kościół partykularny, zakorzeniony w chrześcijaństwie Kijowa, ma ukraińskie pochodzenie, ale nie jest Kościołem wyłącznie dla Ukraińców — jest otwarty na głoszenie Ewangelii wszystkim narodom, właśnie dzięki pełnej, widzialnej komunii z Następcą Apostoła Piotra” — zapewnił hierarcha Ojca Świętego.

Listy od więźniów i podziękowania dla Papieża

Arcybiskup poinformował również Leona XIV o niektórych inicjatywach Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego mających na celu współpracę z ukraińskim społeczeństwem obywatelskim i ze społecznością międzynarodową, a także przekazał wykazy więźniów, otrzymane bezpośrednio od rodzin osób uwięzionych i zaginionych. Na koniec ponownie podziękował Papieżowi za ważną misję ratowania ludzkiego życia, w którą Stolica Apostolska systematycznie się angażuje od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie.

Zaproszenie na Ukrainę i rzeźba pokoju

Na zakończenie audiencji abp Szewczuk ponowił zaproszenie dla Leona XIV do odwiedzenia Ukrainy. W prezencie wręczył mu rzeźbę włoskiego artysty Luciana Capriottiego — rzeźbiarza i kardiologa — zatytułowaną Gołębica pokoju w czasie wojny. Ceramiczne dzieło przedstawia delikatną, kruchą gołębicę, trafioną odłamkiem metalu, pochodzącym z rosyjskiego pocisku wystrzelonego na Charków.

Rana ta powoduje wielki ból, lecz ptak wciąż żyje: „To piękny symbol współczesnej Ukrainy — zranionej, lecz żywej” — skomentował zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, wręczając dar Papieżowi. Przed zakończeniem spotkania poprosił Leona XIV o błogosławieństwo dla narodu ukraińskiego. Ojciec Święty ze swej strony zapewnił o nieustannej modlitwie za ten kraj.

Ponownie u Leona XIV

Dzisiejsze spotkanie jest drugą prywatną audiencją zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego u Leona XIV od czasu jego wyboru na Stolicę Piotrową. Pierwsze odbyło się 15 maja 2025 r., również w Pałacu Apostolskim. Wówczas abp Szewczuk wręczył listę z nazwiskami 500 ukraińskich więźniów i osób zaginionych, a także podarował obraz zatytułowany Requiem, poświęcony dzieciom, które nigdy się nie narodziły z powodu wojny. Papież i abp Szewczuk spotkali się ponownie 28 czerwca w Bazylice św. Piotra, kiedy Leon XIV przyjął ukraińskich pielgrzymów, przybyłych do Rzymu na Jubileusz Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.