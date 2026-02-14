Biskup kijowski: solidarność Polaków to światło w ciemności  

Nie po raz pierwszy doświadczamy waszego chrześcijańskiego braterstwa, dziękujemy wam za nie z zimnego Kijowa – mówi do Polaków za pośrednictwem Vatican News łaciński biskupi ukraińskiej stolicy. Jutro w kościołach w całej Polsce odbędzie się nadzwyczajna zbiórka na pomoc dla Ukrainy. Dziękujemy za każdy gest, za każdą modlitwę i za to, że jesteście z nami – dodaje bp Witalij Krywicki.

Straszliwa i wyczerpująca zima

„Drodzy Polacy, z zimnego Kijowa przy dźwięku generatorów, pragnę z całego serca podziękować Wam za Waszą modlitwę, za otwarte serca i za taką konkretną pomoc okazywaną Ukrainie oraz mieszkańcom Kijowa w czasie tej straszliwej i wyczerpującej zimy” – mówi w rozmowie z Vatican News bp Krywicki. Podkreśla, że sytuacja w Kijowie jest naprawdę bardzo trudna i dlatego solidarność Polaków jest dla jego rodaków znakiem nadziei, światłem w ciemności.

Doświadczyliśmy już waszego braterstwa

Biskup kijowsko-żytomierski przypomniał, że Ukraińcy doznali już ze strony Polaków prawdziwego chrześcijańskiego braterstwa w 2022 r. „Dziś znowu dajecie takie jaskrawe świadectwo wiary i miłosierdzia” – dodaje bp Krywicki. Teraz – mówi dalej – kiedy mróz przenika nasze miasta, nasze ręce i nogi, wasza miłość chrześcijańska ogrzewa zarówno serca, jak i ciała.

Modlimy się w waszych intencjach

Dziękując Polakom za każdy gest wsparcia, bp Krywicki prosi Boga, aby stokrotnie wynagrodził okazaną pomoc. „O to gorąco się modlimy w Waszych intencjach” – zapewnił łaciński biskup ukraińskiej stolicy.