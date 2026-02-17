Dwoje nastoletnich pacjentów trafiło do szpitala z dengą

Tropikalną chorobę dengę zdiagnozowano u dwójki nastoletnich pacjentów, którzy trafili z gorączką do Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II. Nastolatkowie wrócili z podróży do krajów tropikalnych.

Jak przekazał krakowski szpital w komunikacie, choroba u pacjentów z gorączką została rozpoznana dzięki czujności klinicznej oraz szybkiej diagnostyce specjalistów pracujących w Oddziale Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej.

Kierownik tego oddziału dr n. med. Anna Rzucidło-Hymczak poinformowała PAP we wtorek, że tropikalną chorobę w ciągu ostatnich trzech tygodni wykryto niezależnie u dwójki nastolatków. Najpierw u pacjentki, która opuściła już szpital, a następnie u kilkunastolatka - jest on wciąż hospitalizowany.

Według informacji przekazanych przez lekarkę, u obydwu pacjentów była to pierwsza infekcja tą chorobą, a jej przebieg był w miarę łagodny, przypominający grypę. - Pacjenci wymagali jednak hospitalizacji - zaznaczyła dr Rzucidło-Hymczak.

Według niej, ostatnim zachorowaniom na choroby tropikalne sprzyja okres feryjny, podczas którego Polacy coraz liczniej podróżują do krajów tropikalnych.

Denga to ostra choroba wirusowa przenoszona przez komary. Występuje głównie w krajach tropikalnych Azji, Afryki oraz Ameryki Południowej i Środkowej. Do zakażenia dochodzi wyłącznie poprzez ukłucie zakażonego komara - choroba nie przenosi się z człowieka na człowieka.

Podstawą profilaktyki - zaznaczyła lekarka - jest ochrona przed ukłuciami komarów: stosowanie repelentów oraz noszenie odzieży z długimi rękawami i nogawkami.

- Najważniejsze to unikajmy ukąszeń komarów, w krajach tropikalnych powinniśmy mieć repelenty, czyli środki odstraszające komary, a także korzystać z moskitier - powiedziała dr Rzucidło-Hymczak. Dodała, że istnieje szczepionka na tę chorobę, ale stosuje się ją już po przebyciu infekcji.

Najczęstsze objawy dengi to: wysoka gorączka, bóle głowy, mięśni, stawów, wysypka, wymioty, osłabienie.

Przebycie dengi daje trwałą odporność tylko na jeden z czterech serotypów wirusa, dlatego możliwe jest zachorowanie kilkukrotnie. Kolejne zakażenie może mieć cięższy przebieg i wiązać się z ryzykiem rozwoju tzw. ciężkiej dengi (dengi krwotocznej).

Lekarze podkreślają, że każda gorączka po powrocie z krajów tropikalnych wymaga pilnej konsultacji lekarskiej.