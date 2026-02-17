info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Łódź: Od środy spotkania dla uczniów Arena Młodych 2026
Łódź: Od środy spotkania dla uczniów Arena Młodych 2026

Młodzi  
Joanna Sadowska /Foto Gość Młodzi
Zdjęcie ilustracyjne

Tematem przewodnim będą odpowiedzialność i zaangażowanie.

Trzydniowe spotkania ewangelizacyjne, które w środę będą odbywać się w szkołach, w czwartek w parafiach regionu, a w piątek w łódzkiej hali Atlas Arena, złożą się na Arenę Młodych 2026. Tematem przewodnim będą odpowiedzialność i zaangażowanie.

Organizowana w okresie wielkiego postu Arena Młodych jest największym wydarzeniem ewangelizacyjnym dla młodzieży z archidiecezji łódzkiej. Zainicjował je były metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś. Po raz pierwszy odbyło się w 2018 r. i co roku gromadzi w Atlas Arenie tysiące uczniów szkół z Łodzi i regionu. To - jak wskazała archidiecezja - wyjątkowe wydarzenie ewangelizacyjne, bo nie odbywa się ono w przestrzeni sakralnej, lecz w miejscu całkowicie świeckim, jakim jest hala widowiskowo-sportowa.

- Celem Areny jest dotarcie do młodych ludzi i wsparcie ich w budowaniu relacji z Bogiem oraz Kościołem. Zapraszamy wszystkich buntowników, wątpiących, zagubionych. Ta przestrzeń stwarza bardzo dobre okoliczności dla tych, którzy chcą się czemuś sprzeciwić, wyrazić wątpliwość. To są bardzo ważne, dobre i zdrowe sygnały u młodego człowieka - podkreślił duszpasterz młodzieży w archidiecezji łódzkiej ks. Adam Pawlak.

Organizatorzy zwracają uwagę, że uczniowie szkół ponadpodstawowych, spotykając się w jednym miejscu na początku wielkiego postu, mają okazję m.in. wspólnie się modlić, śpiewać, wysłuchać konferencji i świadectw swoich rówieśników, a także odnowić swą wiarę poprzez sakrament pokuty i adorację Najświętszego Sakramentu.

- Obok części modlitewnej i formacyjnej ważny wymiar wydarzenia stanowią elementy wspólnotowe: muzyka, śpiew i różne formy modlitwy, które budują atmosferę spotkania oraz pomagają młodym przeżywać rekolekcje w sposób angażujący - dodał ks. Pawlak.

Temat przewodni tegorocznej Areny Młodych inspirowany jest fragmentem Ewangelii o robotnikach w winnicy, która ma zwrócić uwagę młodzieży na odpowiedzialność i zaangażowanie zarówno w życie osobiste, jak i we współtworzenie wspólnoty Kościoła.

Zaplanowane na piątek spotkanie w Atlas Arenie będzie zwieńczeniem trzydniowych rekolekcji. Rozpoczną się one w środę, kiedy spotkania w ramach Areny Młodych zaplanowano w szkołach. Poprowadzą je katecheci. Drugiego dnia spotkania odbędą się w 17 kościołach regionu. Czwartek będzie też dniem spowiedzi. W czasie trwania spotkań będzie możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej.

W piątek do Atlas Areny zjedzie się młodzież z całej archidiecezji, by wspólnie w ramach swoich rekolekcji spotkać się na modlitwie, refleksji biblijnej, wysłuchać rozważań bp. Piotra Kleszcza, a także rozmawiać o swoich problemach i wątpliwościach. Swój przyjazd zapowiedział kard. Ryś. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 17.02.2026 13:42

TAGI| KOŚCIÓŁ, PAP

