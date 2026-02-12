Abp Szewczuk na audiencji u Ojca Świętego  

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego spotkał się dziś z Papieżem w Pałacu Apostolskim w Watykanie.
Przekazał Leonowi XIV listę nazwisk więźniów oraz rzeźbę poświęconą pokojowi. Podziękował też Ojcu Świętemu za solidarność i wsparcie Stolicy Apostolskiej dla misji ratowania ludzkiego życia od początku wojny.
Kościół greckokatolicki we współczesnym świecie
Jednym z tematów rozmów Leona XIV i abp Światosława Szewczuka, była aktualna sytuacja Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego oraz globalny wymiar jego posługi. Metropolita większy kijowsko-halicki podkreślił, że jest to Kościół partykularny i zarazem globalny, obecny na wszystkich kontynentach świata: „Nasz Kościół partykularny, zakorzeniony w chrześcijaństwie Kijowa, ma ukraińskie pochodzenie, ale nie jest Kościołem wyłącznie dla Ukraińców — jest otwarty na głoszenie Ewangelii wszystkim narodom, właśnie dzięki pełnej, widzialnej komunii z Następcą Apostoła Piotra” — zapewnił hierarcha Ojca Świętego.
Listy od więźniów i podziękowania dla Papieża
Arcybiskup poinformował również Leona XIV o niektórych inicjatywach Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego mających na celu współpracę z ukraińskim społeczeństwem obywatelskim i ze społecznością międzynarodową, a także przekazał wykazy więźniów, otrzymane bezpośrednio od rodzin osób uwięzionych i zaginionych. Na koniec ponownie podziękował Papieżowi za ważną misję ratowania ludzkiego życia, w którą Stolica Apostolska systematycznie się angażuje od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie.
Zaproszenie na Ukrainę i rzeźba pokoju
Na zakończenie audiencji abp Szewczuk ponowił zaproszenie dla Leona XIV do odwiedzenia Ukrainy. W prezencie wręczył mu rzeźbę włoskiego artysty Luciana Capriottiego — rzeźbiarza i kardiologa — zatytułowaną Gołębica pokoju w czasie wojny. Ceramiczne dzieło przedstawia delikatną, kruchą gołębicę, trafioną odłamkiem metalu, pochodzącym z rosyjskiego pocisku wystrzelonego na Charków.
Rana ta powoduje wielki ból, lecz ptak wciąż żyje: „To piękny symbol współczesnej Ukrainy — zranionej, lecz żywej” — skomentował zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, wręczając dar Papieżowi. Przed zakończeniem spotkania poprosił Leona XIV o błogosławieństwo dla narodu ukraińskiego. Ojciec Święty ze swej strony zapewnił o nieustannej modlitwie za ten kraj.
Ponownie u Leona XIV
Dzisiejsze spotkanie jest drugą prywatną audiencją zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego u Leona XIV od czasu jego wyboru na Stolicę Piotrową. Pierwsze odbyło się 15 maja 2025 r., również w Pałacu Apostolskim. Wówczas abp Szewczuk wręczył listę z nazwiskami 500 ukraińskich więźniów i osób zaginionych, a także podarował obraz zatytułowany Requiem, poświęcony dzieciom, które nigdy się nie narodziły z powodu wojny. Papież i abp Szewczuk spotkali się ponownie 28 czerwca w Bazylice św. Piotra, kiedy Leon XIV przyjął ukraińskich pielgrzymów, przybyłych do Rzymu na Jubileusz Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.
Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego spotkał się dziś z Papieżem w Pałacu Apostolskim w Watykanie.
Więź między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest tak silna, że nie można jej złamać - ocenił ambasador USA w Polsce Thomas Rose w czwartek w Krakowie podczas odsłonięcia na Kopcu Kościuszki tablicy upamiętniającej 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.
Dokończenie robotyzacji teleskopu w Arizonie, wykorzystanie nowoczesnych procesorów graficznych oraz rozwój badań nad grawitacją kwantową – to najważniejsze cele Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego na 2026 rok.
Polska otrzyma dzięki temu programowi 43,7 mld euro.
Sojusznicy ciężko pracują, by zapewnić jak najsilniejsze gwarancje bezpieczeństwa.
W Watykanie odbyło się spotkanie prefekta Dykasterii Nauki Wiary z przełożonym Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Kard. Fernández zaproponował Bractwu podjęcie dialogu teologicznego, którego celem byłoby ustalenie minimalnych wymogów dla pełnej komunii z Kościołem katolickim. Warunkiem wstępnym jest jednak zawieszenie decyzji o udzieleniu przez Bractwo święceń biskupich.
Dokument podsumowuje rok prac zespołu i obejmuje stan wiedzy na 31 stycznia 2026 r.
23 maja 2026 roku odbędzie się XXVII Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Tegoroczną Pielgrzymkę odbędzie sie pod hasłem „Uczniowie – misjonarze”.
Od kilkunastu lat tworzyła popularny duet z Andrzejem Koryckim.
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że klauzula umowy na kredyt mieszkaniowy, zawierająca wskaźnik taki jak WIBOR, nie powoduje znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta. Według TSUE bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii tego wskaźnika.