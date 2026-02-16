Wielka wystawa mistrza baroku w Rzymie  

Wystawa „Bernini i Barberini” w rzymskim Palazzo Barberini stała się impulsem do wyjątkowej współpracy między Papieską Bazyliką Matki Bożej Większej a Muzeum Narodowym Sztuki Dawnej (Palazzo Barberini). Obie instytucje rozpoczynają wspólną inicjatywę promującą dziedzictwo związane z geniuszem baroku, Gianlorenzem Berninim.
Ekspozycja w Palazzo Barberini potrwa do połowy czerwca 2026 roku. Z tej okazji Bazylika Matki Bożej Większej użyczyła popiersia kanonika Giovanniego Angelo Frumentiego. Dzieło, przypisywane Berniniemu, jest częścią pomnika nagrobnego przechowywanego w baptysterium świątyni.
Bilety promocyjne
W ramach współpracy przygotowano specjalną ofertę dla odwiedzających. Posiadacze biletu na wystawę „Bernini i Barberini” mogą wejść do Muzeum przy Bazylice Matki Bożej Większej w cenie promocyjnej. Z kolei zwiedzający muzeum bazyliki, okazując swój bilet, otrzymają zniżkę na ekspozycję w Palazzo Barberini. Inicjatywa ma zachęcić do odkrywania twórczości artysty w szerszym kontekście jego obecności w Rzymie.
Bernini w bazylice
Dla zainteresowanych przygotowano również specjalne oprowadzanie „Bernini w Bazylice Matki Bożej Większej: geniusz między sztuką a wiarą”. Trasa obejmuje m.in. groby Pietra i Gianlorenza Berniniego, baptysterium z reliefem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, rzeźbę Filipa IV, króla Hiszpanii, a także słynną spiralną klatkę schodową. Zwiedzanie kończy się na tarasach panoramicznych z widokiem na dachy Rzymu – od miejsca pierwszej pracowni artysty aż po kopułę Bazyliki św. Piotra.
Karol Darmoros
Metalowe ciała, ręce wyciągnięte w geście powitania. Twarze trochę abstrakcyjne, ale...
Duszpasterstwo musi ciągle się zmieniać. Bo zmieniają się okoliczności, w których jest realizowane.
Jesse Jackson, był ikoną walki o prawa obywatelskie.
Porozumienie jest efektem mediacji.
Reuters: USA pracują nad portalem, który ma dawać dostęp do treści zablokowanych w krajach Europy
Świątynia już przed kilkoma miesiącami stała się najwyższym kościołem na świecie.
Prezydent USA zauważył tez, że Europa, prócz paru krajów, staje się woke.
Przekroczył swoje uprawnienia - uznał sąd.
Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze od Stanów Zjednoczonych.
Szeroko zakrojona kampania przeciw polio rozpoczęła się w środę i obejmie łącznie 1,3 mln najmłodszych.