Przewodniczący Episkopatu: Niech czas Wielkiego Postu zbliży nas do Chrystusa
Przewodniczący Episkopatu: Niech czas Wielkiego Postu zbliży nas do Chrystusa

Przewodniczący Episkopatu: Niech czas Wielkiego Postu zbliży nas do Chrystusa  
Niech ten czas stanie się dla nas okazją do ponownego zbliżenia się do Chrystusa – powiedział przewodniczący Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC z okazji rozpoczynającego się w Środę Popielcową, 18 lutego, Wielkiego Postu.

Przewodniczący Episkopatu zachęcił, aby w czasie Wielkiego Postu odkrywać na nowo miłosierdzie Boże, szczególnie w sakramentach spowiedzi i Eucharystii. „Pamiętajmy, że sensem tej czterdziestodniowej duchowej drogi jest przygotowanie się do Wielkanocy” – podkreślił. Jak wyjaśnił, „nie jest to czas biernego oczekiwania, lecz aktywnego nawrócenia i czujności”. „Szukajmy zatem Chrystusa na drogach naszej codzienności” – zachęcił.

Nawiązując do obchodzonej w tym roku 800. rocznicy śmierci św. Franciszka z Asyżu, przywołał słowa modlitwy tego świętego o pokój: „O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju. Spraw abyśmy mogli, nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać”.

BP KEP |

dodane 17.02.2026 08:38
