Biskup kijowski: solidarność Polaków to światło w ciemności  

Nie po raz pierwszy doświadczamy waszego chrześcijańskiego braterstwa, dziękujemy wam za nie z zimnego Kijowa – mówi do Polaków za pośrednictwem Vatican News łaciński biskupi ukraińskiej stolicy. Jutro w kościołach w całej Polsce odbędzie się nadzwyczajna zbiórka na pomoc dla Ukrainy. Dziękujemy za każdy gest, za każdą modlitwę i za to, że jesteście z nami – dodaje bp Witalij Krywicki.
Straszliwa i wyczerpująca zima
„Drodzy Polacy, z zimnego Kijowa przy dźwięku generatorów, pragnę z całego serca podziękować Wam za Waszą modlitwę, za otwarte serca i za taką konkretną pomoc okazywaną Ukrainie oraz mieszkańcom Kijowa w czasie tej straszliwej i wyczerpującej zimy” – mówi w rozmowie z Vatican News bp Krywicki. Podkreśla, że sytuacja w Kijowie jest naprawdę bardzo trudna i dlatego solidarność Polaków jest dla jego rodaków znakiem nadziei, światłem w ciemności.
Doświadczyliśmy już waszego braterstwa
Biskup kijowsko-żytomierski przypomniał, że Ukraińcy doznali już ze strony Polaków prawdziwego chrześcijańskiego braterstwa w 2022 r. „Dziś znowu dajecie takie jaskrawe świadectwo wiary i miłosierdzia” – dodaje bp Krywicki. Teraz – mówi dalej – kiedy mróz przenika nasze miasta, nasze ręce i nogi, wasza miłość chrześcijańska ogrzewa zarówno serca, jak i ciała.
Modlimy się w waszych intencjach
Dziękując Polakom za każdy gest wsparcia, bp Krywicki prosi Boga, aby stokrotnie wynagrodził okazaną pomoc. „O to gorąco się modlimy w Waszych intencjach” – zapewnił łaciński biskup ukraińskiej stolicy.fot. Vatican Media Bp Witalij Krywicki w Radiu Watykańskim w październiku ubiegłego roku
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Metalowe ciała, ręce wyciągnięte w geście powitania. Twarze trochę abstrakcyjne, ale...
Duszpasterstwo musi ciągle się zmieniać. Bo zmieniają się okoliczności, w których jest realizowane.
Jesse Jackson, był ikoną walki o prawa obywatelskie.
Porozumienie jest efektem mediacji.
Reuters: USA pracują nad portalem, który ma dawać dostęp do treści zablokowanych w krajach Europy
Świątynia już przed kilkoma miesiącami stała się najwyższym kościołem na świecie.
Prezydent USA zauważył tez, że Europa, prócz paru krajów, staje się woke.
Przekroczył swoje uprawnienia - uznał sąd.
Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze od Stanów Zjednoczonych.
Szeroko zakrojona kampania przeciw polio rozpoczęła się w środę i obejmie łącznie 1,3 mln najmłodszych.