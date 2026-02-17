info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » W Wielkim Poście modlitwy o pokój w Kościołach krajów Europy
W Wielkim Poście modlitwy o pokój w Kościołach krajów Europy

W Wielkim Poście modlitwy o pokój w Kościołach krajów Europy  
Fot. Vatican Media

O pokój „rozbrojony i rozbrajający” na Ukrainie, w Ziemi Świętej i innych miejscach świata będą w Wielkim Poście modlić się każdego dnia episkopaty krajów Europejskich. Łańcuch Eucharystyczny ma być widzialnym znakiem nadziei dla całego kontynentu.

Począwszy od Środy Popielcowej i przez cały okres Wielkiego Postu aż do Wielkiego Czwartku - 2 kwietnia - Kościół w Europie pragnie gromadzić się wokół stołu eucharystycznego, aby wypraszać dar pokoju. Jak informuje CCEE, biskupi Europy będą się modlić o pokój „rozbrojony i rozbrajający”, do jakiego wzywa Papież Leon XIV.

W Polsce modlitwa biskupów 17 marca

Inicjatywa, obejmująca wszystkich członków CCEE, przewiduje zaangażowanie każdej krajowej Konferencji Episkopatu w organizację przynajmniej jednej Mszy św. w intencji ofiar wojny oraz z prośbą do Pana o „pokój rozbrojony i rozbrajający” na Ukrainie, w Ziemi Świętej i na całym świecie. 

W ramach tej inicjatywy został ustalony kalendarz sprawowania Mszy św. w czasie Wielkiego Postu przez biskupów - każdego dnia w innym kraju europejskim. W Polsce Eucharystia w tej intencji sprawowana będzie 17 marca. Podane później zostaną szczegóły celebracji.

Łańcuch Eucharystyczny

Łańcuch Eucharystyczny stał się już stałym wydarzeniem modlitewnym Konferencji Episkopatów Europy. Ma on być doświadczeniem komunii oraz widzialnym znakiem nadziei dla całego kontynentu europejskiego.

Biskupi cytują zachętę Ojca Świętego: „Otwórzmy się na pokój! Przyjmijmy go i uznajmy, zamiast uważać go za coś odległego i niemożliwego. Pokój, zanim stanie się celem, jest obecnością i drogą”.

Wojciech Rogacin

VATICANNEWS.VA |

dodane 17.02.2026 09:12

