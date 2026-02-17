Jubileusz Bazyliki św. Piotra. Od „Quo Vadis” do cyfrowej aplikacji  

Nowa Droga Krzyżowa, szlak Quo Vadis śladami Apostoła Piotra w Rzymie, aplikacja do przeżywania liturgii z tłumaczeniem na 60 języków, elektroniczny system angażowania pielgrzymów, spotkania z ekspertami i historykami sztuki – te i wiele innych wyjątkowych wydarzeń zaplanowano w 2026 roku w Bazylice św. Piotra z okazji 400-lecia konsekracji tej wyjątkowej świątyni. Kulminacją będzie Msza św. pod przewodnictwem Papieża, w rocznicę konsekracji – 18 listopada.

O obchodach 400-lecia konsekracji Bazyliki św. Piotra opowiedział w Rzymie jej archiprezbiter kard. Mauro Gambetti. Jak mówił, to okazja do ponownego zrozumienia Bazyliki jako wydarzenia autentycznego w historii ludzkości. Archiprezbiter Bazyliki św. Piotra dodał, że decyzja papieża Juliusza II z 1506 r. o zburzeniu starej bazyliki konstantyńskiej i wzniesienia w jej miejscu nowej stanowiła odnowę w ciągłości. Grób Apostoła Piotra pozostał nienaruszony i stanowił centrum nowego projektu, zgodnie z kulturą i teologią renesansu.

Obchody 400-lecia wzniesienia Bazyliki podzielone zostały na elementy pełne duchowości, jak również pogłębienia wiedzy, świadectwa historii, a także nowoczesnego podejścia angażującego przy pomocy technologii cyfrowych pielgrzymów odwiedzających Bazylikę.

Nowa Droga Krzyżowa, rozważania, Msza św. z Papieżem

Już 20 lutego zostanie zainaugurowana w bazylice nowa Droga Krzyżowa, wykonana przez szwajcarskiego artystę Manuela Dürra, zwycięzcę międzynarodowego konkursu publicznego ogłoszonego w 2023 roku przez Fabrykę Świętego Piotra.

W każdą sobotę o godz. 15.30 przy ołtarzu Katedry odbywać się będą spotkania modlitewne i śpiewu polifonicznego, animowane przez Cappella Giulia.

Również przy ołtarzu Katedry przewidziane są trzy Rozważania Piotrowe, poświęcone drodze ludzkiej i wierze Apostoła Piotra, odczytanej w świetle Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Wygłosi je kaznodzieja Domu Papieskiego, o. Roberto Pasolini, w kolejne trzy wtorki: 3, 10 i 17 listopada, o godz. 19.

Kulminacją przeżyć duchowych będzie uroczysta celebracja eucharystyczna 18 listopada – w rocznicę konsekracji Bazyliki - pod przewodnictwem Ojca Świętego.

Eksperci o duchowości, historii i sztuce

Aby lepiej zrozumieć liturgiczny, duszpastersko-duchowy oraz historyczno-kulturowy wymiar świątyni odbędą się trzy nauki pastoralne. 24 marca będzie można wysłuchać wykładów o historii Bazyliki, jej architekturze i dekoracjach mozaikowych. Wygłoszą je dr Barbara Jatta, dr Pietro Zander i prof. Vitale Zanchettin.

26 maja o liturgii, ewolucji muzyki i śpiewu w Bazylice oraz o wizji Kościoła od XVII wieku do dziś opowiedzą eksperci: ks. prał. Corrado Maggioni, prof. Marco Guzzi i prof. Valentino Miserachs.

13 października o znaczeniu pielgrzymki do grobu Apostoła Piotra, uniwersalnej roli Bazyliki oraz jej powołaniu duszpasterskim opowiedzą prof. Caterina Bruno, prof. Vito Mignozzi i ks. Andrea Lonardo.

Szlak „Quo Vadis” śladami Apostołów

Z okazji jubileuszu Bazyliki zostaną zaproponowane szlaki pielgrzymie „Quo Vadis”, śladami Piotra i Pawła w Rzymie. Z okazji uroczystości Świętych Piotra i Pawła zaplanowano także wystawienie spektaklu „Piotr i Paweł w Rzymie” autorstwa Michele La Ginestra.

Pielgrzymom zostaną udostępnione niedostępne zazwyczaj pomieszczenia, m.in. sale ośmiokątne, w których mieści się np. zakrystia, a także cały taras Bazyliki. Będzie można także oglądać m.in. kopuły Gregoriańską i Klementyńską.

Powstaną stałe ekspozycje multimedialne poświęcone budowie i konserwacji świątyni. Zaprezentowana zostanie ekspozycja poświęcona etapom projektowania i budowy Bazyliki Watykańskiej, od pierwszych szkiców architekta Bramantego aż po ukończenie dzieła przez Maderna.

Aplikacja i ułatwienia cyfrowe

Zostaną wprowadzone inne ważne udogodnienia. W bazylice będzie można korzystać z aplikacji na smartfony, zawierającej czytania, śpiewy oraz usługę tłumaczenia symultanicznego w 60 językach.

Wierni będą mogli śledzić główne celebracje w wybranym języku, korzystając z własnych smartfonów. Można to będzie uczynić także bez aplikacji – po zeskanowaniu kodu QR przy wejściu do Bazyliki.

Uruchomiony zostanie także cały nowy cyfrowy ekosystem Bazyliki, wraz z nowym systemem rezerwacji, wzbogaconym o nowy system rezerwacji w czasie rzeczywistym dostępu do Bazyliki – Smart Pass. Zintegrowana z oficjalną platformą www.basilicasanpietro.va usługa umożliwi sprawdzenie możliwości szybkiego wejścia do Bazyliki oraz dokonanie rezerwacji, sprzyjając bardziej uporządkowanemu zarządzaniu przepływem osób. Wdrożony zostanie zaawansowany system monitorowania obecności, aby analizować przepływ osób, zwiększać ich bezpieczeństwo i usprawniać zarządzanie przestrzenią.

Za pomocą specjalnej platformy cyfrowej pielgrzymi i turyści będą mogli także opowiedzieć o swoich doświadczeniach z wizyty w Bazylice poprzez napisanie na tzw. social wall wiadomości, pozostawienie intencji modlitewnej czy opublikowanie zdjęcia wykonanego na zewnątrz Bazyliki.

Czcionka „Michelangelus” i system monitoringu

Uczczeniem jubileuszu Bazyliki św. Piotra będzie także udostępnienie specjalnej czcionki „Michelangelus”, inspirowanej – jak informuje kard. Gambetti - pismem Buonarrotiego i opracowanej przez Studio Gusto, która zostanie włączona do pakietu Microsoft Office.

A Fabryka Świętego Piotra uzyska nowy system monitoringu struktur świątyni, aby móc na bieżąco prowadzić wszelkie konieczne prace konserwatorskie.

Otwarta brama

Jak stwierdził kard. Gambetti, licząca 400 lat Bazylika św. Piotra stanowi żywą pamięć naszej wiary w Jezusa Chrystusa oraz jest bramą otwartą dla wszystkich poszukujących Boga, o czym świadczą rozmiary budowli i wspaniała kolumnada Berniniego na Placu św. Piotra.



