Kard. Pizzaballa: brak zaufania przeszkodą dla pokoju w Ziemi Świętej
Kard. Pizzaballa: brak zaufania przeszkodą dla pokoju w Ziemi Świętej

Kard. Pizzaballa: brak zaufania przeszkodą dla pokoju w Ziemi Świętej  
fot Vatican Media

Brak zaufania, krótkowzroczna polityka i dramat ludności Gazy to zdaniem kardynała Pierbattisty Pizzaballi najpoważniejsze przeszkody na drodze do pokoju w Ziemi Świętej. Łaciński patriarcha Jerozolimy mówił o tym podczas spotkania „Sprawiedliwość i pokój w Ziemi Świętej” w Arezzo. Hierarcha podkreślił, że bez odbudowy fundamentów społecznych i kulturowych nie można myśleć o trwałym rozwiązaniu konfliktu.

Polityka bez wizji

„Przeszkodą dla pokoju jest zawsze polityka krótkiego oddechu. Jednak nigdy nie wolno rezygnować z pracy na rzecz czegoś innego” – powiedział kard. Pizzaballa. Jak zaznaczył, trzeba „budować i podtrzymywać naszą narrację” – narrację ludzi, którzy stanowią większość, którzy chcą żyć spokojnie w pokoju, „uznani w swoich prawach i uznający prawa innych”.

Gaza bez przyszłości?

Mówiąc o Strefie Gazy, hierarcha podkreślił, że nie można myśleć o odbudowie bez uwzględnienia bólu, aspiracji i godności jej mieszkańców. „Nie będzie żadnego luksusowego kurortu w Gazie” – stwierdził, odnosząc się do planów rekonstrukcji.

Choć obowiązuje zawieszenie broni – to jak zauważył łaciński patriarcha Jerozolimy – „wojna w Gazie nie skończyła się”. „Nie ma już nalotów dywanowych, ale są egzekucje celowane. 96 proc. obszarów mieszkalnych jest zrównanych z ziemią, szkoły są zamknięte od trzech lat i brakuje lekarstw, dlatego umiera się z zimna, z powodu infekcji i braku opieki medycznej” – wyliczał kard. Pizzaballa. Tylko wśród katolickiej społeczności parafii Świętej Rodziny w Gazie 23 osoby zginęły od „bezpośredniego ognia”, kolejne zmarły z głodu i zimna.

Bez zaufania

„Mówienie teraz o pokoju nie ma większego sensu. Pokój potrzebuje kultury, fundamentów, polityki, minimum zaufania, podczas gdy zaufanie było pierwszą ofiarą tej wojny” – tłumaczył kard. Pizzaballa. Łaciński patriarcha Jerozolimy podkreślił też, że obecność chrześcijan w Gazie nie jest kwestią polityczną, lecz „wiernością wobec najsłabszych, którzy nie mogą się przemieszczać, konsekwencją i solidarnością”. „Chrześcijanie są Palestyńczykami jak wszyscy inni” – podkreślił.

Pokój jako kultura

Największe obawy kardynała budzi dziś sytuacja na Zachodnim Brzegu, gdzie – jak zaznaczył – „wszystko zmierza w kierunku powolnego i stopniowego wymazywania praw Palestyńczyków”. Budowanie pokoju wymaga nowej wizji: „To nie jest czas wielkich gestów. To czas przygotowywania gruntu, tworzenia sieci i odnajdywania tych, którzy chcą pokoju” – ocenił łaciński patriarcha Jerozolimy. „Pragnienie pokoju musi stać się kulturą, która rodzi się w szkołach, rodzinach i mediach. To trudna praca, wymagająca czasu i energii, ale trzeba ją podjąć” – dodał.

Nadzieja 2033

Kard. Pizzaballa przypomniał, że szczególnym momentem dla chrześcijan w Ziemi Świętej będzie Jubileusz Odkupienia w 2033 roku w Jerozolimie, gdzie pragnienie pokoju „jest strzeżone, ale zarazem zagrożone”. „Zawsze trudno jest być chrześcijaninem – nasza wiara jest wymagająca. Jednak fakt, że są trudności, oznacza, że świadectwo chrześcijańskie jest wciąż żywe” – zaznaczył kardynał.

Stefano Leszczynski, Vatican News PL

VATICANNEWS.VA

dodane 17.02.2026 12:03

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Maria Sołowiej

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Metalowe ciała, ręce wyciągnięte w geście powitania. Twarze trochę abstrakcyjne, ale...

Ciągle w drodze

Andrzej Macura

Ciągle w drodze

Duszpasterstwo musi ciągle się zmieniać. Bo zmieniają się okoliczności, w których jest realizowane.

Wielkopostne zapiski

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wielkopostne zapiski

Jest ich sporo. Ale dziś nie o tym, co kryje szary notes…

