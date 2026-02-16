info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Zdrowie nie może być przywilejem. Wezwanie do sprawiedliwej opieki dla wszystkich
rss newsletter facebook twitter

Zdrowie nie może być przywilejem. Wezwanie do sprawiedliwej opieki dla wszystkich

Zdrowie nie może być przywilejem. Wezwanie do sprawiedliwej opieki dla wszystkich  
Vatican Media Audiencja dla Papieskiej Akademii Życia.

Podczas spotkania z Papieską Akademią Życia Leon XIV przypomniał, że zdrowie jest powszechnym prawem, a nie dobrem dostępnym tylko dla wybranych. W świecie naznaczonym konfliktami i rosnącymi nierównościami wezwał do budowania systemów opieki, które naprawdę chronią życie każdego człowieka – od profilaktyki po leczenie.

Było to pierwsze spotkanie Leona XIV z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Akademii Życia. Ojciec Święty odniósł się do tematu obrad: „Opieka zdrowotna dla wszystkich. Zrównoważony rozwój i sprawiedliwość". Podkreślił, że skupienie się na ochronie życia i zdrowia ma szczególne znaczenie w naszym rozdartym konfliktami świecie, kiedy ogromne zasoby są pochłaniane prze cele militarne. Leon XIV przypomniał, że zdrowie nie jest dobrem konsumpcyjnym, ale powszechnym prawem, dlatego dostęp do świadczeń medycznych nie może być przywilejem.

Kompleksowe podejście do zdrowia

Papież zaznaczył, że niezbędne jest włączenie wymiaru zdrowotnego do różnego rodzaju polityk, ponieważ zdrowie buduje się na styku wszystkich wymiarów życia społecznego. „Nasza odpowiedzialność – mówił Ojciec Święty – polega nie tylko na podejmowaniu działań mających na celu leczenie chorób i zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej, ale także na uznaniu, że na zdrowie wpływa i promuje je szereg czynników, które należy zbadać i potraktować w sposób kompleksowy".

Ogromne nierówności

Leon XIV wskazał przy tym na znaczenie profilaktyki. „Sytuacje, w których żyją społeczności, będące wynikiem polityki społecznej i środowiskowej, mają wpływ na zdrowie i życie ludzi. Kiedy analizujemy średnią długość życia – i życia w zdrowiu – w różnych krajach i różnych grupach społecznych, odkrywamy ogromne nierówności. Zależą one od takich zmiennych, jak na przykład poziom wynagrodzenia, wykształcenie, dzielnica zamieszkania (nawet w obrębie tego samego miasta)" – powiedział Papież.

Podstawą dobra wspólnego jest człowiek

Wskazał on również na potrzebę pogłębienia pojęcia dobra wspólnego. Musi być ono zakorzenione w bliskich międzyludzkich relacjach i więzi między obywatelami. „Tylko w ten sposób będziemy w stanie opracować bardziej skuteczne i zrównoważone systemy opieki zdrowotnej, zdolne zaspokoić potrzeby zdrowotne w świecie o ograniczonych zasobach oraz przywrócić zaufanie do medycyny i pracowników służby zdrowia, pomimo dezinformacji i sceptycyzmu wobec nauki".

«« | « | 1 | » | »»

Krzysztof Bronk

VATICANNEWS.VA |

dodane 16.02.2026 11:50

TAGI| LEON XIV, PAPIESKA AKADEMIA ŻYCIA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Leon XIV: Jakże rzadko spotyka się dorosłych, którzy się opamiętują, osoby, przedsiębiorstwa i instytucje, które przyznają się do popełnienia błędu! | Papież Leon XIV: chrześcijaństwo zaczyna się tam, gdzie kończy się minimum | Abp Szewczuk na audiencji u Ojca Świętego | Papież do Polaków: Trzeba budować jedność kontynentu europejskiego, by przezwyciężać napięcia | Watykan: 80 generatorów prądu dla Ukrainy. Pomoc Papieża narodowi ukraińskiemu

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Maria Sołowiej

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Metalowe ciała, ręce wyciągnięte w geście powitania. Twarze trochę abstrakcyjne, ale...

Ciągle w drodze

Andrzej Macura

Ciągle w drodze

Duszpasterstwo musi ciągle się zmieniać. Bo zmieniają się okoliczności, w których jest realizowane.

Wielkopostne zapiski

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wielkopostne zapiski

Jest ich sporo. Ale dziś nie o tym, co kryje szary notes…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

Jesse Jackson, był ikoną walki o prawa obywatelskie.

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

Porozumienie jest efektem mediacji.

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Z polem do testów dronów.

Cenzura nie da rady?

Zablokowane w Europie pokaże USA?

Reuters: USA pracują nad portalem, który ma dawać dostęp do treści zablokowanych w krajach Europy

Ogień

Indie: Podejrzaną o czary kobietę spalono żywcem razem z dzieckiem

Policja zatrzymała cztery osoby.

Wyżej już nie będzie

Świątynia Sagrada Familia osiągnęła swoją maksymalną wysokość

Świątynia już przed kilkoma miesiącami stała się najwyższym kościołem na świecie.

Donald Trump

Trump: Europę zabija energię i imigracja

Prezydent USA zauważył tez, że Europa, prócz paru krajów, staje się woke.

Giełda reaguje po wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego

USA: Sąd Najwyższy uznał większość ceł nałożonych przez Trumpa za nielegalne

Przekroczył swoje uprawnienia - uznał sąd.

Artylerzysta

Zełenski: nasza armia wyzwoliła w ostatnich dniach 300 km kw. na południu kraju

Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze od Stanów Zjednoczonych.

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Szeroko zakrojona kampania przeciw polio rozpoczęła się w środę i obejmie łącznie 1,3 mln najmłodszych.

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Tysiące zatrzymanych, tysiące ocalonych.

Donald Trump

Nadzór nad ONZ, klub pokoju jak spotkanie biznesowe

Włoska prasa o Trumpowej Radzie Pokoju.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
2°C Niedziela
rano
4°C Niedziela
dzień
4°C Niedziela
wieczór
5°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 