Wielka wystawa mistrza baroku w Rzymie

Vatican Media

Wystawa „Bernini i Barberini” w rzymskim Palazzo Barberini stała się impulsem do wyjątkowej współpracy między Papieską Bazyliką Matki Bożej Większej a Muzeum Narodowym Sztuki Dawnej (Palazzo Barberini). Obie instytucje rozpoczynają wspólną inicjatywę promującą dziedzictwo związane z geniuszem baroku, Gianlorenzem Berninim.

Ekspozycja w Palazzo Barberini potrwa do połowy czerwca 2026 roku. Z tej okazji Bazylika Matki Bożej Większej użyczyła popiersia kanonika Giovanniego Angelo Frumentiego. Dzieło, przypisywane Berniniemu, jest częścią pomnika nagrobnego przechowywanego w baptysterium świątyni.

W ramach współpracy przygotowano specjalną ofertę dla odwiedzających. Posiadacze biletu na wystawę „Bernini i Barberini” mogą wejść do Muzeum przy Bazylice Matki Bożej Większej w cenie promocyjnej. Z kolei zwiedzający muzeum bazyliki, okazując swój bilet, otrzymają zniżkę na ekspozycję w Palazzo Barberini. Inicjatywa ma zachęcić do odkrywania twórczości artysty w szerszym kontekście jego obecności w Rzymie.

Bernini w bazylice

Dla zainteresowanych przygotowano również specjalne oprowadzanie „Bernini w Bazylice Matki Bożej Większej: geniusz między sztuką a wiarą”. Trasa obejmuje m.in. groby Pietra i Gianlorenza Berniniego, baptysterium z reliefem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, rzeźbę Filipa IV, króla Hiszpanii, a także słynną spiralną klatkę schodową. Zwiedzanie kończy się na tarasach panoramicznych z widokiem na dachy Rzymu – od miejsca pierwszej pracowni artysty aż po kopułę Bazyliki św. Piotra.

Karol Darmoros

Hiszpanie zablokowali sprzedaż rzeźby Berniniego?

GOSC.PL DODANE 08.12.2021

Hiszpanie zablokowali sprzedaż rzeźby Berniniego?

Została wystawiona na licytację za 2 mln euro. Ale hiszpańskie Ministerstwo Kultury zablokowało sprzedaż rzeźby w brązie, przypisywanej "szkole włoskiej", której autorem może być sam geniusz rzymskiego baroku. »

VATICANNEWS.VA |

dodane 16.02.2026 15:45

TAGI| GIAN LORENZO BERNINI, GIOVANNI LORENZO BERNINI

