info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Leon XIV na Wielki Post: słuchajmy Słowa Bożego, rozbrójmy język
rss newsletter facebook twitter

Leon XIV na Wielki Post: słuchajmy Słowa Bożego, rozbrójmy język

Leon XIV na Wielki Post: słuchajmy Słowa Bożego, rozbrójmy język  
fot. Vatican Media

Do tego, aby w czasie Wielkiego Postu na nowo zacząć słuchać Słowa Bożego, a także, by praktykować post, m.in. od niepotrzebnych i nieprzychylnych wypowiedzi, zachęca Leon XIV w opublikowanym dziś orędziu. Papież zaprasza w nim do podejmowania tych praktyk we wspólnotach parafialnych i w rodzinach, aby nawrócenie dotyczyło „nie tylko sumienia jednostki, ale także stylu relacji, jakości dialogu” i zdolności do otwarcia się na innych.

Wielki Post jako czas nawrócenia

Papież przypomina, że Wielki Post jest przede wszystkim czasem nawrócenia, polegającym na umieszczeniu Boga w centrum życia każdego człowieka, „by wiara odzyskała zapał”, a serca nie rozpraszały się codziennymi zmartwieniami. Jako drogę do tego nawrócenia, Leon XIV proponuje słuchanie Słowa Bożego i podjęcie konkretnego postu, a także praktykowanie tych dwóch zobowiązań we wspólnocie z innymi – np. w rodzinie albo parafii. 

Czytaj: Słuchać i pościć. Wielki Post jako czas nawrócenia (pełny tekst)

Słuchać tak, jak Pan Bóg

Leon XIV zauważa, że słuchanie jest nieodzowne w każdej relacji i, że „słuchanie Słowa w liturgii wychowuje nas do bardziej prawdziwego słuchania rzeczywistości”. Zachęca, by, słuchając Słowa Bożego, uczyć się od Boga słuchania „tak, jak On”, z wrażliwością m.in. na los ubogich, który wymaga odpowiedzi członków współczesnego społeczeństwa i Kościoła. 

Skromny styl życia i powstrzymanie się od złych słów

Pomocą w przyjęciu usłyszanego Słowa Bożego jest post, rozumiany jako konkretna praktyka, służąca uporządkowaniu ludzkich pragnień i ukierunkowaniu ich na Boga i na czynienie dobra. Papież proponuje, aby realizować go poprzez przyjęcie skromnego życia i powstrzymanie się od złych i raniących wypowiedzi. 

„Zacznijmy rozbrajać nasz język, rezygnując z ostrych słów, pochopnych osądów, mówienia źle o nieobecnych, którzy nie mogą się bronić, oraz unikając oszczerstw – zachęca Ojciec Święty – Starajmy się natomiast nauczyć się ważyć słowa i pielęgnować uprzejmość: w rodzinie, wśród przyjaciół, w miejscach pracy, w mediach społecznościowych, w debatach politycznych, w środkach przekazu, we wspólnotach chrześcijańskich. Wtedy wiele słów nienawiści ustąpi miejsca słowom nadziei i pokoju”. 

Zobacz też:

Post, który prowadzi do Boga. Jak nie zgubić sensu wielkopostnych wyrzeczeń

GN 7/2026 DODANE 12.02.2026

Post, który prowadzi do Boga. Jak nie zgubić sensu wielkopostnych wyrzeczeń

Po co jest post i jak go praktykować, żeby nie zamienił się w dietę? »

więcej »

Zaproszenie dla rodzin i wspólnoty

Na zakończenie Leon XIV zaprasza, by słuchanie Słowa Bożego i praktykowanie postu realizować wspólnie – w parafiach, rodzinach i wspólnotach, także zakonnych, aby nawrócenie dotyczyło nie tylko osobistej postawy, ale też wzajemnych relacji. 

Zachęca wiernych do modlitwy „o taką łaskę Wielkiego Postu, która sprawi, że nasze ucho będzie bardziej uważne na Boga i na tych, którzy są ostatnimi. Prośmy o moc postu, która dotknie również języka, aby zmniejszyła się liczba słów, które ranią, a powiększała się przestrzeń dla głosu drugiego człowieka. Podejmijmy też wysiłek, aby nasze wspólnoty stały się miejscami, w których krzyk cierpiących zostanie wysłuchany, a słuchanie zrodzi drogi wyzwolenia, czyniąc nas bardziej gotowymi i gorliwymi w przyczynianiu się do budowania cywilizacji miłości”.

