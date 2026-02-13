Leon XIV na Wielki Post: słuchajmy Słowa Bożego, rozbrójmy język  

Do tego, aby w czasie Wielkiego Postu na nowo zacząć słuchać Słowa Bożego, a także, by praktykować post, m.in. od niepotrzebnych i nieprzychylnych wypowiedzi, zachęca Leon XIV w opublikowanym dziś orędziu. Papież zaprasza w nim do podejmowania tych praktyk we wspólnotach parafialnych i w rodzinach, aby nawrócenie dotyczyło „nie tylko sumienia jednostki, ale także stylu relacji, jakości dialogu” i zdolności do otwarcia się na innych.

Wielki Post jako czas nawrócenia



Papież przypomina, że Wielki Post jest przede wszystkim czasem nawrócenia, polegającym na umieszczeniu Boga w centrum życia każdego człowieka, „by wiara odzyskała zapał”, a serca nie rozpraszały się codziennymi zmartwieniami. Jako drogę do tego nawrócenia, Leon XIV proponuje słuchanie Słowa Bożego i podjęcie konkretnego postu, a także praktykowanie tych dwóch zobowiązań we wspólnocie z innymi – np. w rodzinie albo parafii.

Słuchać tak, jak Pan Bóg

Leon XIV zauważa, że słuchanie jest nieodzowne w każdej relacji i, że „słuchanie Słowa w liturgii wychowuje nas do bardziej prawdziwego słuchania rzeczywistości”. Zachęca, by, słuchając Słowa Bożego, uczyć się od Boga słuchania „tak, jak On”, z wrażliwością m.in. na los ubogich, który wymaga odpowiedzi członków współczesnego społeczeństwa i Kościoła.

Skromny styl życia i powstrzymanie się od złych słów

Pomocą w przyjęciu usłyszanego Słowa Bożego jest post, rozumiany jako konkretna praktyka, służąca uporządkowaniu ludzkich pragnień i ukierunkowaniu ich na Boga i na czynienie dobra. Papież proponuje, aby realizować go poprzez przyjęcie skromnego życia i powstrzymanie się od złych i raniących wypowiedzi.

„Zacznijmy rozbrajać nasz język, rezygnując z ostrych słów, pochopnych osądów, mówienia źle o nieobecnych, którzy nie mogą się bronić, oraz unikając oszczerstw – zachęca Ojciec Święty – Starajmy się natomiast nauczyć się ważyć słowa i pielęgnować uprzejmość: w rodzinie, wśród przyjaciół, w miejscach pracy, w mediach społecznościowych, w debatach politycznych, w środkach przekazu, we wspólnotach chrześcijańskich. Wtedy wiele słów nienawiści ustąpi miejsca słowom nadziei i pokoju”.

Zaproszenie dla rodzin i wspólnoty

Na zakończenie Leon XIV zaprasza, by słuchanie Słowa Bożego i praktykowanie postu realizować wspólnie – w parafiach, rodzinach i wspólnotach, także zakonnych, aby nawrócenie dotyczyło nie tylko osobistej postawy, ale też wzajemnych relacji.

Zachęca wiernych do modlitwy „o taką łaskę Wielkiego Postu, która sprawi, że nasze ucho będzie bardziej uważne na Boga i na tych, którzy są ostatnimi. Prośmy o moc postu, która dotknie również języka, aby zmniejszyła się liczba słów, które ranią, a powiększała się przestrzeń dla głosu drugiego człowieka. Podejmijmy też wysiłek, aby nasze wspólnoty stały się miejscami, w których krzyk cierpiących zostanie wysłuchany, a słuchanie zrodzi drogi wyzwolenia, czyniąc nas bardziej gotowymi i gorliwymi w przyczynianiu się do budowania cywilizacji miłości”.

Dorota Abdelmoula-Viet

