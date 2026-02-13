info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » PKO BP: wzrosty cen żywności, prądu czy gazu silniejsze niż oczekiwano
rss newsletter facebook twitter

PKO BP: wzrosty cen żywności, prądu czy gazu silniejsze niż oczekiwano

W portfelu  
Józef Wolny /Foto Gość W portfelu

Inflacja drenuje portfele.

Ceny żywności, prądu czy gazu wzrosły silniej niż oczekiwano - ocenili analitycy banku PKO BP, komentując wstępne dane GUS dotyczące inflacji. Ich zdaniem powrót do celu inflacyjnego NBP jest jednak trwały, co umożliwi obniżkę stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu RPP w marcu.

Główny Urząd Statystyczny w piątek we wstępnych danych poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2026 r. wzrosły rdr o 2,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,6 proc.

"Spodziewaliśmy się głębszego spadku - nasza prognoza wynosiła 1,7 proc. r/r, a konsensus oczekiwał hamowania inflacji do 1,9 proc. r/r." - zaznaczyli analitycy Banku PKO BP. Ich zdaniem z perspektywy NBP piątkowe dane są "słodko-gorzkie".

"Pomimo lekkiego niedosytu uważamy, że powrót do celu inflacyjnego (2,5 proc. z pasmem odchyleń w wysokości +/-1 pkt proc. - PAP) jest trwały, co umożliwi obniżkę stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu RPP (Rady Polityki Pieniężnej - PAP) w marcu" - stwierdzili analitycy banku.

Zaznaczyli jednak, że w ich ocenie dane są pod istotnym, trudnym do precyzyjnego zmierzenia wpływem zmiany klasyfikacji towarów i usług, przez co niemożliwe jest porównywanie dynamik miesięcznych w czasie. "Od strony ekonomicznej wśród źródeł zaskoczenia inflacją w górę są silniejsze od oczekiwań wzrosty cen żywności i nośników energii oraz, prawdopodobnie, cen w kategoriach bazowych" - wskazali eksperci banku.

Zwrócili uwagę, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych w styczniu wzrosły o 1,3 proc. m/m, silniej niż się spodziewali. Zauważyli, że w ujęciu rocznym dynamika pozostała na poziomie 2,4 proc. "Mimo zaskoczenia w górę globalne tendencje są pozytywne. Indeks cen żywności FAO (w PLN) od trzech miesięcy spada w dwucyfrowym tempie (-13 proc. r/r w styczniu)" - dodali.

Przekazali również, że ceny paliw spadły o 2,4 proc. m/m, zgodnie z szacunkami. W ujęciu rocznym paliwa taniały o 7,1 proc., na co, według analityków, wpływały zarówno spadki cen ropy jak i umocnienie złotego.

Stwierdzili również, że ceny energii elektrycznej, gazu i innych paliw w styczniu wzrosły o 1,9 proc. m/m - silniej niż zakładali. "Trudno nam jednak ocenić na ile odchylenie to mogło wynikać ze zmian struktury tej kategorii (np. włączenie do niej innych kategorii)" - zastrzegli analitycy. Przypomnieli, że od stycznia wchodziły w życie nowe taryfy, które podwyższyły rachunki za energię elektryczną (wyższe taryfy dystrybucyjne, niższe za paliwo), obniżyły ceny za gaz (niższe taryfy dystrybucyjne). "Prawdopodobnie wzrosły też ceny opału (szczególnie pelletu), być może nadal drożało CO" - przypuszczają eksperci banku. (

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 13.02.2026 14:39

TAGI| GOSPODARKA, INFLACJA, PAP, PKO BP, SPÓŁKA

PRZECZYTAJ TAKŻE
UOKiK postawił zarzuty spółce Meta zarządzającej Facebookiem i Instagramem | InPost zmieni właściciela. Po ogłoszeniu akcje wystrzeliły w górę | Wiceprezydent USA Vance przybywa na Kaukaz | Wiceminister finansów: w 2025 r. wykryliśmy ponad 376 tys. fikcyjnych faktur | Zboża: ile produkujemy, ile importujemy?
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Trzynastego w piątek

Andrzej Macura

Trzynastego w piątek

Spotkało mnie wczoraj szczęście. Dziś już też. Do wieczora zostało jeszcze sporo godzin...

