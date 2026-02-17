Niech ten czas stanie się dla nas okazją do ponownego zbliżenia się do Chrystusa – powiedział przewodniczący Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC z okazji rozpoczynającego się w Środę Popielcową, 18 lutego, Wielkiego Postu.

Przewodniczący Episkopatu zachęcił, aby w czasie Wielkiego Postu odkrywać na nowo miłosierdzie Boże, szczególnie w sakramentach spowiedzi i Eucharystii. „Pamiętajmy, że sensem tej czterdziestodniowej duchowej drogi jest przygotowanie się do Wielkanocy” – podkreślił. Jak wyjaśnił, „nie jest to czas biernego oczekiwania, lecz aktywnego nawrócenia i czujności”. „Szukajmy zatem Chrystusa na drogach naszej codzienności” – zachęcił.

Nawiązując do obchodzonej w tym roku 800. rocznicy śmierci św. Franciszka z Asyżu, przywołał słowa modlitwy tego świętego o pokój: „O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju. Spraw abyśmy mogli, nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać”.

Przewodniczący Episkopatu na Wielki Post 2026



