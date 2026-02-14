info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Biskup kijowski: solidarność Polaków to światło w ciemności
rss newsletter facebook twitter

Biskup kijowski: solidarność Polaków to światło w ciemności

Biskup kijowski: solidarność Polaków to światło w ciemności  
fot. Vatican Media Mieszkańcy Ukrainy w kolejce po pomoc, dostarczaną przez Caritas.

Nie po raz pierwszy doświadczamy waszego chrześcijańskiego braterstwa, dziękujemy wam za nie z zimnego Kijowa – mówi do Polaków za pośrednictwem Vatican News łaciński biskupi ukraińskiej stolicy. Jutro w kościołach w całej Polsce odbędzie się nadzwyczajna zbiórka na pomoc dla Ukrainy. Dziękujemy za każdy gest, za każdą modlitwę i za to, że jesteście z nami – dodaje bp Witalij Krywicki.

Straszliwa i wyczerpująca zima

„Drodzy Polacy, z zimnego Kijowa przy dźwięku generatorów, pragnę z całego serca podziękować Wam za Waszą modlitwę, za otwarte serca i za taką konkretną pomoc okazywaną Ukrainie oraz mieszkańcom Kijowa w czasie tej straszliwej i wyczerpującej zimy” – mówi w rozmowie z Vatican News bp Krywicki. Podkreśla, że sytuacja w Kijowie jest naprawdę bardzo trudna i dlatego solidarność Polaków jest dla jego rodaków znakiem nadziei, światłem w ciemności.

Doświadczyliśmy już waszego braterstwa

Biskup kijowsko-żytomierski przypomniał, że Ukraińcy doznali już ze strony Polaków prawdziwego chrześcijańskiego braterstwa w 2022 r. „Dziś znowu dajecie takie jaskrawe świadectwo wiary i miłosierdzia” – dodaje bp Krywicki. Teraz – mówi dalej – kiedy mróz przenika nasze miasta, nasze ręce i nogi, wasza miłość chrześcijańska ogrzewa zarówno serca, jak i ciała.

Modlimy się w waszych intencjach

Dziękując Polakom za każdy gest wsparcia, bp Krywicki prosi Boga, aby stokrotnie wynagrodził okazaną pomoc. „O to gorąco się modlimy w Waszych intencjach” – zapewnił łaciński biskup ukraińskiej stolicy.

Biskup kijowski: solidarność Polaków to światło w ciemności   fot. Vatican Media Bp Witalij Krywicki w Radiu Watykańskim w październiku ubiegłego roku
«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 14.02.2026 08:59

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Maria Sołowiej

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Metalowe ciała, ręce wyciągnięte w geście powitania. Twarze trochę abstrakcyjne, ale...

Ciągle w drodze

Andrzej Macura

Ciągle w drodze

Duszpasterstwo musi ciągle się zmieniać. Bo zmieniają się okoliczności, w których jest realizowane.

Wielkopostne zapiski

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wielkopostne zapiski

Jest ich sporo. Ale dziś nie o tym, co kryje szary notes…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

Jesse Jackson, był ikoną walki o prawa obywatelskie.

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

Porozumienie jest efektem mediacji.

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Z polem do testów dronów.

Cenzura nie da rady?

Zablokowane w Europie pokaże USA?

Reuters: USA pracują nad portalem, który ma dawać dostęp do treści zablokowanych w krajach Europy

Ogień

Indie: Podejrzaną o czary kobietę spalono żywcem razem z dzieckiem

Policja zatrzymała cztery osoby.

Wyżej już nie będzie

Świątynia Sagrada Familia osiągnęła swoją maksymalną wysokość

Świątynia już przed kilkoma miesiącami stała się najwyższym kościołem na świecie.

Donald Trump

Trump: Europę zabija energię i imigracja

Prezydent USA zauważył tez, że Europa, prócz paru krajów, staje się woke.

Giełda reaguje po wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego

USA: Sąd Najwyższy uznał większość ceł nałożonych przez Trumpa za nielegalne

Przekroczył swoje uprawnienia - uznał sąd.

Artylerzysta

Zełenski: nasza armia wyzwoliła w ostatnich dniach 300 km kw. na południu kraju

Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze od Stanów Zjednoczonych.

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Szeroko zakrojona kampania przeciw polio rozpoczęła się w środę i obejmie łącznie 1,3 mln najmłodszych.

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Tysiące zatrzymanych, tysiące ocalonych.

Donald Trump

Nadzór nad ONZ, klub pokoju jak spotkanie biznesowe

Włoska prasa o Trumpowej Radzie Pokoju.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
2°C Niedziela
rano
4°C Niedziela
dzień
4°C Niedziela
wieczór
5°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 