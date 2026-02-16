info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » MEN: kuratorzy zatwierdzili blisko 9,7 tys. wyjazdów i półkolonii
MEN: kuratorzy zatwierdzili blisko 9,7 tys. wyjazdów i półkolonii

MEN: kuratorzy zatwierdzili blisko 9,7 tys. wyjazdów i półkolonii  
Ks. Kamil Dziurdź Zakopane. 2015.02.15. Zimowisko dla harcerze z parafii Opatrzności Bożej w Stalowej Woli

47 czeka na zatwierdzenie.

Kuratorzy zatwierdzili blisko 9,7 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii i półkolonii. Łącznie skorzysta lub już skorzystało z nich w ferie ok. 344 tys. dzieci i młodzieży - poinformowano PAP w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży ma obowiązek zgłosić go do kuratorium na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia, a w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą - na 14 dni przed.

Z danych z bazy wypoczynku prowadzonej przez MEN wynika, że kuratorzy oświaty zatwierdzili dotąd 9672 zgłoszenia wypoczynków w czasie tegorocznych ferii zimowych, 47 czeka na zatwierdzenie.

Liczba uczestników wypoczynków w kraju, organizowanych poza miejscem zamieszkania, wynosi 150,7 tys. Liczba dzieci wypoczywających na półkoloniach to 173,9 tys., a za granicą - 19,5 tys. Łącznie w zorganizowanym wypoczynku zimowym w tym roku uczestniczyło lub będzie uczestniczyło ok. 344 tys. dzieci i młodzieży.

Wypoczynek zagraniczny realizowany jest najczęściej w Hiszpanii i we Włoszech oraz w Austrii, Czechach i Słowacji. Wybierane kierunki to również: Turcja, Wielka Brytania, Francja, Litwa, Malta, Niemcy, Stany Zjednoczone. Pojedyncze zgłoszenia dotyczyły wyjazdów do Albanii, Andory, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Egiptu, Grecji, Irlandii, Republiki Południowej Afryki, Portugalii, Rumunii, San Marino, Słowenii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W tym roku dwutygodniowa, zimowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, jest między 19 stycznia a 1 marca.

Jako pierwsi w tym roku dwutygodniową przerwę w nauce - od 19 stycznia do 1 lutego - mieli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Uczniowie z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego odpoczywali od 2 do 15 lutego.

W poniedziałek formalnie rozpoczęły się ferie zimowe w ostatnich pięciu województwach: podkarpackim, lubelskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Uczniowie z tych terenów dwutygodniową przerwę w nauce będą mieli do 1 marca.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. W tym roku po raz pierwszy ferie są w trzech terminach, a nie w czterech, jak w latach poprzednich. 

Od redakcji Wiara.pl

Informacja jak informacja. Ciekawe w niej jest to, że kuratorium musi wiedzieć o wszystkich tego rodzaju inicjatywach. Czy faktycznie wpływa to na bezpieczeństwo dzieci czy tylko mnoży trudności dla chcących zorganizować taki wypoczynek, przysparza im stresów tudzież zapewne podwyższa ich koszt?

PAP |

dodane 16.02.2026 11:54