Dorota Abdelmoula-Viet

Cała treść orędzia na następnej stronie.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 13.02.2026 12:18
PRZECZYTAJ TAKŻE
Post, który prowadzi do Boga. Jak nie zgubić sensu wielkopostnych wyrzeczeń

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Trzynastego w piątek

Andrzej Macura

Trzynastego w piątek

Spotkało mnie wczoraj szczęście. Dziś już też. Do wieczora zostało jeszcze sporo godzin...

Wraca cenzura

Andrzej Macura

Wraca cenzura

Pluralizm pluralizmem, ale racja musi być po naszej stronie.

Co znaczy być gorliwym chrześcijaninem?

Andrzej Macura

Co znaczy być gorliwym chrześcijaninem?

Krzyż nie jest po to, by walić nim innych po głowie. Oczywiste, ale...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Leon XIV na Wielki Post: słuchajmy Słowa Bożego, rozbrójmy język

Leon XIV na Wielki Post: słuchajmy Słowa Bożego, rozbrójmy język

Do tego, aby w czasie Wielkiego Postu na nowo zacząć słuchać Słowa Bożego, a także, by praktykować post, m.in. od niepotrzebnych i nieprzychylnych wypowiedzi, zachęca Leon XIV w opublikowanym dziś orędziu. Papież zaprasza w nim do podejmowania tych praktyk we wspólnotach parafialnych i w rodzinach, aby nawrócenie dotyczyło „nie tylko sumienia jednostki, ale także stylu relacji, jakości dialogu” i zdolności do otwarcia się na innych.

Internet z kosmosu? To już od lat rzeczywistość

Wykryto ponad 2,4 tys. Starlinków używanych przez wojska Rosji

Zidentyfikowano też obywateli Ukrainy gotowych rejestrować te urządzenia dla potrzeb Rosji

Ukraina: Zmasowane ataki Rosji

Ukraina: Zmasowane ataki Rosji

Obiekty infrastruktury uszkodzone, są zabici i ranni.

Przewodniczący episkopatów Francji, Włoch, Niemiec i Polski: Europa musi odnaleźć swoją duszę

Przewodniczący episkopatów Francji, Włoch, Niemiec i Polski: Europa musi odnaleźć swoją duszę

Czyli wrócić do źródeł, które ukształtowały jej tożsamość.

NoAbortionTourism.eu: nowa kampania przeciw finansowaniu „turystyki aborcyjnej” w UE

NoAbortionTourism.eu: nowa kampania przeciw finansowaniu „turystyki aborcyjnej” w UE

Platforma jest dostępna we wszystkich językach Unii Europejskiej.

Holandia: duży wzrost liczby konwertytów

Holandia: duży wzrost liczby konwertytów

O fenomenie pisze portal zenit.org, powołując się na dane holenderskiego Katolickiego Instytut Statystyki Kościelnej.

Bp Ważny: raport komisji obnażył bałagan, brak procedur, milczenie i bagatelizowanie spraw

Bp Ważny: raport komisji obnażył bałagan, brak procedur, milczenie i bagatelizowanie spraw

Teraz potrzebne jest leczenie.

Prezydent zawetował ustawy o kryptowalutach i języku śląskim

Prezydent zawetował ustawy o kryptowalutach i języku śląskim

Jak uzasadnił swoje decyzje?

Zmarła aktorka Bożena Dykiel

Zmarła aktorka Bożena Dykiel

Największą popularność przyniosły jej role w komediach Stanisława Barei.

Abp Szewczuk na audiencji u Ojca Świętego

Abp Szewczuk na audiencji u Ojca Świętego

Przekazał Leonowi XIV listę nazwisk więźniów oraz rzeźbę poświęconą pokojowi.

Ambasador USA: więzi między Polską i USA nie można złamać

Ambasador USA: więzi między Polską i USA nie można złamać

Na Kopcu Kościuszki odsłonięto tablicę upamiętniającą ogłoszenie Deklaracji Niepodległości.

Ambitne plany Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego

Ambitne plany Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego

M.in. dokończenie robotyzacji teleskopu w Arizonie.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 13.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Piątek
dzień
8°C Piątek
wieczór
6°C Sobota
noc
4°C Sobota
rano
wiecej »
 