Wraca cenzura

Andrzej Macura

Wraca cenzura

Pluralizm pluralizmem, ale racja musi być po naszej stronie.

Co znaczy być gorliwym chrześcijaninem?

Andrzej Macura

Co znaczy być gorliwym chrześcijaninem?

Krzyż nie jest po to, by walić nim innych po głowie. Oczywiste, ale...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Damy, nie damy

Błaszczak: SAFE w tym kształcie to oddawanie naszej suwerenności i blokowanie rozwoju armii

Innego zdania jest szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W portfelu

PKO BP: wzrosty cen żywności, prądu czy gazu silniejsze niż oczekiwano

Inflacja drenuje portfele.

Leon XIV na Wielki Post: słuchajmy Słowa Bożego, rozbrójmy język

Leon XIV na Wielki Post: słuchajmy Słowa Bożego, rozbrójmy język

Do tego, aby w czasie Wielkiego Postu na nowo zacząć słuchać Słowa Bożego, a także, by praktykować post, m.in. od niepotrzebnych i nieprzychylnych wypowiedzi, zachęca Leon XIV w opublikowanym dziś orędziu. Papież zaprasza w nim do podejmowania tych praktyk we wspólnotach parafialnych i w rodzinach, aby nawrócenie dotyczyło „nie tylko sumienia jednostki, ale także stylu relacji, jakości dialogu” i zdolności do otwarcia się na innych.

Internet z kosmosu? To już od lat rzeczywistość

Wykryto ponad 2,4 tys. Starlinków używanych przez wojska Rosji

Zidentyfikowano też obywateli Ukrainy gotowych rejestrować te urządzenia dla potrzeb Rosji

Ukraina: Zmasowane ataki Rosji

Ukraina: Zmasowane ataki Rosji

Obiekty infrastruktury uszkodzone, są zabici i ranni.

Przewodniczący episkopatów Francji, Włoch, Niemiec i Polski: Europa musi odnaleźć swoją duszę

Przewodniczący episkopatów Francji, Włoch, Niemiec i Polski: Europa musi odnaleźć swoją duszę

Czyli wrócić do źródeł, które ukształtowały jej tożsamość.

NoAbortionTourism.eu: nowa kampania przeciw finansowaniu „turystyki aborcyjnej” w UE

NoAbortionTourism.eu: nowa kampania przeciw finansowaniu „turystyki aborcyjnej” w UE

Platforma jest dostępna we wszystkich językach Unii Europejskiej.

Holandia: duży wzrost liczby konwertytów

Holandia: duży wzrost liczby konwertytów

O fenomenie pisze portal zenit.org, powołując się na dane holenderskiego Katolickiego Instytut Statystyki Kościelnej.

Bp Ważny: raport komisji obnażył bałagan, brak procedur, milczenie i bagatelizowanie spraw

Bp Ważny: raport komisji obnażył bałagan, brak procedur, milczenie i bagatelizowanie spraw

Teraz potrzebne jest leczenie.

Prezydent zawetował ustawy o kryptowalutach i języku śląskim

Prezydent zawetował ustawy o kryptowalutach i języku śląskim

Jak uzasadnił swoje decyzje?

Zmarła aktorka Bożena Dykiel

Zmarła aktorka Bożena Dykiel

Największą popularność przyniosły jej role w komediach Stanisława Barei.

Abp Szewczuk na audiencji u Ojca Świętego

Abp Szewczuk na audiencji u Ojca Świętego

Przekazał Leonowi XIV listę nazwisk więźniów oraz rzeźbę poświęconą pokojowi.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 13.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Piątek
noc
7°C Piątek
rano
8°C Piątek
dzień
9°C Piątek
wieczór
wiecej »
 